A Szerencsejáték Zrt. új szintre emelte stratégiai együttműködését az Önszabályozó Reklám Testülettel

Együttműködési megállapodást írt alá a Szerencsejáték Zrt. és az Önszabályozó Reklám Testület (ÖRT), amelyben megerősítette az elmúlt tízéves kooperációt, egyben magasabb szintre emelte és kibővítette az etikus és felelős marketingtevékenység területen végzett együttműködést. A nemzeti lottótársaság a jelenlegi hazai jogi és reklámetikai szabályoknál szigorúbb saját kódexszel rendelkezik, és betartásának ellenőrzését független szervezetre, az ÖRT-re bízta a kibővített tartamú együttműködés keretében.



A Szerencsejáték Zrt. felelős játékszervezési stratégiája keretében a hazai szabályozáson is túlmutató etikai előírásokat követett már az elmúlt egy évtizedben is. A vállalat Reklámetikai Kódexe többek között egyes védett célcsoportok meghatározására, a marketingkommunikációs üzenetek és eszközök megfelelő használatára, az internetes média alkalmazására, az értékesítésösztönzésekre, valamint a sorsolási műsorok szabályozására terjed ki. A Kódex tartalmát a mai trendeknek, illetve a megváltozott külső szabályzóknak (European Lotteries felelős játékszervezési keretrendszer, Magyar Reklámetikai Kódex) megfelelően aktualizálta, frissítette.

A nemzeti lottótársaság működésének egyik alappillére a felelős játékszervezés, amely meghatározza működése minden aspektusát, a tervezéstől az értékesítésig. 2019-ben már negyedik alkalommal kapta meg az európai lottótársaságokat tömörítő European Lotteries kiemelt felelős játékszervezési tanúsítványát, amelyet elsőként szerzett meg a kelet-közép-európai régióban 2010-ben. A Szerencsejáték Zrt. az aktuális törvényi kötelezettségeken túlmenően is szigorúbb normákat valósít meg játékszervezési tevékenysége során. Ennek részeként a társaság működése során kiemelt figyelmet fordít minden olyan területre, amely a játékosok védelmét és széleskörű tájékoztatását, illetve a prevenciót szolgálja. Ennek keretében erősítette tovább reklámetikai tevékenységét is.



„Az ÖRT tevékenységében mérföldkő a jelenlegi megállapodás. A testület tagjai már eddig is vállalták, hogy a jogi előírásokon túlmutató Magyar Reklámetikai Kódex előírásait is betartják, és döntéseinket figyelembe is veszik, ez azonban egy saját belső kódex betartásának ellenőrzéséről szól, így ez az önszabályozás hazai gyakorlatában történelmi jelentőségűnek is mondható. Az ÖRT független szakértő munkájának elismeréseként tekintek erre a megállapodásra, és büszke vagyok arra, hogy egy ilyen nagy tekintélyű cég, mint a Szerencsejáték Zrt. az első, és mutat példát az ipar számára” – fogalmazott Molnár Kálmán az ÖRT elnöke.„Állami vállalatként a Szerencsejáték Zrt. működésének alapját a felelős játékszervezés képezi, amely az egész cég működésének iránytűje. A nemzeti lottótársaság tevékenysége, a szerencsejátékok szolgáltatása során erős bizalmi kötődést alakít ki és ápol a játékosokkal. Ez a fajta szoros kötődés és ennek felelősségteljes kezelése a társaság egyik legfontosabb képessége. Fókuszában áll etikus marketing és kommunikációs tevékenységünk, amelyet az elmúlt években kiváló együttműködéssel támogatott az ÖRT. Felelős vállalatként ezt emeljük most egy magasabb szintre szakmai partnerünkkel” – hangsúlyozta Bánhegyi Zsófia, az Szerencsejáték Zrt. marketing és kommunikációs igazgatója.