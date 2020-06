A Twitch felfüggesztette Trump csatornáját, a Reddit pedig törölte egyik támogatói csoportjának oldalát

A Reddit internetes közösségi portál gyűlöletkeltő tartalmakra hivatkozva hétfőn törölte Donald Trump egyik támogatói csoportjának oldalát, az online videóközvetítéssel foglalkozó Twitch pedig hasonló okból felfüggesztette az amerikai elnök hivatalos csatornáját.

A két cég egyaránt a szabályzata megsértését, bizonyos tartalmak elfogadhatatlan stílusát jelölte meg lépésének okaként.

A Reddit összesen körülbelül kétezer, jórészt inaktív fórumot távolított el, köztük a The Donald nevű, mintegy 790 ezer tagú oldalt is, amelyet az amerikai elnök egyes támogatói használnak.

“A Redditen jelen lévő valamennyi közösségnek jóhiszeműen be kell tartania a tartalomra vonatkozó politikánk előírásait. A The Donald fórumot azért tiltottuk le, mivel minden lehetősége ellenére sem tett ennek eleget” – közölte Steve Huffman, a vállalat igazgatója, aki korábban már jelezte, korlátozzák a hozzáférést a fórumhoz, amelyen szerinte gyűlöletkeltő, erőszakra buzdító vélemények jelentek meg.



A platform egyébként hétfőn letiltotta a Chapo Trap House baloldali fórumot is, szintén a cég irányelveinek megsértésére hivatkozva.A 2011-ben alapított Twitch interaktív videómegosztó portál szóvivője Trump csatornájának átmeneti felfüggesztésekor arra hivatkozott, hogy a portál nem engedi a “gyűlöletkeltő viselkedést”. Ennek alátámasztására egyebek mellett egy olyan videót hozott fel, melyen Trump 2016-ban az illegális migránsokra célozva azt mondta, hogy Mexikó nemi erőszaktevőket küld át az Egyesült Államokba.Az amerikai elnök tavaly ősszel jelent meg az Amazon online kereskedőóriás tulajdonában lévő Twitchen, amelynek naponta mintegy 15 millió látogatója van.Donald Trump újraválasztási kampányának vezetői nem reagáltak a tiltásokra.(MTI)