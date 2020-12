A Veresi Paradicsomtól az ingatlanszektorig

Új üzletágakba, többek között az ingatlanpiacra történő belépését készíti elő

Márkus Zsolt, a paradicsomkülönlegességeket egész évben termelő Veresi Paradicsom Kft. ügyvezetője. A vállalkozó cégei, melyeket hamarosan egy 7 milliárd forintos árbevételű holdingtársaság fog össze, többek között háztartási- és vegyipari termékeket is gyártanak, az idén pedig két beruházással az ingatlanpiacra is megjelentek.

Márkus Zsolt a multinacionális vállalatok világát hagyta ott saját vállalkozás indításáért. Több nagy nemzetközi cégnél dolgozott vezető pozícióban, majd miután 2014-ben otthagyta korábbi iparágát és paradicsomtermesztésbe fogott. A 365 napos termelést üvegházakban, környezetbarát és innovatív módon megvalósító Veresi Paradicsom Kft., mely több élelmiszerlánc, valamint számos Michelin-csillagos étterem beszállítója, 2014-ben 5,8 milliós veszteséggel indított, 2019-ben azonban az árbevétel már elérte az 1,3 milliárd forintot, az EBITDA-ja pedig meghaladta a 300 millió forintot.

2015 és 2019 között két új iparágba is belépett egy saját cég alapításával, illetve egy másik megvásárlásával. 2015-ben több volt kollégájával közösen létrehozta a Dymex Supply Kft.-t, amely egy Magyarországon korábban ismeretlen iparágat képvisel: globális iparvállalatok ellátási láncait optimalizálja, disztribútorként a nem stratégiai fontosságú anyagok teljes körű kezelésért felel. 2019-ben pedig megvásárolta a háztartási- és vegyipari termékek, valamint kozmetikumok gyártásával és fejlesztésével foglalkozó PowerPak Kft.-t. Jelenleg is folyik a cég transzformálása, illetve saját termékek fejlesztése a Dymex Supply-on keresztül. A cég erősen exportorientált, de már a belföldi piacon is megjelent saját termékekkel a Cleanme.life márka révén.





2020-ban határozta el, hogy az ingatlanpiacra is belép, azzal a céllal, hogy jobban megértse a szektor működését. Az ingatlanpiacon egyelőre két projekttel, összesen 1 milliárd forint eszközértékkel van jelen. A Gyermekklinika Invest Kft. egy ingatlanbérbeadási és ingatlanhasznosítási projektet valósít meg egy magánegészségügyi ellátó részére, az E-Metrics Kft. pedig egy társasház felépítéséért felel egy budai kerületben.

„A tapasztalatok megerősítették bennem, hogy az ingatlanpiacon sok lehetőség van, ami azt jelenti, hogy a megfelelő hozzáállással és újító szándékkal lehet értéket teremteni. Magas technológiai érzékenység jellemző a cégcsoportunk minden tagjára, ami segít abban, hogy minden területet – így a hagyományos iparágakat is, mint amilyen az ingatlanpiac – úgy vizsgáljunk meg, mintha nulláról építkeznénk. Több további ingatlanpiaci projekt elindítását is tervezzük” – mondja Márkus Zsolt.

Jelenleg is zajlik a különböző tevékenységek egy cégben történő konszolidálása. A Jemefy Technologies névre hallgató holdingtársaság már megalakult, legkésőbb a jövő év elejére lezárul a funkcionális cégstruktúra kialakítása és a szervezet felépítése. A vállalkozó a következő két-három évben 15-20 milliárd forint összértékű beruházást tervez végrehajtani, részben új üzletágakban is. Az ingatlanpiaci tervek mellett a meglévő cégek közül a PowerPak és a Veresi Paradicsom esetében várhatók komoly fejlesztések.

A Jemefy Technologies márkanév alatt integrálásra kerülő vállalkozásainak összesített árbevétele 2019-ben elérte a 6,8 milliárd forintot, az adózás utáni eredmény pedig az 1,5 milliárd forintot. A tavalyi év sikereit kihasználva a cégei összesített saját tőkéjét a 2019-es 2,3 milliárd forintról idénre 3,5 milliárd forintra növelte. A jelenlegi várakozások szerint a 2020-as konszolidált árbevétel meghaladja a 7 milliárd forintot, az adózott eredmény pedig az 1,55 milliárd forintot.





Márkus Zsolt kiemelten fontosnak tartja az értékteremtést, kizárólag társadalmi hasznosságot is célzó projektekbe vág bele. Egyik kiemelt célja egy olyan vállalati környezet kialakítása, amely visszacsábítja a külföldön dolgozó magyarokat. Cégeiben minden pozícióhoz tartozik egy fejlődési terv, amely – meglátása szerint – elengedhetetlen a vállalat fejlődéséhez a menedzsment és a középvezetői réteg kiépítéséhez és a KKV státuszból történő kitöréshez.