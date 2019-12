A Visa és globális partnerei kiterjesztik a határon átnyúló fizetésekhez való hozzáférést a fogyasztók, valamint a kis- és középvállalkozások számára

Napjaink kapcsolt világában a fogyasztók és vállalkozások által indított pénzmozgásoknak ugyanolyan egyszerűnek és rutinszerűnek kéne lennie, akár csak egy szöveges üzenet elküldésének. Ugyanakkor sok esetben mind a fogyasztók, mind a vállalkozások a magas díjak és a készpénzhasználat ellenére még mindig kézi és papíralapú folyamatokra támaszkodnak, hogy pénzt küldjenek barátaiknak, családjuknak vagy üzleti partnereiknek. A Visa Direct valós idejű push fizetési megoldása[1] segítségével – amelyen keresztül az elmúlt évben 2 milliárd tranzakciót[2] bonyolítottak le –a Visa világszerte azon dolgozik partnerekkel és ügyfelekkel együttműködve, hogy az átutalásokat egyszerűsítse, digitalizálja, illetve csökkentse költségüket a gyorsan növekvő[3] személyközi átutalások időszakában.

A Visa a mai napon bejelentette, hogy pénzátutalási partnereinek jelenlegi ökoszisztémáját kiegészítve, a nemzetközi fizetések globális technológiai vállalata, a TransferWise további lehetőségeket fog kínálni ügyfeleinek, hogy valós időben, gyorsan és biztonságosan küldhessenek pénzt bankkártyára. Az integrált szolgáltatás, amely elsőként Spanyolországban volt elérhető, a tervek szerint most Romániában, Magyarországon, Csehországban és Bulgáriában is elindul. A TransferWise mindig egyértelműen és előre kommunikálja díjstruktúráját az ügyfeleknek, ezzel átláthatóságot biztosítva a pénz nemzetközi küldésével és fogadásával kapcsolatos költségek terén. A TransferWise a továbbiakban is folytatni kívánja együttműködését a Visa-val, a 2020-as évben egész Európában és világszerte kiterjesztve kínálatát a Visa Direct segítségével.

“A technológia közelebb hoz minket egymáshoz, de még mindig vannak megoldatlan kihívások, ha az egyének és a kisvállalkozások nemzetközi pénzmozgatásáról van szó” – mondta Bill Sheley, a Visa Direct globális vezetője. “A TransferWise-zal való együttműködés a Visa azon erőfeszítéseinek legújabb eleme, amelyek célja, hogy lehetővé tegyék az egyének és a kisvállalkozások számára, hogy a Visa Direct erejének felhasználásával gyorsan és biztonságosan küldhessenek és fogadhassanak nemzetközi fizetéseket.”





A Visa pénzügyi intézetekkel, technológiai partnerekkel és a pénzküldés terén vezető vállalatokkal – köztük az EMQ-val, a MoneyGram-nal, a Remitly-vel és a Western Union-nal – működik együtt, hogy a Visa Direct világszerte piacra kerülhessen – számlák elérése “push to card” képességekkel több mint 200 országban –, mindezt egyetlen csatlakozási pont használatával.

„A TransferWise küldetése, hogy pénzt mozgasson az egész világon – a lehető legolcsóbb, leggyorsabb, legátláthatóbb és legkényelmesebb módon” – mondta Kristo Käärmann, a TransferWise vezérigazgatója és társalapítója. “A Visa Direct integrálása tovább könnyíti az átutalási folyamatot, és újabb lépéssel visz közelebb minket küldetésünk megvalósításához.”

A Visa nemrégiben megvásárolta a Earthportot, a világ egyik legnagyobb független ACH hálózatát. A kombinált ajánlat, amely egyesíti a Visa meglévő képességeit és a Earthport hálózatot, lehetővé teszi a Visa Direct ügyfelek számára, hogy egyetlen kapcsolaton keresztül bonyolítsák fizetéseiket a világ banki szolgáltatásokat használó többségéhez. Ez kulcsfontosságú eleme a Visa azon céljának, hogy egyetlen csatlakozási pont – hálózatok hálózata – legyen több ezer pénzügyi intézmény és több milliárd felhasználói végpont számára szerte a világon.

