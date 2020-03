A vártnál nagyobb bevételt ért el a Nike amerikai vállalat a február végével zárult pénzügyi negyedévében, miután az észak-amerikai és az európai kereslet erősödése, valamint az internetes kereskedés felfuttatása ellensúlyozta a kínai forgalom visszaesését.

A világ első számú edzőcipő-, sportruházat- és sportszergyártója a keddi tőzsdezárás után közzétett gyorsjelentésében arról számolt be, hogy üzleti évének február 29-én véget ért harmadik negyedévében éves összevetésben 5 százalékkal, 10,14 milliárd dollárra emelkedtek bevételei. Elemzők kisebb értékre, 9,80 milliárd dollárra számítottak.

Az oregoni székhelyű cég adózott eredménye 23 százalékkal, 847 millió dollárra csökkent. Az egy részvényre jutó nyereség hígított értéke 53 centre rúgott, szemben az egy évvel korábbi 68 centtel.

A Kínai Népköztársaságot, Makaót, Hongkongot és Tajvant magában foglaló térségben (Greater China) közel hat éve először csökkent a forgalom, éves összevetésben 5 százalékkal, ami az új koronavírus által okozott járvány gyors terjedésére vezethető vissza. A Nike és partnerei üzleteinek háromnegyedét kellett bezárni.

Észak-Amerikában viszont 4 százalékkal, Európában pedig 11 százalékkal emelkedett a Nike értékesítési árbevétele december-februárban.



A Nike internetes eladásai, amelyek az előző üzleti évben az összbevétel közel 10 százalékára rúgtak, éves szinten 36 százalékkal nőttek december-februárban. A Greater China régióban, ahol a Nike a tavalyi év végén indította el mobilapplikációját, több mint 30 százalékkal emelkedett az elektronikus és digitális kereskedelemből származó bevétel.Kínában már ismét működik a fizikai boltok 80 százaléka, Európában és Észak-Amerikában viszont március közepén zárta be üzleteit a Nike a járvány súlypontjának áthelyeződése miatt. John Donahoe, a Nike vezérigazgatója arra számít, hogy az Egyesült Államok és Európa “a közeli jövőben” túljut a koronavírus-válság legrosszabbján.A Nike árfolyama a gyorsjelentés közzététele után a New York-i tőzsde elektronikus kereskedésében nagyjából 11 százalékkal ugrott meg. A Dow Jones ipari átlagot alkotó vállalatok közé tartozó Nike kedden a rendes kereskedési időt 15,18 százalékos pluszban zárta, szerdán pedig 10,3 százalékos nyereségben nyitott. Nagyjából a kereskedés félidejében 13,6 százalékos pluszban, 82,24 dolláron állt az árfolyama, ami az év eleji szinthez képest még így is 20 százalékkal kevesebb.(MTI)