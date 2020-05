AdÃ³csÃ¶kkentÃ©srÅ‘l dÃ¶ntÃ¶tt a cseh kormÃ¡ny

Újabb gazdasági könnyítésekről, elsősorban adócsökkentésről és kedvezőbb veszteségleírásról döntött hétfőn este a cseh kormány a koronavírus-járvány következményeinek enyhítése céljából.

Az elfogadott adócsomag azzal számol, hogy a jövőben a jelenlegi 15 százalékról 10 százalékra csökken a szállásadói szolgáltatásoknál, a kulturális és sportrendezvények belépőinél, illetve más ezekhez hasonló szolgáltatásoknál. Az áfa-kulcs mérséklése mellett az idei évtől a 3,5 tonnánál nagyobb tehergépkocsiknál 25 százalékkal csökkenne az útadó – közölte a pénzügyminisztérium. A tárca javaslata szerint a parlament gyorsított eljárásban tárgyalná meg a kormány előterjesztését.

További döntés, hogy a cégeknek könnyítenék az idei veszteség leírását az adóalapból. Jelenleg a veszteséggel az adóalapot a következő évben csökkentheti az adózó, amennyiben már nyereséget termel. Az új javaslat szerint amennyiben az adózó veszteséget mutat ki 2020-ban, akkor azzal csökkentheti a 2019 és 2018-as évek adóalapját is visszamenőleg.



Az új adócsomag több lehetőséget adna az önkormányzatoknak, pl. az ingatlanadó mentesítésre. A most érvényes szabályozás szerint csak természeti kár esetében mentesíthetnek valakit az ingatlanadó alól. A jövőben ez azonban más rendkívüli esetekben is lehetséges lesz. Ezt a rendelkezést is alkalmazhatják visszamenőleg.Az agráriumban lerövidítik az úgynevezett zöld gázolaj utáni forgalmi adó visszatérítésének idejét. Jelenleg az adóbevallás leadása után 60 napon belül térítik meg, ezt most 40 napra csökkentenék.Csehországban az áfának három sávja van: az alapsáv 25 százalék, a csökkentett pedig 15 százalék, illetve 10 százalék. Tavaly az állam áfabevétele 291,3 milliárd koronát (3,93 milliárd forint) tett ki.(MTI)