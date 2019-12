Ajándék lesz belőle: mobil, malter

Jó, a malterből nem, de a lakásfelszerelési cuccokból igen. 2019 első három negyedévében 2015-höz képest két és félszeresére ugrott a mobilvásárlás , és több mint 80%-kal a nagyértékű bútor, mosógép, hűtő vásárlás. Mobilra ugyanúgy 100 milliárdot költöttünk, mint mosógépre, hűtőre. Az élelmiszer és a ruházati piacokat a lakásholmik követik.

Közeleg a csillagszóró gyújtás, a gyerekek izgatottan kérdezgetik, mit is kapnak karácsonyra. és a felnőttek sem kivételek, bár a családban sok esetben megbeszélik egymás között, mi is legyen az ajándék meglepetés. És a vásárlási szokásokból kirajzolódik, mi is juthat a karácsonyfa alá.

A hagyományos ajándékozási kör nem változik, de nyilván mindegyiket átszövik az újdonságok, műszaki cikk, ruha, kozmetikum, könyv, játék a sláger.

A pénztárcák vastagabbak lettek, ez látszik a boltos költekezésben is. 2016-től ugrott meg a keresetek emelkedése, a legutóbbi három esztendőben 10% feletti volt a havi bruttók juttatása, évenként. Így nem megy csodaszámba, hogy a boltos költekezés is évi 5-6%-kal emelkedett, a volument, az eladott árumennyiséget nézve.

De hát a háziasszonyok a pénzt is számolják, miközben a bevásárlólistára kilóban, literben, darabban írják, miből mennyi legyen a kosárban. A statisztika ezt is, azt is összegzi. És ráadásul a nagyáruházak lassan már szinte mindent árulnak, a szupermarket ruhadarabokat, vagy éppen mobilt is, a műszaki áruház pedig a kávéfőző mellé kávét is, a barkácsáruházban pedig üdítő is kapható. Így a statisztika a bolttípusok és az árucsoportok szerint is összegez. Mi most az utóbbit bogarásszuk.

A mobilzabálást nem bírjuk abbahagyni

Az elmúlt években a leggyorsabb ütemben egyes kiemelt árucikkeket nézve a mobiltelefonvásárlás nőtt, imádjuk a mobilt, beleivódott az életünkbe. 2019 első három negyedévében már 106 milliárd folyt ki a zsebünkből emiatt, ami két és félszerese a 2015 évinek.

A mobilpiac még a híradástechnikai ketyerék vásárlását is lenyomta, a digitalizációs ugrás nyomán a mobiltelo mindent tud már.

Nagyot ugrott a nagyértékű bútorok, háztartási készülékek vásárlása is, futotta rá.

A használt cikk, a turik világa lefékeződött, gyakorlatilag nem mozdul. A fast fashion olyan olcsó már, hogy tarol szinte mindent a ruhás piacon. És órára, ékszerre nem sajnáljuk nagyon a pénzt, másfélszeres a növekedés:

kiemelt boltos cikkek 2015 2019 2019/2015 első három negyedév mobil 41 106 +65 md.ft +158% bútor 85 158 +73 md.ft +86% mosógép, hűtő 57 104 +47 md.ft +82% ruha 312 490 +178 md.ft +57% óra, ékszer 20 30 +10 md.ft +50% cipő 127 173 +46 md.ft +36% híradástechnika 46 61 +15 md.ft +33% használt cikk 22 24 +12 md.ft +9% KSH, érték: milliárd forint, első három negyedév, mosógép, hűtő: más tartós elektromos cikkekkel együtt

Nyilván nem csak a több fizetésnek, hanem a családtámogatásoknak, valamint a háztartási készülékek csereprogramjának is köszönhető, hogy megugrott a tartós, nagyértékű javak, bútor, lakásfelszerelés vásárlása is. A kiemelt árucsoportok vásárlási irányzatai egyidejűleg a fogyasztás szerkezetének korszerűbbé válását is mutatják, amikor az élelmiszer vásárlások súlya kisebb a korábbinál.

És összességében harmadával tágabbra nyitjuk a pénztárcánkat a boltban manapság, mint 2015-ben:

kiemelt árucsoportok 2015 2019 2019/2015 első három negyedév élelmiszer 1.734 2.290 +32% ital, kávé (alkoholos és alkoholmentes ital) 480 604 +26% ruházat (ruházat, lábbeli) 439 663 +51% építőanyag (építőanyagok, barkács) 373 558 +50% lakásfelszerelés (bútor, lakástextília, háztartási cikk, elektromos háztartási gép) 333 537 +61% kozmetikum (testápolás) 232 307 32% elektronika (telefon, számítógép, híradástechnika, fotó-optikai készülék) 192 292 +52% szabadidős cikkek (könyv, újság, sportszer, játék) 176 225 +28% kiskereskedelem összesen 6.408 8.651 +35% KSH, érték: milliárd forint, folyóáras adatok, első három negyedév

Azért legalább egy hokedli is kell majd

Az elkövetkező időszakban tovább formálódik a boltos világ. A lakáspiac és a családtámogatások előreláthatóan az eddigieknél is jobban pörgetik majd a lakhatással kapcsolatos boltos kiadásokat is, így a bútor, lakásfelszerelés, valamint az építőanyag vásárlásokat. A tartós elektromos háztartási gépek piaca lesz még az, ahol nagyobb növekedés várható, a lakás felértékelődő szerepével összhangban.

A digitális ketyerék boltos piacán a mobiltelefonvásárlások még egy jó ideig tarolni fognak, hiszen az okostelefonok egy sor más szolgáltatást is kiváltanak, évről-évre jönnek az újdonságok, például a hajtogatós fajta már olvasókönyvnek is jó, fényképezőgépet pedig már régóta felesleges is külön vásárolni. És ma még csekélyebb a súlyuk, de egyre nagyobb számban jönnek majd a különféle okoscuccok is. Ráadásul az elektromos holmik egyre okosabbak lesznek, ide-oda beépül sok digitális ketyere.

Jelentősebben bővülhet a sportszer, hobbi-, játékok piaca is, hiszen például egyre divatosabb a sportos életmód, a játékvásárlás pedig a gyermekes családok örök vásárlási programja. És formálódik a játékpiac is.

A ruhás piac tempója lassulhat, hiszen egyrészt megtelt a gardrób, már csak cserélgetni kell, másrészt kell a pénz máshova is.

Az élelmiszerpiacon várható drágulás is pénzt vesz el, itt fékeződhet is egyes árucsoportokban az eddig is visszafogottabb tempó.

És persze tovább fog tarolni a webáruház.

