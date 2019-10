A vártnál gyengébben teljesített októberben az amerikai privátszektor

A feldolgozóipari aktivitás vártnál nagyobb erősödése mellett is az előzetes adatok alapján elmaradt a várakozásoktól az amerikai magánszektor teljesítményének növekedési üteme októberben a londoni IHS Markit gazdaságkutató intézet csütörtökön publikált felmérése alapján.

Az Egyesült Államok feldolgozóiparának októberi beszerzésimendzser-indexe (BMI) az előzetes adatok alapján a várt 50,7 pont helyett 51,5 pontra, hat havi csúcsra emelkedett októberben az előző havi 51,1 pontról.

Kismértékben javult a szolgáltatóipari BMI is, az előző havi 50,9 pontról a várakozásoknak megfelelően 51,0 pontra, ami három havi csúcsnak felel meg.

A feldolgozóipari és szolgáltatóipari felmérések alapjául szolgáló adatok összesítésével képzett kompozit BMI előzetese októberi értéke azonban a vártnál kisebb mértékben növekedett: a szeptemberi 51,0 pontról 51,2 pontra a várt 51,6 pont helyett.

A BMI 50 pont feletti értéke a vizsgált gazdasági tevékenység teljesítményének a növekedését, 50 pont alatti értéke pedig zsugorodását jelzi.



“A feldolgozóipari lendület javulása ellenére is a vizsgált adatok alapján a negyedik negyedév kezdetén 1,5 százalékos éves GDP-növekedést lehet előre vetíteni az utolsó negyedévre. Miután az új megrendelések beérkezésének a növekedése egy évtizede a leglassúbbnak mutatkozik, az elkövetkező hónapokra a növekedést lassító kockázati tényezők felülkerekedését lehet valószínűsíteni” – foglalta össze a felmérés eredményét Chris Williamson, az IHS Markit vezető közgazdásza.Nem javít a kilátásokon az sem, hogy a foglalkoztatás növekedési üteme 2009 óta a legkisebbre csökkent. A jelenlegi trend folytatódásával a nem mezőgazdasági foglalkoztatottak számának havi növekedése akár 100 ezer alá is csökkenhet – tette hozzá. A borúsabb összkép már arra utal, hogy a feldolgozóipari lendületvesztés kezd átterjedni a szolgáltatóipari ágazatokra is. Vannak ugyanakkor arra utaló jelek is, hogy egyes feldolgozóipari ágazatokban kezd visszatérni a lendület, részben az export növekedésének, részben a jövő évi kilátások javulásának köszönhetően.

(MTI)