A Tesla-rivális Lucid tőzsdére meg

A Tesla riválisa, a Lucid Motors tőzsdére megy, miután egyesül a tőzsdén már jegyzett Churchill Capital IV céggel, amellyel közös piaci tőkeértéke 11,75 milliárd dollár lesz.

A Financial Times kedden arról írt, hogy a kaliforniai székhelyű, startup cégként kezdő Lucid többségi tulajdonosa jelenleg a szaúdi szuverén vagyonalap (PIF).

A még 2007-ben, Atieva néven, egy volt Tesla-vezető által alapított Lucit Motors cégnek jelenleg mintegy 2 ezer alkalmazottja van, és arizonai üzemének a bővítésére fordítja a részvénykibocsátás révén keletkező forrást. Ezen felül összesen mintegy 2,5 milliárd dollárt nyújt a szaúdi szuverén vagyonalap, az amerikai BlackRock befektetési társaság és a Fidelity alapkezelő a fejlesztéshez.

A Lucid és a Churchill egyesülésével létrejövő cég vezérigazgatója és vezető technológiai igazgatója az a Peter Rawlinson marad, aki a Lotus és a Tesla egyik vezetője volt. Ő volt a Tesla Model S főmérnöke is.

A Lucidnál talált munkát a Tesla több más vezetője is, köztük Eric Bach, a Tesla egykori mérnöki irodájának igazgatója, vagy Peter Hochholdinger, aki három éven át a Tesla termelésért felelős alelnöke volt.



A Lucid bejelentette, hogy arizonai gyárában a korábban tervezett tavasz helyett a második fél évben kezdi gyártani és értékesíteni Észak-Amerikában a Lucid Air luxus szedánt, amelynek a kezdő ára 77 ezer 400 dollár (mintegy 22,9 millió forint) lesz és egy töltéssel 805 kilométert képes megtenni. A járműgyártó 2022-ben 20 ezer autó kiszállítását tervezi, amit 2026-ra évi 251 ezerre növel és addigra bővíti a termékkínálatot is.(MTI)