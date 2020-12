A városi boltok gyorsabb ütemben csökkennek a falusiaknál

Öt év alatt 11 ezerrel csökkent a boltok száma, 2020 első félévében 1.580 darabbal. De úgy, hogy a fővárosi boltoknál 12%, a falusiaknál 5% a leépülés aránya. Igaz viszont az is közben, hogy a falun élők arányához képest ott feleannyi a boltok száma. A nagyáruházak persze a nagytelepüléseken épülnek, de a járványosban egyébként jó a közeli kisbolt.



2020 első félévében a korábbi évekhez hasonló ütemben, 1.580 darabbal csökkent a boltok száma (ez a végeredménye annak, hogy nyitottak és csuktak is be boltok). Egyébként járványos boltos tapasztalat, hogy gyakrabban fordulnak meg a vásárlók a lakhely közeli kisboltban, mint hogy sorban álljanak a nagyáruházban, ha éppen nem nagybevásárlást terveznek.

Az elmúlt években visszatérő kérdés volt, mi lesz a falusi kisboltokkal. Lehetett is számolgatni például a bolt nélküli falvak számát, amiben 2020 első félévében alig volt elmozdulás (egy faluból tűnt el végleg az utolsó bolt):

2015 2018 2019 2020 boltos település 2.958 2.876 2.866 2.865 bolt nélküli település 197 279 289 290 KSH, települések száma: 3.155

A falu népessége, így vásárlóereje is sokkal kisebb a városokénál, így érthető, hogy nem csak kisebb a boltszám, hanem kisebbek a boltok maguk is. A kereskedés lehetőségeit persze számos tényező formálja, így a népességszám mellett a település gazdasági lehetőségei, iparosodottsága, szolgáltatásnyújtások lehetőségei, idegenforgalmi adottságok, közlekedési viszonyok, ingázás, vagy éppen a határközeliség, még egy kisboltnál is.

De hát végül falun nem csak kevesebb és kisebb a bolt, hanem a lakosságszámhoz képest is elmaradásban vannak a számukat tekintve, éppen az előbbiek miatt:

lakosság boltszám arányok lakosság boltszám főváros 1,8 millió 26.822 18% 21% város 5,1 millió 77.371 52% 62% község 2,9 millió 21.224 30% 17% összesen 9,8 millió 125.417 100% 100% KSH, 2020 június 30-i adatsor, lakosság: millió fő, boltszám: darab

A kereskedelmi hálózat átformálódásának csak egyik ága a boltok számának csökkenése, hiszen épültek nagyobb alapterületű áruházak, tegyük hozzá, a nagyobb településeken. Mindennek egyik következménye, hogy a fővárosban a legnagyobb ütemű a boltszám csökkenése. De ez nem azt jelenti, hogy romlottak a vásárlási körülmények, hanem azt, hogy a kisebb boltokat az elmúlt évtizedekben a nagyobb alapterületűek váltották fel. És a döntő szót a vásárló mondja ki, amit persze például a plázastop, vagy éppen helyi építési szabályok is terelgetnek.

A járványhatások pedig a második félévet követően erősebbek lesznek a boltszám változásában az első félévinél.

És a jelenlegi mérleg:

2016 2017 2018 2019 2020 2020/2016 darab arány főváros 30.590 29.409 28.302 27.421 26.822 -3.768 -12,3% városok 83.512 81.116 79.389 78.236 77.371 -6.141 -7,4% községek 22.318 21.983 21.529 21.340 21.224 -1.094 -4,9% összesen 136.420 132.508 129.220 126.997 125.417 -11.003 -8,1% KSH, december 31-i adatok, 2020: június 30.

(blokkk.com,)