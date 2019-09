A Total megnyitotta ezredik napenergiával működő töltőállomását

A Total üzembe helyezte Marrákesben ezredik olyan töltőállomását, mely a működéshez szükséges elektromos áramot napelemek segítségével nyeri. A Marrákes mellett található Palmeraie-i egység területén 134 négyzetméternyi fotovoltaikus panelt telepítettek. A rendszer 45 megawatt-órányi energiát képes megtermelni évente, ezáltal 30 tonnával csökkenti a kút éves széndioxid-kibocsátását. A Palmeraie-i oázisban található, tetőre szerelt panelekkel működő állomás átadása igazi mérföldkőnek számít a cég napenergetikai fejlesztések megvalósítását kitűző programjában, mely 2016 végén kezdődött meg.

Ebben a programban a Total nem kisebb célt tűzött ki maga elé, minthogy a közeljövőben 57 különböző országban összesen 5000 állomást szerelnek fel hasonló technológiával. A következő hónapokban a munkálatok felgyorsulnak majd, így lehetővé válik évente 1000 napenergiával működő töltőállomás átadása. A program végére a Total kútjainak így több, mint a harmadára telepítenek nagyhatásfokú SunPower napelemeket. A francia cég mindemellett igyekszik gyártóegységeit, finomító üzemeit, sőt, irodaházait is felszerelni hasonló, napenergiát hasznosító rendszerekkel. Számos projektet terveznek, melyek során különböző gyárakat és irodaépületeket szerelnének fel napelemekkel, melyek összesen 200 MW névleges teljesítményt biztosítanának (ez nagyjából megegyezik egy 200 000 lakosú város átlagos energiafelhasználásával).

„A világszerte fellelhető Total állomásokon teljes körű, ugyanakkor testreszabott szolgáltatásokat nyújtunk, melyek könnyen hozzáférhetőek és igénybe vehetők bárki számára” – nyilatkozta Momar Nguer, a Total marketing-, és szolgáltatási osztályának elnöke, aki egyben a Total döntéshozó testületének is tagja. „A napelemekkel felszerelt állomásaink kevésbé függnek a helyi elektromos hálózatoktól, és kitűnően szemléltetik cégünk hosszú évek során megszerezett széleskörű tapasztalatát és hozzáértését a megújuló energiaforrások felhasználási lehetőségeivel kapcsolatban. A program célkitűzései tökéletesen illeszkednek a Total azon törekvéséhez, hogy a cég felelősségteljes energiatermelővé váljon. A fejlesztések segítségével évente több, mint 50 000 tonnával csökkentjük széndioxid-kibocsátásunkat.”

„A Total állomásainak napelemekkel való felszerelése teljes összhangban van a cég stratégiájával, mely nagy hangsúlyt fektet a megújuló energiaforrásokból származó elektromosság előállítására és felhasználására” – teszi hozzá Julien Pouget, a Total megújuló erőforrások osztályának alelnöke. „Büszkék vagyunk rá, hogy immáron ezredik napenergiával működő töltőállomásunkat helyezhettük üzembe. Ez a mérföldkőnek is tekinthető eredmény tanúsítja a Total elkötelezettségét a napenergia minél szélesebb körű felhasználása mellett, és hozzájárul ahhoz, hogy mind ipari, mind lakossági ügyfeleinket tisztább, elérhetőbb, és biztonságosabb elektromos energia felhasználás mellett szolgálhassuk ki.”

A Total stratégiájának meghatározásakor a klímaváltozást is figyelembe veszi, emellett igyekszik alkalmazkodni a legújabb energiapiaci trendekhez. Épp ezért portfóliójába olyan alacsony karbon-kibocsátású üzletágakat is igyekszik beépíteni, melyek 2040-ig várhatóan az értékesítés 15-20%-át teszik majd ki. A Total összesített, alacsony karbon-kibocsátású forrásokból származó energia-előállítási kapacitása jelenleg 7 gigawatton áll, melyből 3 gigawatt megújuló energiaforrásokból származik. A cég, több, mint 40 éves, napenergia-felhasználással kapcsolatos tapasztalattal a háta mögött, világszerte aktívan támogatja a megújuló energiaforrások terjedését, azáltal is, hogy világszerte tervez és üzemeltet napenergiával működő közüzemi erőműveket, és azáltal is, hogy egységeiben mind ipari, mind magán vevőit napenergiából származó erőforrások segítségével szolgálja ki.