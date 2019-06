A Visa mintegy 25 milliárd $ összegű csalást előz meg a mesterséges intelligencia alkalmazásával

A Visa Inc. (NYSE: V) mai napon közzétett új elemzése szerint a mesterséges intelligenciát alkalmazó Visa Advanced Authorization (VAA) megoldás segítségével a pénzintézeteknek éves szinten mintegy 25 milliárd $ összegű csalást sikerült megelőzniük, biztonságosabbá téve ezáltal a globális fizetési ökoszisztémát a kereskedők és a fogyasztók számára egyaránt.[i] A VAA egy átfogó kockázatkezelő eszköz, amely valós időben figyeli és értékeli ki a Visa globális fizetési hálózatán, a VisaNeten végbemenő tranzakció-hitelesítéseket, elősegítve, hogy a pénzintézetek azonnal azonosíthassák az új csalásmintákat és trendeket, és reagálhassanak azokra. A Visa tavaly több mint 127 milliárd, a kereskedők és a pénzintézetek között a VisaNeten folytatott tranzakciót dolgozott fel, és mesterséges intelligencia alkalmazásával a tranzakciók 100%-át elemezte (egy tranzakció elemzése mintegy egy milliszekundumot vett igénybe), hogy a pénzintézetek jóváhagyhassák a jogszerű vásárlásokat, ugyanakkor gyorsan azonosíthassák és megelőzhessék a csalárd tranzakciókat.

„A fizetések terén az egyik legnagyobb kihívást a számlatulajdonosok által végrehajtott jó tranzakciók és a csalók által megkísérelt rossz tranzakciók olyan módon történő szétválasztása jelenti, hogy az ne okozzon fennakadást a folyamatban” – mondta Melissa McSherry, a Visa Data, Risk and Identity Products and Solutions részlegének alelnöke és globális vezetője. „A Visa volt az első olyan fizetési hálózat, amely 1993-ban elsőként alkalmazta az ideghálózat-alapú mesterséges intelligenciát a tranzakciók kockázatosságának valós idejű elemzésére, ami azonnali hatást gyakorolt a csalásokra. Az emberi szakértelem és a technológiai innováció közötti megfelelő egyensúly megteremtésével egyre tovább fejlesztjük kapacitásainkat, kihasználva, hogy a mesterséges intelligencia terén elért új áttörések folyamatosan tágítják a lehetőségek határait.”

A pénzintézeteket illetően a fizetési folyamatban bekövetkező fennakadások az adott fizetési kártya használatának abbahagyását is jelenthetik. A Javelin Strategy & Research tanulmánya feltárta, hogy a hamis elutasítást elszenvedő kártyabirtokosok több mint fele (51%-a) egy másodlagos fizetési kártya használatával fejezte be a vásárlást ugyannál a kereskedőnél, aminek eredményképpen a versenytárs kártyája lehet a fizetésekre használt első számú kártya a pénztárcában.[ii] A fennakadás megszüntetése azonban nem mehet a csalások azonosításának és megelőzésének rovására. A National Retail Federation és a Forrester felméréséből kiderül, hogy a kereskedőknél a fizetésekhez kapcsolódóan felmerülő legelső számú kihívás a csalás: a felmérésben részt vevők 55%-a vélekedett így.[iii]

A Visa Advanced Authorization egy csalásmegelőző réteg, amely a pénzintézetek és a kereskedők számára azért előnyös, mert elősegíti a kockázatok csökkentését és a csalások visszaszorítását, a fizetésiszámla-tulajdonosok számára pedig azért, mert segít a hamis elutasításokból eredő fennakadások csökkentésében. A Visa Advanced Authorization technológiát 129 országban több mint 8000 pénzintézet használja.

Csalásmegelőzés szinte fénysebességgel

A Visa úttörő módon elsőként használt az emberi agyról modellezett ideghálózatokat mesterséges intelligenciát alkalmazó platformjának működtetéséhez a lehetséges csalások azonosítására. Ez a technológia gyorsabb és alaposabb információkat biztosít a korábban ismeretlen összefüggések révén. A Visa Advanced Authorization megoldásnak köszönhetően a kereskedők és a pénzintézetek az alábbi előnyöket élvezhetik:

A gépi tanulási modellek valós időben vizsgálnak meg minden egyes tranzakciót a csalás jelei után kutatva (megvizsgálják a tevékenységeket, a mintákat és több mint 500 kockázat-attribútumot), mindössze körülbelül egy milliszekundum alatt.

Kockázatpontozás, amelyet a Visa megoszt a számlatulajdonos pénzintézetével, ahol döntés születik a tranzakció jóváhagyásáról vagy elutasításáról, vagy a tranzakció megjelöléséről a számlatulajdonossal való későbbi egyeztetéshez.

A jó tranzakciók azonosításának képessége még az új vagy a kártyát ritkán használó vásárlók esetén is, ami csökkenti a hamis elutasítások valószínűségét.

Valós idejű hitelesítés integrált, globális prediktív analitika alkalmazásával a csalás azonosítása és megelőzése érdekében.

A Visának sikerült a globális csalási rátát minden idők legalacsonyabb szintjén – 0,1% alatt – tartania egy többrétegű megközelítés révén, melynek lényege az emberi intelligenciába és a technológiába, mint például a mesterséges intelligenciába való befektetés. Ezzel a kockázatok kezelését elősegítő eszközöket, erőforrásokat és kontrollt adott a fogyasztók és az ügyfelek kezébe, továbbá olyan irányítási folyamatokat hozott létre, amelyeknek köszönhetően a vállalkozások és a szabályozó szervezetek gyorsan reagálhatnak.[iv]

„A fogyasztók az összes fizetési hálózat közül a Visát tartják a legmegbízhatóbb vállalatnak a pénzügyi vagy a fizetési szolgáltatások területén, és szerintünk ez a Visa csalások megszüntetésére és a fizetési ökoszisztéma védelmére irányuló töretlen elkötelezettségének köszönhető” – fejtette ki McSherry.[v]

További, mesterséges intelligenciát alkalmazó kockázatkezelő megoldások

A Visa minden nap síkra száll a biztonság mellett a fizetési ökoszisztéma védelme érdekében, és olyan kockázatkezelő termékek és szolgáltatások portfólióját kínálja, amelyek segítségére lehetnek a fogyasztóknak, a kereskedőknek és a pénzintézeteknek a csalások megelőzésében. Ebbe a portfólióba tartozik többek között a Visa Risk Manager (VRM), a Visa Consumer Authentication Services (VCAS) és a CyberSource Decision Manager (DM). A Visa kockázatkezelő megoldásokat tartalmazó portfóliójáról a Visa Security weblapon található bővebb információ.

További információk

Nézze meg ebben a videóban, hogyan segíti elő a Visa mesterséges intelligenciája a fizetések hitelesítésének javítását.

Tudjon meg többet a Visa által kínált biztonságról a Visa newsroom és a Visa Blog

Kövesse a Visa biztonsággal kapcsolatos legfrissebb híreit a LinkedIn, a Twitter és a YouTube

[i] A 2019. április 30-ával záródó 12 hónapra vonatkozóan

[ii] „Addressing the Threat of False Positive Declines” – Szerzők: Kyle Marchini és Al Pascual, Javelin Strategy & Research, 2018. október 17.

[iii] „The State of Retail Payments Report – Outlook for 2019” – Szerző: Brendan Miller, főelemző, Forrester, 2018. november

[iv] Visa Global Fraud Data, Visa Inc., 2019. április

[v] “Omnichannel and Branch: The Current U.S. Consumer Banking Environment” – Szerző: Peter Reville, Director of Primary Data, Mercator Advisory Group, 2019. március

A Visa Inc-ről

A Visa a világ vezető digitális fizetési vállalata. Küldetésünk, hogy megoldásainkkal összekössük a világot a legfejlettebb, legmegbízhatóbb és legbiztonságosabb fizetési hálózaton keresztül ezzel is elősegítve az emberek, vállalatok, gazdaságok gyarapodását. Fejlett globális adatfeldolgozó hálózatunk, a VisaNet biztonságos és megbízható fizetési lehetőséget biztosít világszerte, amely több mint 65 000 tranzakciót képes kezelni másodpercenként. A vállalat innovációra való folyamatos törekvése katalizátorként hat a digitális kereskedelem gyors növekedésére eszköztől függetlenül, fő hajtóereje a mindenki számára mindenhol elérhető készpénz nélküli jövőről szőtt álmoknak. Ahogy a világ az analóg megoldásokról a digitálisakra vált, a Visa a megoldásai, a munkatársai, a hálózata és az elérhetősége által átformálja a kereskedelem jövőjét. További információért látogasson el az About Visa és https://vision.visaeurope.com/ oldalakra és kövessen bennünket a @VisaNewsEurope Twitter oldalon.