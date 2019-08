A Vodafone lett a UPC tulajdonosa

Sikeresen lezárult a Vodafone-csoport és a Liberty Global közötti tranzakció, így a Vodafone Magyarország lett a UPC Magyarország 100 százalékos tulajdonosa. A két szolgáltató cégcsoportként, de különálló vállalatként működik tovább – közölte a Vodafone az MTI-vel csütörtökön.

Az Európai Bizottság július közepén hagyta jóvá, hogy a Vodafone-csoport 18,4 milliárd euróért megvásárolja a Liberty Global német, cseh, román és magyar leányvállalatát, köztük a UPC Magyarországot.

A tájékoztatás szerint a Vodafone-nál és a UPC-nél kötött szerződéseket a felvásárlás nem érinti: az ügyfelek a szolgáltatásokat változatlan feltételekkel vehetik igénybe és ügyeiket is változatlan módon intézhetik a megszokott ügyfélszolgálati csatornákon. A két cég integrációja több hónapig is eltarthat.

A tájékoztatás szerint a Vodafone Magyarország és a UPC Magyarország ezután közösen fejleszti majd gigabit-képes mobil és vezetékes hálózatát és szolgáltatásait. A Vodafone az egyesülést követően a vállalati és a lakossági szegmensben is képes lesz teljes körű konvergens szolgáltatások nyújtására és hozzájárul a digitális társadalom gyorsuló ütemű fejlődéséhez.



A közlemény idézi Amanda Nelsont, a Vodafone Magyarország vezérigazgatóját, aki ismertette: az a céljuk, hogy a két cég egyesüléséből mihamarabb profitáljanak az ügyfelek, mivel a Vodafone már nemcsak a mobil, hanem a vezetékes szolgáltatások piacán is jelen lesz. Hozzátette: növekedésük továbbra is a fenntartható működésen alapul, illetve azon, hogy az egész országban elérhetővé tegyék a digitalizálódó társadalom nyújtotta előnyöket.A felvásárlással a Vodafone Európa legnagyobb vezetékes szolgáltatója lesz: 116,3 millió mobilos és 22,1 millió televíziós ügyféllel, valamint egy olyan újgenerációs vezetékes hálózattal, amely 124 millió háztartást és vállalkozást ér el 13 európai országban. A megállapodással a Vodafone Magyarországnak a mobil üzletágban hozzávetőlegesen 25 százalék, a vezetékes szélessávú üzletágban 24 százalék, a kereskedelmi televíziós üzletágban pedig 19 százalék körüli piaci részesedése lesz az előfizetők száma alapján.A Vodafone-csoport 24 országban van jelen mobilszolgáltatással, és további 42-ben rendelkezik partnerhálózattal, 19 piacon kínál vezetékes szolgáltatásokat. A 2019. június végi állapot szerint a Vodafone 640 millió mobil-, illetve 21 millió vezetékes szélessávú szolgáltatást igénybe vevő ügyféllel, valamint 14 millió tv-előfizetővel rendelkezik.(MTI)