A vajdasÃ¡gi gazdasÃ¡gfejlesztÃ©si program folytatÃ¡sÃ¡t jelentette be Magyar Levente SzabadkÃ¡n

A vajdasági gazdaságfejlesztési program eddig csaknem 300 millió eurónyi fejlesztést hozott a Vajdaságnak, a jövőben pedig az idegenforgalom támogatásával további jelentős fejlesztésekre lehet számítani – hangsúlyozta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken Szabadkán, ahol a magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési programjának eredményeit értékelte.

Kiemelte, hogy Magyarország mindig olyan programokat indított Szerbia területén, amelyekről tudta, hogy azokból Szerbia egésze profitál, és az egész ország számára segítséget jelent. Magyarország számára fontos, hogy Szerbia egésze erős legyen, és ha a vajdasági magyarság erősödik, az az egész ország számára hasznos lehet – magyarázta a politikus.

A magyar kormány a jövőben is segíteni szeretné a vajdasági magyarságot, valamint erősítené a vajdasági gazdaságot és a szerb-magyar kapcsolatokat – közölte Magyar Levente.

A részletekről szólva az államtitkár kiemelte, hogy a 2016-ban megkezdett, sikeres gazdaságfejlesztési program közvetlenül és közvetve több ezer munkahelyet teremtett, csaknem ezer családot segített méltó lakhatási körülményekhez, és több ezer családnak teremtette meg a modern gazdálkodás lehetőségeit.

Rámutatott, hogy először a mezőgazdaság, az iparfejlesztés és a lakhatás területén kellett segítséget nyújtani, most azonban már eljött a továbblépés ideje, és már olyan ágazatokba is tudnak fektetni, amelyekre korábban nem jutott forrás. “Szeretnénk a következő években hozzájárulni ahhoz, hogy a Vajdaságban világszínvonalú idegenforgalmi infrastruktúra jöjjön létre” – húzta alá.

Ezen felül fontosnak nevezte, hogy a már meglévő vállalkozások hatékonyságát és termelékenységét növeljék. Olyan pályázatokat akarnak kiírni, amelyek az innovációt és a kutatás-fejlesztést segítik. “Vajdaság és Szerbia is elért arra a szintre, hogy az elsődleges probléma már nem a munkanélküliség, hanem az, hogy hogyan tudjuk még versenyképesebbé tenni a vállalkozásokat” – magyarázta.

Kiemelte továbbá, hogy a vajdaságiak továbbra is számíthatnak a magyar kormány támogatására, és köszönetet mondott a szerbiai vezetésnek azért, mert befogadta ezt a programot.

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke emlékeztetett arra, hogy azért kezdtek neki a vajdasági gazdaságfejlesztési programnak, mert a magyar kormány és a VMSZ is meg volt győződve arról, hogy Szerbia élhető közeg, a magyar politika feladata pedig az, hogy segítsen a vajdasági magyarok szülőföldön történő boldogulásában.

Pásztor István rámutatott, hogy a szerb kormány a kezdetektől fogva nyitott volt a program befogadására. “Szerteágazó rendszert építettünk fel az elmúlt négy évben, a rendszert úgy működtettük, hogy egyetlen olyan helyzet sem volt, amikor támadási felületet nyújtottunk volna, vagy magyarázkodni kellett volna” – tette hozzá.

A pénteken kiírt nyolcadik pályázati körben három pályázat jelent meg, ebből kettő az idegenforgalomra, egy pedig technológiai fejlesztésre vonatkozik.

A vajdasági gazdaságfejlesztési program első, 2016-2018-as szakaszára Budapest kezdetben 50 milliárd forintot szánt, később azonban növelték a keretösszeget. A programban a legnagyobb hangsúlyt a mezőgazdaságra, az idegenforgalomra, valamint a kis- és közepes vállalkozások fejlesztésére helyezték, a cél a fiatalok külföldre vándorlásának megállítása, valamint a folyamat visszafordítása volt. A gazdaságfejlesztési program második szakasza az idén indult.(MTI)