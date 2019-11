A Visa elindítja Prémium Programját Magyarországon

A Visa továbbfejleszti szolgáltatásait Magyarországon prémium programjának elindításával, amely széles körű szolgáltatásokat kínál a Visa Gold, Platinum és Infinite kártyatulajdonosoknak.

Vannak, akik szeretnek exkluzív szolgáltatásokat, különleges előnyöket és „kiváltságokat” kapni. Ők nem csupán szolgáltatást, de életstílust vásárolnak. Hogy segítse ügyfeleit a vágyott életmódjuk kialakításában, a Pémium Program keretében a Visa lehetővé teszi, hogy a program résztvevői egy telefonhívással igénybe vegyék az „általános személyi asszisztens”, a Visa Concierge segítségét, aki segíti őket időrabló feladatok megoldásában.

A Visa folyamatosan azon dolgozik, hogy többet ajánljon a kártyatulajdonosoknak, és gazdagabbá tegye életüket értékes pillanatokkal. Az új szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az ügyfélnek több ideje és lehetősége legyen, hogy új élményekre tegyen szert, hatékonyabban oldja meg a mindennapi élet kihívásait, és arra összpontosíthasson, ami valóban számít: az életre.

„Hosszú ideig dolgoztunk a prémium kártyatulajdonosok számára létrehozott programon, hogy annak ajánlata a valóban értékes extra szolgáltatásokkal kifejezze nagyrabecsülésünket az ügyfelek felé. Az új programot kifejezetten a magyar ügyfeleknek fejlesztettük ki, hogy megfeleljen a mindennapi életstílusuknak. Úgy gondoljuk, a Visa segíthet nekik elérni nemcsak pénzügyi, de az élet más területén kitűzött céljaikat is, és ez a szolgáltatás kitűnő lehetőségeket biztosít ehhez” – hangsúlyozta Kiss Ede, a Visa Magyarországért felelős területi vezetője.





A prémium kártyák tulajdonosai számos helyzetben élvezhetik a Visa Concierge szolgáltatás előnyeit. Az ügyfél kérésének megfelelően az ügyfélszolgálat kulturális eseményekkel kapcsolatos információkat nyújt, foglalásokat (többek között repülő- vagy vonatjegyek, szállás, étterem és kávézó, sportesemények) intéz, segítséget nyújt ajándék-vagy virágküldésben és futárszolgáltatásokkal kapcsolatban. Amennyiben az ügyfélnek egészségügyi problémái vannak, felhívhatja az ügyfélszolgálatot, akik orvosi vizsgálatokat és időpontokat szerveznek számára.

A concierge segítséget nyújt az idegölő háztartási feladatok és javítások problémamentes elvégzéséhez: a főzéshez, vasaláshoz vagy a napi takarításhoz szükséges segítség megszervezésétől a szakemberek házhoz küldéséig a prémium program könnyebbé teszi a kártyatulajdonosok elfoglalt életét. A Visa prémium bankkártyák tulajdonosai ezen túl Sportkártya bérlethez is hozzájuthatnak kedvezményes áron, ezzel mintegy 400 sportlétesítményt használhatnak országszerte egyetlen bérlettel.

Ha szórakozásról van szó, a Visa rendezvénypartnere, a Csimborasszó ajánlatából gondosan kiválasztott, valamennyi nagyobb hazai koncertet és showt magába foglaló prémium eseményajánlatot kínál, és különleges ellátásban részesíti a prémium kártyák tulajdonosait. A Visa Concierge szolgálaton keresztül a kártyatulajdonosok számos előnyt élvezhetnek, így például akár 24-72 órával a hivatalos jegypénztárak megnyitása előtt is vásárolhatnak belépőjegyet, vagy népszerű teltházas előadásokra is jegyet szerezhetnek. Az egyedi „Visa plus” lehetőségnek köszönhetően korlátozott számú ügyfélnek arra is lehetősége lesz, hogy olyan további kényelmi szolgáltatásokra regisztráljon bizonyos eseményeknél, mint például a sofőrszervíz, a VIP bejárat használata vagy a Meet & Greet/parkolószolgálat.

A prémium kártyatulajdonosok nagyon egyszerűen élvezhetik az új program előnyeit: csak fel kell hívniuk a Visa concierge-t, aki ellenőrzi, hogy valóban jogosultak-e a szolgáltatás igénybevételére, majd rendelkezésükre áll a kérésük teljesítésében. Amennyiben a szolgáltatás igénybevétele során fizetésre van szükség, ezt emailben is meg kell erősítenie az ügyfélnek. Ezt természetesen a bankkártyájukkal is kifizethetik, gyorsan, kényelmesen és biztonságosan, és már élvezhetik is a kiválasztott szolgáltatást.

A Visa Prémium Program és concierge szolgáltatás november 27-től érhető el a magyar ügyfelek számára. Valamennyi Magyarországon korábban vagy a jövőben kibocsátott prémium kártya tulajdonosa díjmentesen* jogosult a szolgáltatásra. A kártyatulajdonosok egyszerűen regisztrálhatnak a szolgáltatásra, amikor első alkalommal hívják fel a concierge-t.

A Magyarországon most elindított program mellett más prémium szolgáltatások is elérhetőek Európában prémium ügyfeleknek, így például a luxusszállodák kínálata a világ minden táján.

További részletek elérhetőek a www.visa.hu/premium oldalon.

*A Visa díjmentesen biztosítja ezt a szolgáltatást prémium ügyfelei számára Magyarországon. A kártyatulajdonosokat érintő díjakat (mint például az éves kártyadíj) a kártyát kibocsátó bank határozza meg, és ezek bankonként eltérők lehetnek.

A Visa Inc-ről

