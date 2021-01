Aha! Járványosban megy a web, de 100 forintból csak 11 megy oda

2020-ban 100 forintból 11 forintot a weben, 89 forintot a hagyományos boltban költöttünk. A webáruházi vásárlások azokban a hónapokban futottak nagyot, amikor súlyosbodott a járvány. A Black Friday ehhez képest nem is hozott olyan sokat a webáruházak konyhájára. 2020-ban a webáruházas vásárlások értéke megközelíthette az 1.100 milliárd forintot.

Megközelíthette az 1.100 milliárd forintot a webáruházi költekezés 2020-ban, 40% körüli növekedési ütemmel, a korábbi év 765 milliárd forintjával szemben. Az egyes hónapokat nézve akkor ugrott nagyot a webes vásárlás, amikor súlyosbodott a járvány és bezárták, vagy korlátozták a hagyományos iparcikkes boltokat (március második felében jött a 15 órás, áprilisban a teljes, május első felében a részleges, majd november 11-től a 19 órás boltzár). A második hullám szeptembertől erősödött fel, a webáruházi költekezés is ekkortól jobban húzott felfelé.

A Black Friday novemberi hónapjában az elmúlt években 35-40% között volt a webköltekezés növekedési üteme, 2020-ban 47%. A járvány és a Black Friday hatásait nyilván nehéz szétbogozni, de támaszul annyit, hogy a novemberi hónapot megelőzően márciusban és áprilisban hasonló ütemű volt a web megugrása (áprilisban megkétszereződött, de hát akkor zárva voltak az iparcikkes boltok).

Így pusztán a webáruházak tempóját – növekedési ütemét – nézve az egyes hónapokban, a webes statisztikában is tükröződik is a járvány hullámzása:

webpiac 2019 2020 2020/2019 január 54 69 +30% február 49 64 +31% március 55 83 +49% április 56 114 +104% május 62 92 +49% június 57 77 +37% július 62 75 +20% augusztus 58 73 +24% szeptember 63 88 +37% október 67 95 +40% november 93 138 +47% 1-11 hónap összesen 676 966 +43% KSH, érték: milliárd forint, 2020/2019: kiigazítatlan volumenindex, előző év azonos időszakához képest

A 2019-es webáruházi növekedés egyébként 40% volt.

És akkor tegyük helyére a webáruházakat

Az elmúlt évek 30-40%-os webáruházi növekedésének motorja a digitalizáció volt, a vásárlási szokások átalakulása, mely világszerte átszőtte a kereskedelmet. Ez egy rettenetesen fergeteges tempó.

De hát azt is célszerű vizslatni, milyen súlyt is képez vásárlásainkban a webes költekezés. Ezért azt nézzük most, hogy az élelmiszerek és az iparcikkek körében milyen a súlya a webáruházi vásárlásoknak (tehát a teljes hagyományos boltos kiskereskedelemből most nem számolva az üzemanyagokat, csak azt két termékkört állítjuk párba, amit a weben is és a hagyományos boltban is megveszünk).

Ebből az kerekedik ki, ami a havi adatokból már következik is, hogy a korábbi 10% alatti webes részarány a boltzáras, súlyosabb járványos hónapokban kétszámjegyűre vált és 16-17%-ra szökik fel. Két ilyen hónap volt 2020-ban, a boltzáras április és az egyidejűleg korlátozásos és Black Friday-os november.

De megfordítva, a vásárlók a pénzük több mint 80%-át még ezekben a legnagyobb növekedést hozó hónapokban (áprilisban és novemberben) is a hagyományos boltokban költötték el.

És az első 11 hónapot nézve a webes költekezés súlya 11% volt 2020-ban, a hagyományos bolti költekezésé viszont 89%:

webpiac súlya web bolt web/bolt január 69 717 9,6% február 64 742 8,6%↓ március 82 829 10% ↑ április 114 698 16,3% ↑ május 92 783 11,7% ↓ június 77 830 9,3% ↓ július 75 861 8,7% ↓ augusztus 73 853 8,6% ↓ szeptember 88 802 10,9% ↑ október 95 849 11,2%↑ november 138 830 16,6%↑ 1-11 hónap összesen 967 8.794 11% KSH, érték: milliárd forint, web: webáruházak, bolt: kiskereskedelem, élelmiszer és iparcikk, de web és üzemanyag nélkül, folyóáras adatok, ↑ jelzés: arányváltozás iránya előző hónaphoz képest

(blokkk.com)