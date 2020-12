A Universal Robots jelentős ipari mérföldkőhöz érkezett az ötvenezredik eladott együttműködő robottal

Az együttműködő robotok vagy másnéven kobotok kategóriája az ipari automatizálás egyik leggyorsabban növekvő szegmense, az előrejelzések szerint 2020-2025 között 30,37 %-os, éves átlag növekedési ütem várható. Az együttműködő robotok piacának úttörője a Universal Robots megerősítette vezető szerepét azzal, hogy eladta az 50 000. UR-kobotot, amelyet egy német gyártó vásárolt meg a termelékenység és a munkavállalók biztonságának növelése érdekében.

Az ötvenezredik kobot különleges szállítás keretében érkezett, mivel Jürgen von Hollen, a Universal Robots elnöke személyesen adta át a megrendelő VEMA technische Kunststoffteile GmbH-nak és a VEMA Werkzeug- und Formenbau GmbH-nak egy ünnepség keretén belül a vállalatok telephelyén a németországi Krauchenwies-Göggingenben.

Az elmúlt 15 évben nagyon keményen dolgoztunk együtt egy teljesen új piaci szegmens kifejlesztésén, amelynek célja, hogy különösen a kis-és középvállalkozások automatizálhassák a túl költségesnek vagy összetettnek gondolt feladatokat – mondta Von Hollen, kiemelve, hogyan hozott létre a UR egy új globális disztribútori hálózatot, egy új fejlesztői ökoszisztémát és végül egy teljesen új üzleti modellt.

“Úttörőként ezen a piacon sokat dolgoztunk az ismertség megteremtésén, a szabványok kialakításán és az ügyfelek véleményének megváltoztatásán, amelyet a hagyományos robotok tapasztalata befolyásolt.”

Von Hollen megjegyezte, hogy „a VEMA GmbH remek példa a UR céljainak megvalósulására: „A VEMA egy költséghatékony, rugalmas, könnyen használható automatizálási megoldást keresett, amelyet egyedül tudnak programozni és irányítani. Pontosan ezt találták meg az UR kobotjában“

A kobotok növelik a termelékenységet és a minőséget

A VEMA új, együttműködő robotja csatlakozik a vállalat másik három UR-kobotból álló flottájához, amelyek már ömlesztett áruk kiszedésével kapcsolatos feladatokat látnak el a vállalat gyártósorán.

Christian Veser, a VEMA GmbH ügyvezető igazgatóját örömmel tölti el, hogy ők voltak a megrendelői a mérföldkőnek számító kobotnak, és elmondta, hogy a kobotok lehetővé tették a vállalat számára egy harmadik műszak bevezetését, amely éjjel-nappal működik. “Jelentősen javítottuk termelékenységünket és jobb minőséget is sikerült elérnünk” – mondja. „Munkatársaink mentesültek a megterhelő munkától, hogy a minőségi tesztekre összpontosítsanak. A Covid-19 által okozott kihívások kezelésekor az is nagy előnyt jelentett, hogy a kobotoknak nem kell biztonsági távolságot tartaniuk, vagy karanténban lenniük. Mindig dolgozhatnak” – mondja Veser, hozzátéve, hogy cége annyira értékeli a kobotokat, hogy neveket adtak nekik.

– Az első három kobot Elfriede, Günther és Bruno nevet viseli. Új kobotunkat Jürgennek nevezzük el annak tiszteletére, hogy az UR elnöke személyesen jött el hozzánk, hogy átadja. ”

Jürgen von Hollen a UR élén eltöltött négyéves megbízatása után év végén távozik az UR-tól. “Kiváltság, hogy ezzel a jelentős mérföldkővel fejezzem be munkámat a vállalatnál” – mondja. „Messzire jutottunk, de a piacon továbbra is óriási lehetőség rejlik mind a már ismert, mind pedig a teljesen új kobot-alkalmazási területekben. Van egy páratlanul erős bázisunk, folyamatosan tanulunk vásárlóinktól, és nagyon adatközpontú megközelítést alkalmazunk kobotjaink fejlesztésében. Úgy gondolom, hogy ez a megközelítés segít abban, hogy az elkövetkező években is vezető szerepet töltsünk be a területen.

Gregory Smith, a Teradyne Ipari Automatizálási csoportjának elnöke, 2021. január 1-től tölti be a UR elnöki pozícióját az új vezető kinevezéséig. “Köszönöm Jürgennek az elmúlt négy év vezetői munkáját, ami szerepet játszott abban, hogy a Universal Robots start-upból, az ipari együttműködő robotok területén globális piacvezetőjévé váljon” – mondta Mark Jagiela, a Teradyne elnöke és vezérigazgatója. “Erős alapot hagy maga mögött, a növekedés következő szintjéhez, tehetséges munkatársakkal, elkötelezett disztribúciós és technológiai partnerek hálózatával, valamint világszerte kiterjed vevőkörrel” -tette hozzá.