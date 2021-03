A világjárvány ellenére jó évre készülnek a Mercedes magyarországi cégei

A világjárvány ellenére jelentős létszámbővítéssel, új modellek bemutatásával, valamint új sorozatgyártások elindításával jó évre készül a Mercedes két magyarországi cége – jelentette be a kereskedésért és a gyártásért felelős cég vezetése csütörtökön évértékelő videóüzenetben.

Reinhard Münster, a Mercedes-Benz Hungária Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: megismételve a 2019-es személyautó-eladási rekordot 2020-ban 4501 személygépkocsit helyeztek forgalomba. A cég 5,9 százalékos növekedés mellett 119,8 milliárd forintos nettó árbevétellel zárta az évet. Mindezt olyan környezetben, amikor a teljes piac 19 százalékot esett vissza. A kecskeméti gyárban készült Mercedes-Benz gépjárművekről szólva kiemelte: az előző évben nagyjából 1000 autót helyeztek forgalomba az A-osztály, a CLA és a CLA Shooting Brake modellből, ami azt jelenti, hogy a Magyarországon értékesített Mercedes-Benz autók közel negyede itt is készült. Az ügyvezető igazgató hangsúlyozta: a gazdasági visszaesés ellenére kiemelt modellükből a Sprinterből 13 százalékkal többet értékesítettek. A teljes piacon megfigyelhető jelentős visszaesés ellenére a Mercedes-Benz Turcks pedig 12 százalékkal tudta növelni piaci részesedését 2020-ban. A világjárvány hatása ellenére a Mercedes-Benz eredeti alkatrészeinek forgalma is dinamikus növekedést mutatott, és bevételeik több mint 7 százalékkal nőttek 2019-hez képest. Reinhard Münster hangsúlyozta: továbbra is elkötelezettek az elektromos autók bevezetése mellett, 2021 végére 5 teljesen elektromos és 25 plug-in hibrid modellel bővül a globális termékportfóliójuk. Christian Wolff, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója emlékeztetett: tavaly márciusban bejelentették egy új présüzem kialakítását a gyár területén, amely 100 millió eurót meghaladó beruházással 23 ezer négyzetméter területen valósul meg. Az új présüzem 2022-ben kezdi meg működését.



Beszámolt arról, hogy az előző évben elindult a hibrid modellek gyártása is: 2020 júliusában a kecskeméti gyárban a világon egyedüliként elkezdték a CLA Coupé és a CLA Shooting Brake plug-in-hibrid változatának sorozatgyártását. Később, 2020 decemberében bejelentették az első teljesen elektromos autó, az új EQB modell magyarországi sorozatgyártását is. Az ügyvezető igazgató elmondta: tavaly az anyacég összesen 449 ezer kompakt autót értékesített világszerte, ami azt jelenti, hogy globálisan nagyjából minden negyedik eladott új Mercedes-Benz a kompakt kategóriából került ki. Hangsúlyozta: Kecskeméten a világjárvány és a több hetes leállás dacára 2020-ban több mint 160 ezer autót gyártottak, és 3,4 milliárd euró összegű árbevételt értek el. Egy évvel korábban, 2019-ben 190 ezer autót gyártottak 3,7 milliárd euró árbevétel mellett. Christian Wolff a sikert főként a termékeik iránti kínai és európai kereslettel, valamint a plug-in-hibrid autók világszerte tapasztalt egyre növekvő népszerűségével indokolta. Emlékeztetett: tavaly bejelentették a harmadik hibrid modell, a plug-in-hibrid A-osztály sorozatgyártásának közelgő elindítását is Kecskeméten. Ennek várható időpontja 2021 első negyedévének vége. A kompakt-SUV hivatalos bemutatóját az év második negyedévére tervezik, míg a sorozatgyártás elindítását 2021 negyedik negyedévére.Az ügyvezető igazgató kiemelte: terveik eléréséhez létszámbővítést is terveznek. Már az idén jelentős számú új munkatárs csatlakozhat a kecskeméti csapatukhoz. További munkaerőre elsősorban a termelésben van szükség, de terveznek felvételt az adminisztratív munkakörökben is – tette hozzá. A kecskeméti Mercedes-Benz gyár jelenleg több mint 4400 munkatársat foglalkoztat.(MTI)