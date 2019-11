A Tesco mostantól még jobban vigyáz munkatársaira és vásárlóira

Egy hirtelen szívleállás bárkivel, bármikor előfordulhat, a gyors beavatkozás azonban életet menthet. A Tesco ezért minden 2000 négyzetméternél nagyobb áruházában és a logisztikai központjaiban – összesen 116 helyszínen – automata defibrillátort helyezett el. Az áruházlánc kollégái már eddig is több alkalommal mentették meg a vásárlók életét. Az új eszközök segítségével az újraélesztések hatásfoka tovább javítható.

Évente mintegy 25 000 olyan eset történik hazánkban, amikor hirtelen szívleállás miatt sokszor laikusoknak kell újraélesztést végezni ahhoz, hogy életet mentsenek. Az azonnali beavatkozás életbevágó a mentők kiérkezéséig, ugyanis a túlélés esélye percenként 7-10 százalékkal csökken.*

A helyzet kortól, nemtől, sőt edzettségi állapottól függetlenül bárkivel megtörténhet. Sosem lehet tudni, hogy mikor és hol lesz rosszul valaki, akár egy családtag, vagy például egy ismeretlen személy, így a legfontosabb és legjobb, amit tehetünk, hogy felkészülünk az ilyen eshetőségekre.

Szívleállás olyan hétköznapi tevékenységek során is előfordulhat, mint egy családi bevásárlás. A Tesco áruházakban nem egyszer fordult elő, hogy az áruházlánc kollégái mentették meg egy-egy vásárló életét. Júliusban például a hódmezővásárhelyi Tescóban lett rosszul egy hosszútávfutó, aki a biztonsági őr lélekjelenlétének és gyors beavatkozásának köszönheti életét, és azt is, hogy a sportnak sem kell búcsút intenie.









„Büszkék vagyunk arra, hogy kollégáinkra akkor is lehet számítani, amikor az életünkről van szó. De hogy egy-egy újraélesztés sikeressége ne csak rajtuk múljon, a nagyobb áruházainkban a vásárlóink és munkatársaink biztonsága érdekében 116 automata defibrillátort (AED-t) telepítettünk” – mondta Hevesi Nóra, a Tesco kommunikációs igazgatója.

Az áruházlánc minden, 2000 négyzetméternél nagyobb alapterületű áruházába, valamint logisztikai központjában telepített egy-egy eszközt, aminek köszönhetően a hazai Tesco áruházak több mint felében (116 helyszínen) könnyebbé tehető az újraélesztés. Az AED használata egyszerű, a készülék instrukciókkal is ellátja az újraélesztést végző személyt a mentők kiérkezéséig, sőt tárolja is a páciens adatait, ami később a szakorvos segítségére lehet.