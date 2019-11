A webáruház 1,2%-ot ad a boltos növekedéshez

Brutális ütemben, 30% felett nő a webáruházi piac. A teljes boltos kiskereskedelem növekedési üteme, aminek részese a webáruház is, 5-6% körül mozog. Ehhez a webáruházak 1,2%-ot adnak, nélkülük ennyivel kisebb lenne a boltos világ növekedése. Többre is gondolhatnánk, de a webpiac súlya még csak közelíti a boltos világ 6%-át.

Brutális ütemben bővül a magyar webáruházi piac, a hagyományos boltos árukörben (élelmiszerek, különféle iparcikkek viszonylatában, ebben a statisztikában a különféle szolgáltatások már nincsenek benne). És persze csak a hazai bejegyzésű webáruházak adatait méri a statisztika. Ez csak azért fontos, mert a magyar nyelvű weboldal még nem jelenti azt, hogy itthon be is jegyezték a szolgáltató vállalkozást.

Például az eMAG csak 2019 áprilisától árusítja portékáit hazai bejegyzésű vállalkozásként, de az úgyszintén ehhez a csoporthoz tartozó Fashiondays román bejegyzésű. De ilyen az About You is. Egyébként ez nem mindegy, nem csak Black Friday idején, ha reklamálni akarunk, mivel előfordulhat, hogy egy külhoni céggel kell alkudozni. Ilyen még például az Alza is, ahol vagy magyar, vagy cseh raktárból szállítanak, és emiatt bizony kétféle általános szállítási szerződési feltétele van. A magyar statisztikának persze csak a magyar raktári szállítás a része.

Először is a webáruházak piaci súlya

A Black Friday idején mindenki azt hiheti a nyakunkba zúduló reklámözön nyomán, hogy a boltos világban minden a webáruházakról szól. De hát a statisztika kíméletlen és azt mutatja, hogy a hagyományos boltok fölénye, túlsúlya eddig döntő maradt, hiszen 2019-re is “csak” 5,5%-ra kúszott fel a webáruház részesedése a teljes kiskereskedelmen belül az eddig közzétett statisztikai adatok alapján:

boltos világ együtt web súly 2015 9.016 235 2,6% 2016 9.402 308 3,3% 2017 10.203 408 4% 2018 11.209 536 4,8% 2019* 8.823 485 5,5% KSH, érték: milliárd forint, 2019*: január-szeptember, növekedés: kiigazítatlan volumen index (árváltozások nélkül), előző évhez képest

De azért van más viszonylat is persze az összehasonlításban. Ha azt nézzük, hogy a webpiac az iparcikkes vásárlásokhoz hogyan viszonyul, akkor már 15% körüli a piaci részesedése. Ma még kisebb a súlya a webpiacon az élelmiszeres értékesítésnek, de ez is gyorsulni fog, hiszen az ezen az áruterületen elsőnek indult G’Roby mellett ott az Auchan, a CBA a Spar és a Tesco is, akik azért előbb-utóbb megdobják ezt a piacot is. A statisztika is igazodhat majd ehhez.

A növekedés varázsa: 1,2%-ot dob a web a boltos világon

Annak jártunk utána, vajon mennyit dob a teljes boltos – kiskereskedelmi – piacon a webáruházi kör. Ehhez némi módszertan is hozzátartozik.

A statisztikában a kiigazítatlan növekedési mutató a legfontosabb, ami az árváltozások kiszűrésével mutatja a változást, tehát mennyiségben összegezve, mintha darabban, kilóban, méterben, literben számolnánk. Ez sem könnyű lecke, de ráadásul az általános inflációs mutató mellett a statisztikusok kiszámolnak egy kiskereskedelmi árváltozásokat követő mutatót is és azzal igazítják ki a folyóáras boltos adatokat. Ezt vettük figyelembe most, azzal, hogy a webáruházai körben a statisztikából becsülhető átlagos árváltozás a +- 1%-os sávban mozoghat, hiába a sok akció (ha csak akciós árut értékesítenének, éhen is halnának), tehát összességében ennek nincs érdemi hatása a kiskereskedelem egészének ármozgására.

A 2015-ös esztendővel nem számoltunk, mivel az online kasszaadatok azóta benne vannak a statisztikában ugyan, de az előző év még becsült adat, így nehézkesebb lett volna az összehasonlítás.

Végül az kerekedik ki, hogy az elmúlt években és 2019 első háromnegyed évében is a web nélkül számolt boltos kiskereskedelem növekedéséhez rendre 1,2%-kal járult hozzá a webáruházi piacbővülés. Megfordítva webáruházak nélkül ennyivel kisebb lett volna a boltos világ növekedése.

Ez talán meglepő, nyilván mindenki nagyobb számítana, ha megkérdeznénk, de a viszonylag csekélyebb számszerű súly azért erre is ad magyarázatot:

növekedés webhatás együtt web kisker web nélkül webhatás érték növekedés 2015 +5,8% +33% 8.781 . . 2016 +4,8% +30% 9.094 3,6% +1,2% 2017 +5,6% +32% 9.795 4,8% +1,2% 2018 +6,5% +33% 10.673 5,7% +1,2% 2019* +5,8% +34% 8.338 4,6% +1,2% KSH, érték: milliárd forint, 2019*: január-szeptember, növekedés: kiigazítatlan volumen index (árváltozások nélkül), előző évhez képest

Nyilván lehet másként is számolni.

