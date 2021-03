A török elnök az infláció mérséklését célzó gazdasági reformokat jelentett be

Recep Tayyip Erdogan török elnök pénteken Isztambulban gazdasági reformokat jelentett be, amelyek egyebek között a jelenleg 15 százalék feletti éves infláció egyszámjegyűre mérséklését célozzák.

Az államfő közölte, hogy a magas infláció elleni harc keretében létrehoznak egy úgynevezett árstabilitási bizottságot, amelynek a munkájában több minisztérium is részt vesz.

A most bejelentett reformintézkedések között szerepelt az állami kiadások, továbbá a folyó fizetési mérleg hiányának szűkítése, az adópolitika egyszerűsítése, illetve a bankok támogatása is. A gazdasági növekedést a befektetésre, a termelésre, a foglalkoztatásra és az exportra kívánják építeni.

Erdogan egyúttal bejelentette, hogy adómentességben részesítenek mintegy 850 ezer kisiparost, akiket súlyosan érintettek a koronavírus-járvány gazdasági hatásai.(MTI)