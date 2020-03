A sport és a pénz

Az Egyesült Államok három legnagyobb sportszervezete, a Nemzeti Kosárlabda Szövetség (NBA), a Nemzeti Labdarúgó Liga (NFL) és a Major League Baseball (MLB). Ezek a sportszervezetek évente több millió dolláros bevétellel rendelkeznek. A sportszervezetek a játékosok nélkül nem léteznének, így nem meglepő, hogy egyes amerikai sportolók is hasonló összegeket zsebelnek be évről-évre. Főleg a profi sportolók mondhatják el magukról, hogy jól keresnek, viszont ezért a fizetésért keményen meg is kell dolgozni, és egy-egy profi csapatba nem is olyan könnyű és egyszerű bekerülni.

Ahhoz, hogy egy sportoló elmondhassa magáról, hogy ő most már profinak számít, nem kevés munka van mögötte, hiszen hosszú évekig szükséges a képességeit és készségeit tökéletesíteni, mielőtt a profi ligába kerül valaki. A rengeteg versenynek „köszönhetően” a testük és ezzel együtt az egészségük is hamar tönkremegy, és egy profi sportoló nem képes 40-50 évig a pályán maradni, azaz csakis addig képes több milliós bevételre, míg fitt, míg az egészsége és a körülményei megengedik, hogy a pályán kiválóan teljesítsen. Hiszen egy profi sportoló amilyen hamar a csúcsra kerülhet, olyan hamar le is áldozhat a csillaga.A sportrajongók is mindent megtesznek, hogy láthassák például Anthony Rizzo, amerikai profi baseballjátékos hazafutását, vagy Tom Brady, amerikai futball játékos, vagy LeBron James, amerikai profi kosárlabdázó nagy játékát. Az NBA játékosok átlagos fizetése 7,1 millió dollár, az Energybet magyar oldalának adatai alapján. De lehet, hogy négy év alatt sem keresnek annyit, mint a Green Bay Packers hátvédje, Aaron Rodgers, aki egy négyéves szerződés aláírását követően, 134 millió dollárral lett gazdagabb, egy sportfogadás oldal szerint. A sportolók és a sportszövetségek is sok millió dollárt könyvelhetnek el minden évben, azonban azok az emberek, akik rajonganak egy-egy adott sportért, sok-sok pénzt kifizetnek, hogy élőben, a stadionból, szinte közvetlen-közelről lássák a kedvencüket játszani, gólt lőni.