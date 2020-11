Adatbiztonság a Facebookon

A Facebook a legnépszerűbb közösségi média oldal hazánkban, ahol a tiniktől kezdve a nagyszülőkig szinte mindenki jelen van. Gyakran gondolkodás nélkül osztjuk meg életünk legapróbb részleteit és használjuk a “Mik voltunk előző életünkben?” vagy “Hogy néznénk ki 20 év múlva?” típusú alkalmazásokat. Ez nem feltétlenül helyes, hiszen számunkra hiába jelenti a Facebook a szórakozást, bizony ott is leselkedhetnek ránk veszélyek, ha nem óvjuk megfelelően adatainkat.

Mit (ne) osszunk meg?

Először is kövessük azt az alapelvet, hogy nem osztunk meg mindent, nem szólunk hozzá minden ismerősünk bejegyzéséhez. Minél kevesebbet tudnak rólunk, annál kevesebb információval tudnak visszaélni. Lehet, hogy nem gondolunk bele, de ha a lakás minden szegletéből posztolunk képeket, videókat, abból a hozzáértők konkrétan az egész lakásunk alaprajzát ismerhetik. Ha ezt még azzal is megspékeljük, hogy közzétesszük, éppen a lakóhelyünktől távol nyaral az egész család, akkor elég könnyű dolga lesz a betörőknek. Tehát gondolkodjuk, mielőtt bármit feltöltünk és ebben ne csak az vezéreljen, vajon hány ismerősünknek tetszene.

Adatvédelmi beállítások

Azt is beállíthatjuk, hogy ki láthassa az általunk megosztott bejegyzéseket vagy hozzászólásainkat. Korlátozhatjuk kizárólag az ismerőseinkre, vagy konkrét személyekre, így idegenek nem fogják látni a személyes tartalmainkat. A Beállítások és adatvédelem fül alatt számos beállítás közül választhatunk és szabhatjuk testre fiókunkat, hogy a leginkább biztonságos legyen.

Milyen alkalmazásokat használunk?

Az alkalmazásokkal az a probléma, hogy gyakran hozzáférést kérnek az összes adatunkhoz, idővonalunkhoz, fotóinkhoz, melyet gondolkodás nélkül elfogadunk, hogy megtudjuk, például melyik szín illik hozzánk legjobban. Ezekkel aztán vissza is élhetnek, szóval nem árt óvatosnak lenni és elolvasni, mihez járulunk hozzá. Nem beszélve arról, hogy az alkalmazások alapja általában egy véletlenszám generátor, tehát aligha fogjuk megtudni a választ a kérdéseinkre.

Jelszó

Sajnos nem csak akkor férhetnek hozzá mások az adatainkhoz, ha megosztjuk velük, hanem akkor is, ha illetéktelenül lépnek be a profilunkba. Éppen ezért védjük megfelelő jelszóval! Ne válasszunk túl könnyen kitalálható jelszót, mint a születési dátumunk, a gyermekünk vagy a kutyánk neve, hiszen azt bárki könnyen kitalálhatja. Továbbá ne írjuk fel sehova, ne adjuk tovább és ne használjuk több online felületen ugyanazt a jelszót, hiszen ha egy fiókunkat feltörik, akkor egyből hozzáférhetnek az összes többihez.

Kétfaktoros hitelesítés

A jelszón túl másképp is védhetjük Facebook profilunkat az illetéktelen behatolóktól. Lehetőség van kétlépcsős hitelesítés beállítására, mely során ki kell választanunk, hogy milyen második módon azonosítsuk magunkat, ha egy új eszközről jelentkeznénk be a fiókunkba. Ez lehet egy mobiltelefonunkra küldött SMS, vagy egy külső alkalmazás is.

Egyáltalán nem gond, ha jelen vagyunk a közösségi oldalakon, sőt az sem, ha néhány dolgot megosztunk ismerőseinkkel, de tartsuk be a fenti szabályokat, hogy ne érjenek kellemetlen meglepetések!