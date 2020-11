A tőzsde Prémium kategóriájában folytatja növekedési terveinek megvalósítását az AKKO Invest

Újabb jelentős lépést tesz a Budapesti Értéktőzsdén az AKKO Invest, miután részvényei hétfőtől a Prémium kategóriában forognak. A több mint 1000 részvényessel rendelkező vagyonkezelő vállalat komoly eredményeket ért el az elmúlt időszakban: szeptemberben részvényei bekerültek a BUX indexbe, és bejelentették, hogy megvásárolják Magyarország egyik vezető ingatlanüzemeltető és szolgáltató cégét, a NEO Property Services Zrt-t. Az AKKO növekedési terveit a magyar tőzsdén kívánja megvalósítani, melyhez vizsgálja a további lehetőségeket.

A Budapesti Értéktőzsdén hétfőtől a Prémium kategóriában forognak az AKKO Invest Nyrt. részvényei, így a vállalat tovább halad azon az úton, melyet 2019-es átalakulásakor megkezdett. Prutkay Zoltán, az AKKO Invest elnöke elmondta, hogy az elmúlt hónapokban óriási lépést tettek a hazai tőkepiacon: részvényeik bekerültek a Budapesti Értéktőzsde top kategóriáiba, miután szeptember óta a BUX indexben, november 2-től pedig a Prémium kategóriában is megtalálhatóak. Kiemelte, hogy a vállalatnak jelenleg több mint 1000 részvényese van, így az AKKO növekedését sokan követik figyelemmel közvetlenül. Kiemelten fontos számukra az átlátható működés, így a Prémium tagsághoz kapcsolódó többletkötelezettségeknek örömmel tesznek eleget. Hozzátette, hogy továbbra is keresik a növekedési lehetőségeket, és olyan befektetési döntéseket terveznek, melyek célja a részvényesi érték növelése. Ennek egyik lépéseként az AKKO történetének legnagyobb, a magyar ingatlanüzemeltetői és szolgáltatói piac szempontjából is meghatározó akvizícióról döntött szeptemberben az Igazgatótanács. A vagyonkezelő vállalat a WING Zrt. tulajdonában álló, tavaly 23,3 milliárd forintos árbevételt, 1,5 milliárd forint EBITDA-t elérő NEO Property Services Zrt. (korábbi nevén STRABAG Property and Facility) felvásárlásáról határozott. A NEO 1999-es alapítása óta Magyarország egyik vezető ingatlanüzemeltetője és szolgáltatója, kedvező növekedési kilátásokkal. A tranzakció – melyet az AKKO saját és banki forrásból tervez finanszírozni – zárásához a finanszírozás rendelkezésre állása és a vállalat részvényeseinek jóváhagyása szükséges még.

Máté-Tóth István, a BÉT vezérigazgató-helyettese az AKKO Invest részvényeinek Prémium kategóriába történő belépése kapcsán elmondta, a társaság növekedése, illetve egyre hangsúlyosabb tőkepiaci jelenléte is bizonyítja a Budapesti Értéktőzsde tőkeági finanszírozás ösztönzésére irányuló stratégiai céljainak sikeres megvalósítását: az AKKO Invest kategórialépése egy újabb örömteli tőkepiaci mérföldkő az idei, kihívásokkal teli év során.

Az AKKO Invest Nyrt.

A Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájában jegyzett AKKO Invest Nyrt. vagyonkezeléssel foglalkozik, részvényeit 2011 óta jegyzik a Budapesti Értéktőzsdén. Működése során elsősorban reálgazdasági befektetésekre fókuszál, melynek keretében kedvező növekedési kilátásokkal rendelkező, és jó nyereségtermelő-képességű vállalati részesedéseket és ingatlanokat vásárol. Az AKKO Invest célja, hogy befektetési-portfóliójának folyamatos szélesítésével eszközalapon jól meghatározható értéket képviselő vagyonkezelőként működjön.

