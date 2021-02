A web nélkül katasztrófa sújtotta terület az iparcikkes bolt

Azt már kiszámoltuk, hogy 100 forintból 10 forintot költöttél a webáruházban, tehát a pénzed döntő részét a hagyományos boltban költötted el. Most viszont már azt is tudjuk a statisztikából, hogy a boltos világ mérlegén nagyot dobtak a webáruházak, piacuk 41%-os megugrásával. A boltos mérleg mutatója 3%-kal kisebb lett volna nélkülük. A hagyományos boltok a járványidőszakban áprilistól decemberig mínuszban zártak, lefelé húzták a boltos mérleget. Márciusban csak a spájzolás miatt nem.

2020-ban a boltos világ mérlegének mutatója 99,8%-on állt meg év végén, az eladott, hazacipelt árumennyiséget (a kiigazítatlan volumenindex mutatóját) az év egészében nézve. Ezen belül az élelmiszeres boltok még növekedtek is, az iparcikkesek viszont csúsztak lefelé, sokan nagyon sokat.

A boltos világon belül a webáruházi vásárlás 41%-kot ugrott meg az előző évhez mérve.

A pénztárakban hagyott és a webáruházaknak utalt összegek szerint a boltos világ összes bevétele 12.586 milliárd forint volt, ezen belül a webes vásárlások értéke 1.083 milliárd forint. Tehát nagyságrendjét nézve tizede a hagyományos boltos költekezésnek.

Ráncigálták felfelé szépen a boltos mérleget a webáruházak

Igen ám, de a web száguldása nagyot dobott a boltos világ teljesítményének mutatóján a járvány időszakában. Az év elején a webáruházi vásárlások közel 2%-ot adtak a növekedési mutatóhoz (a hozzájárulás azt jelenti, hogy a teljes növekedési mutatóhoz a maga teljesítményével melyik terület mennyit tol hozzá). De márciustól felfutott a járvány első hulláma, így a webvásárlások teljesítménye is, főleg azért, mert előbb jött március második felében a 15 órás, majd áprilisban és május első felében a teljes boltzár az iparcikkes boltok körében. Így babkonzervért sorba lehetett állni, tornacipőt viszont csak a weben lehetett vásárolni, a hiperek és a diszkontok kevéske polcait leszámítva. Így nem csoda, ha megugrott a webáruházak hozzájárulása a teljes boltos világ teljesítményéhez.

A nyári hónapokban, júniustól szeptemberig visszarendeződtek a sorok, mind a webáruházak növekedésének, mind a teljesítményük hozzájárulásának tekintetében. De ősztől indult a második hullám, ami ismét megdobta a webáruházi költekezés tempóját. És decemberben ismét visszarendeződtek a súlyok.

A decemberi visszarendeződéshez kapcsolódva a képhez hozzátartozik az is, hogy a webáruházak alaposan túltolták a novemberi Black Friday-t. Az akciós hónap webforgalma (138 milliárd forinttal) már sokkal nagyobb volt az ünnepi decemberinél (117 milliárd forintnál), miközben a Black Friday akciók célja a decemberi ajándékvásárlás reklámozása és nem a lehúzása. Ez csak azért is fontos, mert ahogyan év közben, úgy majd a járvány után is rendeződnek a sorok a hagyományos boltok világának irányában, azzal együtt, hogy több ezren bezártak a piacvesztés miatt. Ez persze a nyitás és a nyitás feltételét jelentő oltakozás ütemétől függ.

Az élelmiszeres boltok talpon maradásával szemben az iparcikkes boltok köre volt az, ahol a jelentős piacvesztés lefelé húzta a boltos világ, a kiskereskedelem mérlegét. Csökkent az üzemanyagok vásárlása is, az is benne van a teljes körű mérlegmutatóban, mindezeken taszajtott egyet felfelé a webáruházi vásárlás:

növekedés üteme 2020 teljes boltos világ (bolt+web) web-áruház ki mennyit ad hozzá hagyományos bolt web-áruház január +7,6% +29,7% +5,7% +1,9% február +10,9% +30,7% +9,1% +1,8% március +4,4% +48,6% +1,6% +2,8% április -10,2% +103,5% -16% +5,8% május -2,8% +49,2% -3% +5,9% június +0,8% +37,2% -1,3% +2,1% július +0,4 +19,6% -0,7% +1,1% augusztus -1,2% +24% -2,5% +1,3% szeptember -1,6% +36,6% -3,8% +2,3% október -2,4% +39,5% -2,4% +4,8% november -0,3% +47,3% -4,3% +4% december -3,2% +30,1% -5,4% +2,2% 2020 -0,2% +41,1% -3,2%* +3%* KSH, érték: változás, kiigazítatlan volumenindex, ki mennyit ad hozzá: hozzájárulás a boltos világ, kiskereskedelem egészének teljesítményéhez (növekedéshez), */: becslés

A statisztika arra is rámutatott, hogy a hagyományos bolttal tevékenykedő webáruházak növekedtek jobban a bolt nélküli webesekkel szemben. Ez érthető is egyrészt annak tükrében, hogy a legnagyobb webáruházak túlnyomó többsége a hagyományos boltjaival együtt futtatja a webet, másrészt így tud szélesebb átvevőpontos hálózatot kialakítani (bár átvevőpont bárhol bármi lehet, más boltjában is, vagy éppen egy automata is).

A hagyományos boltok visszatérésének irányába mutat egyébként az is, hogy a nagy webáruházi megugrások a járványhoz és a járvány miatti korlátozásokhoz kötődnek. Persze, ettől még gyorsan fog nőni a web továbbra is:

webpiac súlya boltos világ (bolt+web) ebből web web/bolt január 787 69 8,8% február 806 64 7,9%↓ március 911 82 9% ↑ április 812 114 14% ↑ május 875 92 10,6% ↓ június 907 77 8,5% ↓ július 935 75 8% ↓ augusztus 926 73 7,9% ↓ szeptember 889 88 9,9% ↑ október 944 95 10,1%↑ november 968 138 14,3%↑ december 1.099 117 10,6% ↓ 2020 összesen 10.860 1.083 10% 2019 összesen 10.258 765 7,5% KSH, érték: milliárd forint, boltos világ: kiskereskedelem, hagyományos bolt+web együtt, élelmiszer és iparcikk, de üzemanyag nélkül, folyóáras adatok, ↑ jelzés: arányváltozás iránya előző hónaphoz képest

(blokkk.com)