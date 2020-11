A vártnál kedvezőbb GDP adat után inkább a negyedik negyedév kockázatait latolgatják az elemzők

A vártnál kedvezőbb harmadik negyedévi GDP adat után inkább a negyedik negyedév kockázatait latolgatják az elemzők az MTI-hez eljuttatott kommentárjaikban.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken kiadott első becslése szerint Magyarország bruttó hazai terméke (GDP) a nyers adatok szerint 4,6 százalékkal, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 4,7 százalékkal csökkent a harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához viszonyítva. A második negyedévhez képest 11,3 százalékkal nőtt a gazdaság teljesítménye.



Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője az MTI-hez eljuttatott kommentárjában a Takarékbank várakozásainak lényegében megfelelőnek, de az elemzői várakozásokat lényegesen meghaladónak minősítette a KSH adatait.A járvány vártnál lényegesen erősebb második hulláma ellen hozott intézkedések miatt elkerülhetetlen az újabb visszaesés, ezért az éves előrejelzését 4,7 százalékról 5,4 százalékra rontotta a Takarékbank. A jövő évi 7,2 százalékos növekedési prognózisát azonban fenntartja – írta az elemző.Hozzátette, hogy a járvány második hulláma ellen hozott intézkedések miatt elkerülhetetlen a W-alakú kilábalás, ami még a jövő év elejére is áthúzódhat. A visszaesés mértéke azonban már jóval mérsékeltebb lehet, egyrészt az ipar várhatóan kedvező teljesítménye, másrészt a kiskereskedelmet érintő enyhébb korlátozások miatt.Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője kifejtette: a GDP rekord mértékű összeesése után a harmadik negyedévben egy újabb rekordot könyvelhetett el a magyar gazdaság. A hirtelen leálló, majd újrainduló gazdasági teljesítmény jelentős volatilitást hozott. Az erős visszapattanás ugyanakkor még nem jelenti azt, hogy túl lennénk a válságon. Egyrészt azért, mert a GDP volumene még mindig 4,6 százalékkal elmarad az egy évvel korábbitól, másrészt azért, mert negyedik negyedévet újabb korlátozások és leállások sújtják.A novemberi magyar szigorítások és a számos országban már akár szeptember-október óta meglévő járványügyi intézkedések mind korlátozzák a magyar gazdaság negyedik negyedéves teljesítményét – jegyezte meg.Úgy vélekedett, hogy várhatóan a szolgáltatószektor lesz az, amely a negyedik negyedévben visszahúzza majd a gazdasági teljesítményt, míg az ipar a vélhetően jó harmadik negyedév után képes lesz kozmetikázni az utolsó negyedéves visszaesést.Az ING Bank előrejelzése negyedéves alapon 2 százalékos gazdasági csökkenéssel kalkulál a negyedik negyedévben. Ez egyben azt is jelenti, hogy az alapforgatóköny egy “stop-start” vagyis W jellegű válságot valószínűsít. A friss adatokat is figyelembe véve idén közel 6 százalékkal csökkenhet a GDP, míg jövőre valamivel 4 százalék feletti növekedéssel számolnak a bank szakértői.Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató makrogazdasági üzletágának vezetője szerint a harmadik negyedévet mindenképpen a válságból való kilábalás jellemezte. A vártnál kisebb volt a GDP éves csökkenése, nem érte el az 5 százalékot. Az egyes ágazatok teljesítménye nagyon eltérően alakulhatott.Feltételezhető, hogy néhány szolgáltatási ágazatban volt legnagyobb a visszaesés, mint a turizmus, szórakoztatóipar, szállítás.A negyedik negyedévben elrendelt korlátozások miatt a visszaesés jelentősebb lehet, ennek pontos mértéke viszont függ a korlátozások időtartamától, illetve a vállalatok és a lakosság reakciójától. Éves szinten a GDP visszaesése – számolva a negyedik negyedévi korlátozások hatásával – megközelítheti a 6 százalékot – vélekedett az elemző.Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője szerint a különböző szektorok, köztük a külkereskedelem, az ipar, valamint a szolgáltatások harmadik negyedévben látott jobb szereplése miatt várható volt a javulás a második negyedévben látott drasztikus hanyatlás után.Értékelésében hozzátette: valószínűsíthető, hogy az ipar már csak pár százalékkal zsugorodott a harmadik negyedév során, a szolgáltató szektor visszaesése pedig harmadakkora lehetett, mint a második negyedévben. Ugyanakkor az építőipar nem sokat javított negyedéves összevetésben.A negyedik negyedéves teljesítményre hatással lesznek a második hullámban november közepén elrendelt szigorítások. A GDP-eredmény nagyban függ attól, hogy lesznek-e a termelést és a szolgáltatásokat, valamint a keresletet befolyásoló további intézkedések. Egyelőre kérdés az is, hogy a vállalkozások és a lakosság milyen arányban halasztja későbbre a komolyabb beszerzéseit, vásárlásait.Németh Dávid úgy ítéli meg, hogy a mostani kilátások szerint az idén összességében 6 százalék körüli visszaesést könyvelhet el a magyar gazdaság. Jövőre biztosan növekedés várható, részben az idei alacsony bázis miatt, 2021 egészében 4 százalékos többlettel lehet számolni. Hozzátette azonban, mind az idei, mind a jövő évi GDP-előrejelzést könnyen felülírhatja a járvány alakulása.(MTI)