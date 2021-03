Adótanácsadó: negyedmillió adózónak kell majd kiegészítenie a NAV szja-tervezetét

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által elkészített, várhatóan március 15-én elérhetővé váló személyi jövedelemadó (szja) bevallási tervezeteket mintegy 250 ezer magánszemélynek kell majd kiegészítenie olyan jövedelmekkel és fizetési kötelezettségekkel, amelyek nem szerepelnek az adóhatóság nyilvántartásában – hívja fel a figyelmet a Moore Hungary adótanácsadó.

Az MTI-hez eljuttatott tájékoztatásuk szerint az szja-tervezet kiegészítését minden évben meg kell tennie az őstermelőknek, az áfát fizető magánszemélyeknek és a nem kisadózó egyéni vállalkozóknak. Egyre jelentősebb azok tábora is, akik külföldről származó osztalék- és tőkejövedelmekben részesülnek, nekik szintén ki kell egészíteniük a megajánlott adóbevallási tervezetet. A szükséges adatokat legkésőbb május 20-ig kell pótolni.

A Moore Hungary azt is jelezte, hogy a koronavírus miatt a külföldön munkát vállalók esetében is változhatnak az szja-bevallások. A korlátozások miatt sok külföldön dolgozó magyar, illetve Magyarországon dolgozó külföldi magánszemély otthonról, a munkáltató országától eltérő országban végzett munkát tavaly. Ha a külföldön végzett munka 183 napnál rövidebb időszakra korlátozódott, az adóztatási jog visszakerülhet az adóügyi illetőség szerinti országba.

Példaként említették, hogy ha egy Ausztriában munkaviszonyban álló a tevékenységét a járványidőszak során többségében magyar otthonában, home office-ban végezte, 2020-as jövedelemadóját is Magyarországon kell megfizetnie.



A kiküldetésben dolgozó munkavállalók esetében is előfordulhat, hogy a lezárások miatt a tervezett időszaktól eltérő ideig kellett a munkáltató országán kívül dolgozni. Az ilyen tevékenységet folytató cégeknek mindenképpen javasolt felülvizsgálni az érintett munkavállalók tavalyi magyarországi adókötelezettségét – hangsúlyozta Kocziha Andrea, a Moore Hungary adótanácsadó partnere.(MTI)