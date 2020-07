A Visa 5 tippje a sikeres digitális jelenléthez vállalkozások számára

A jelenlegi helyzetben sok kereskedő döntött üzlete zárva tartása mellett, akik pedig nyitva maradtak, gyakran küzdenek az alacsony forgalommal és a társadalmi távolságtartás miatt kialakult új fogyasztói igényekkel. Míg a vállalkozások mindegyike kénytelen egyedi kihívásokkal is szembenézni, az egyik kritikus döntés ma már mindenki számára megkerülhetetlen, ez pedig a digitális jelenlét szükségessége.



A világjárványnak köszönhetően a fogyasztók elsősorban a digitális megoldások felé fordulnak, és elvárják, hogy gyorsan és biztonságosan tudjanak keresni, vásárolni és megrendelni termékeket – mindezt otthonról, a társadalmi távolságtartás szabályait betartva. Ez az elmozdulás minden vállalkozás esetében megköveteli az üzleti modell újragondolását és a változó fogyasztói igényekhez való alkalmazkodást, mérettől függetlenül.

A digitális átalakulás kulcsfontosságú, de a „digitális jelenlét” nem feltétlenül jelenti egy teljes multimédiás weboldal felépítését, vagy a fizikai vállalkozás bezárásának kockázatát. Vannak megoldások, amelyek segítségével a vállalkozások gyorsan fejleszthetik vagy finomíthatják tapasztalataikat a digitális kereskedelem terén, akár van már megalapozott webes jelenlétük, akár nincs.

CyberSource csapatunk alábbi tippjei az üzleti vállalkozások online jelenlétének elindításában és a már meglévő online jelenlét aktuális trendekhez való igazításában nyújthatnak segítséget:



Digitális jelenlét létrehozása: Hozzon létre egy egyszerű weboldalt az ügyfelek eléréséhez! Számos kulcsrakész megoldás érhető el, de érdemes figyelni arra, hogy olyan weboldal-szolgáltatót válasszon, amely kompatibilis fizetési rendszerével, hogy könnyű legyen kialakítani az online fizetést.

Használja ki az e-kereskedelem lehetőségeit: Hozza ki a legtöbbet üzleti weboldalából! Ha az eddig elsősorban marketing célokat szolgált, adjon hozzá e-kereskedelmi funkciókat, tegye elérhetővé az online fizetést.. Ez nem csak a meglévő ügyfelek elérésében segítheti vállalkozását, hanem megteremti a lehetőséget az országos, vagy akár világszintű terjeszkedésre is.

Használja ki az alternatív digitális fizetési lehetőségeket: Digitális számlázás: Még a nagyobb kereskedőknek is kihívást jelenthetnek az ügyfelek telefonon feladott megrendelései, miközben az üzletek zárva vannak és a munkatársak otthonról dolgoznak. Egyszerű digitális számlázási megoldással az eladók e-mailben küldhetnek ki számlákat, amelyek egy linkre kattintva lehetővé teszik az ügyfelek számára az online fizetést és a termék későbbi átvételét, ami segít az eladónak gyorsabban megkapni a termék ellenértékét. Ez egy remek lehetőség a szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára is – legyen szó készülékek javításáról vagy online közvetített jógaórákról.

Lehetővé teszi az eladók számára, hogy telefonon vegyenek fel rendelést, és azt online értékesítési ponton keresztül dolgozhassák fel. Mobil POS terminál: iOS és Android mPOS alkalmazás használata során elegendő a fizetendő összeget beírni, aláírás nem szükséges, ami ideális a mostani érintésmentes fizetési elvárások tükrében.

Gondolja újra pénztári tapasztalatait: Azon vállalkozások számára, amelyek a fizikai üzletben vásárló ügyfelektől függenek, kritikus jelentőségű az ügyfelek és az alkalmazottak biztonságának megőrzése.

A CyberSource Secure Acceptance Hosted Checkout elnevezésű biztonságos online fizetési megoldás felhasználásával egy autóipari szolgáltatási lánc lehetővé tette az ügyfelek számára, hogy a szolgáltatásokat helyben foglalják le és a telefonjukra küldött link segítségével fizessenek. Ezt az új, érintésmentes kereskedelmi élményt egy hét alatt integrálták szolgáltatásaikba, amely elősegítette az üzleti tevékenységek folytatását, növelte az ügyfelek elégedettségét és az alkalmazottak biztonságát.

Fizessen most, vegye át később: A helyszíni átvétel és kiszállítás kialakítása kritikus jelentőségűvé vált a kis- és nagyméretű kereskedők számára egyaránt, mivel fenntartja a készletáramlást és a foglalkoztatást. A CyberSource e-kereskedelemi fizetési megoldásai lehetővé teszik a kereskedőknek, hogy érintésmentes helyszíni átvételt kínáljanak.

Még a legnagyobb vállalatoknak is segítségre van szükségük az erőforrások, eszközök és üzleti modellek új fogyasztói igényekhez és változó szokásokhoz való igazításában. Az egyik jelentős szupermarket lánc például a CyberSource csaláskezelő eszközét, a Decision Managert használja, hogy megakadályozza az alapvető fontosságú árucikkek tömeges felvásárlását. Az eszköz segítségével az üzletek korlátozhatják a legkeresettebb termékek, mint a WC-papír vagy a kézi tisztítószer megengedett vásárlási mennyiségét.

A Visa CyberSource platformja 360-fokos áttekintést nyújt az ügyfelek fizetési preferenciáiról, integrált digitális fizetési megoldásokat, csalás-felderítő eszközöket és még sok más lehetőséget kínál a vállalkozások számára. Ezek új, hatékony módon járulnak hozzá a megalapozottabb döntések meghozatalához, a bevételek növeléséhez és a fogyasztókkal való kapcsolatteremtéshez a fizetésekhez kapcsolódóan – legyen szó nemzetközi kiskereskedőről, helyi óvodáról vagy kertészeti láncról.

A CyberSource gateway szolgáltatás számos digitális fizetési és csaláskezelő eszközhöz ad hozzáférést, hogy segítséget nyújtson a digitális átalakulás néha kihívást jelentő feladatában, különösen egy olyan időszakban, amikor sok vállalkozás egyébként is rendkívül nagy terheket cipel.



Az egész világon látjuk, a vállalkozások ilyen jellegű átalakulását és alkalmazkodását, hogy alkalmazottaikat biztonságban tudják tartani, és az ügyfeleik is elégedettek maradjanak. A Visa CyberSource csapata rendelkezésre áll a megfelelő eszközök kiválasztásában és felállításában az egyes vállalkozások változó igényeinek gyors és egyszerű kiszolgálása érdekében. Változatos, együtt vagy önállóan is működő ajánlataival hatékony segítséget tud nyújtani a kereskedőknek az online működés megvalósításában, távoli fizetési megoldás felépítésében vagy új és egyedi csalási helyzetek kezelésében, hogy ők továbbra is az ügyfeleikre koncentrálhassanak.

