A Takarékossági Világnap alkalmából a K&H felmérést készített a gyerekek megtakarítási szokásairól

Az október elején 10. alkalommal induló K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő szervezői felmérést készítettek, amellyel 300 pedagógus és szülő bevonásával a fiatalok megtakarítási szokásait térképezték fel. Mennyire tesznek célzottan félre a fiatalok? Mire vágynak, mire gyűjtenek? A spórolás felnőttként se könnyű, ezért fontos, hogy a gyerekek mielőbb megismerkedjenek annak előnyeivel. A K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedőhöz az indulás óta már több ezer pedagógus csatlakozott a diákok felkészítőjeként, így a versenyzők életszerű szituációkban ismerkedhettek meg az alapvető pénzügyi ismeretekkel. A Takarékossági Világnap alkalmából készített felmérés eredményei azt mutatják, hogy van még miben fejlődniük a gyerekeknek.

A K&H 2019-es első negyedéves ifjúsági indexe szerint a 19-29 évesek 53 százaléka rendelkezik valamilyen megtakarítással, ami a korábbi megtakarítási hajlandóságban javuló tendenciát mutat. Ehhez az is kell, hogy már egészen fiatalon megismerkedhessenek azokkal az alapvető információkkal, amelyek hozzásegítik a gyerekeket, hogy felnőttként majd okos, felelősségteljes döntéseket hozhassanak. Ebben vállal szerepet immár 10 éve a K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő is, amely 15 részes vlogsorozatával, mobilapplikációval és egész tanéven átívelő játékos vetélkedőjével járul hozzá a pénzügyi neveléshez. A Takarékossági Világnap alkalmából pedig arra is kíváncsiak voltak, hogy a pedagógusok és a szülők, hogyan látják diákjaik, gyermekeik pénzkezelését.

A tanárok rálátnak a gyerekek mindennapi pénzkezelésére

Országszerte több mit 300 általános és középiskolai pedagógus vett részt a felmérésben, akiknek 76 százaléka gondolja úgy, hogy az iskolások nem osztják be jól a pénzüket. A megkérdezettek csupán 24 százaléka válaszolta azt, hogy a gyerekek célzottan és tudatosan tesznek félre.

Mire gyűjtenek?

A megkérdezettek fele gondolta úgy, hogy az általános és középiskolások megtakarítási célja között szerepel egy általános tartalék képzése is, ami egy kifejezetten felelősségteljes hozzáállást tükröz. Ők cél nélkül, egyelőre csak gyűjtenek.





Az egyes termékek iránti igényeik között, viszont számottevő különbségek vannak. A válaszadók többsége, 78 százaléka gondolja úgy, hogy az általános iskolások költenek többet édességre, rágcsálni valóra. A divatos, márkás ruhákra egyértelműen az idősebb korosztály vágyik, a válaszadók 73 százaléka találta így. A szórakoztató elektronika az a kategória, amelyben nem feltűnő a korosztályok közötti különbség. Mind a kicsik, mind a nagyok nagyjából 50-50 százalékban szeretnének okostelefont, okosórát, tabletet, hangszórót. Azonban a számítógépek, laptopok és a konzolok kivételt képeznek: a megkérdezettek 61 százaléka gondolta úgy, hogy az előbbiekre inkább a középiskolások gyűjtenek. A konzolok és videójátékok esetében viszont a megkérdezettek 60 százaléka ítélte úgy, hogy ezekre inkább az általános iskolások vágynak.

A spórolást is lehet tanulni

Felnőttként egyértelmű számunkra, hogy egy-egy dologra hónapokig, de akár évekig is spórolhatunk. Ezt a gyerekeknek is meg kell tanulniuk, hiszen gyakran ahhoz, hogy megkaphassák a vágyott tárgyat, időnként lemondásokra, hosszútávú gondolkodásra van szükség.

A most tizedik alkalommal induló K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő életszerű példákon keresztül ismerteti meg a gyerekeket a megfontolt pénzhasználat módjával és olyan megtakarítási eszközökkel, amelyek felnőttként biztosan hasznosak lesznek számukra. Az idei vetélkedőre itt nevezhetnek a csapatok.

A K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedőről

A K&H Csoport társadalmi szerepvállalásának részeként 2010-ben indította útjára a K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedőt. A program célja, hogy a magyarországi általános és középiskolások pénzügyi, gazdálkodási ismereteit gyarapítsa. A vetélkedő programja évről évre egyre több diákot vonz országszerte. A verseny indulásától a nevezések száma mintegy megtízszereződött, 2019-ben immár 8264 fő részvételével zajlik a verseny. 2010 óta a K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedőre összesen 759 településről 1696 iskola csapata pályázott. Ez összesen több mint 46 200 résztvevődiákot jelentett. A K&H Csoport a K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő programjával a felnövekvő generáció pénzügyi tudatosságra nevelését kívánja előre mozdítani annak érdekében, hogy felnőttként majd okos pénzügyi döntéseket hozhassanak.

