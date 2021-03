A SPAR online shop ismét igénybe vehető taxis árukiszállítással is

A folyamatosan bővülő igényre való tekintettel ebben az évben is elérhetővé válik az áruházlánc és a Főtaxi-csoport TAXI SHOPPING kényelmi szolgáltatása. A koronavírus világjárvány idején sokak életét könnyíti meg, hogy az online shopban megrendelt termékeket sofőrök kézbesítik házhoz, mégpedig gyorsan és biztonságosan. 2021-ben a taxis kiszállítás fix díjszabással, akár már 1790 forintért megrendelhető a Főtaxi-csoporton keresztül.

A SPAR Magyarország vevőközönsége a bevezetése óta eltelt egy esztendőben megkedvelte az áruházlánc és partner személyfuvarozó társaságok együttműködésével megvalósult TAXI SHOPPING szolgáltatást. A koronavírus okozta világjárvány speciális körülményei között a vásárlásra kényelmes és biztonságos alternatívát kínál a SPAR online shop, különösen a – vállalható és kiszámítható többletköltséggel járó – taxis házhozszállítási megoldás, amelynek során az elhanyagolható személyesen kontaktusnak köszönhetően nagyobb eséllyel kerülhető el a fertőzés.

„Vállalatunk számára elsődleges szempont vásárlóink kényelme, igényeik minél teljesebb kiszolgálása, illetve biztonságuk, egészségük megóvása. Örülünk, hogy ebben stabil és megbízható partnerre találtunk a Főtaxi-csoportban, amellyel tavaly április 6-tól 8 héten át tartottunk fenn a házhoz szállító árurendelési szolgáltatásunkat. A kényelmes és a fogyasztók egészségét védő közös kezdeményezés ahhoz is hozzájárul, hogy a kialakult járványhelyzeten mielőbb sikerrel legyünk túl, és a magyarországi gazdaságot a nehezebb időszakban is erősítsük. A TAXI SHOPPING lehetőségével egyre többen élnek, ezért mától újra biztosítjuk ezt az árubeszerzési formát. A házhoz szállítást a taxis munkatársak idén is fix áron, akár már 1790 forintért teljesítik” – mondta Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője.

A Főtaxi-csoporttal – a Budapest Taxi és a Főtaxi társaságokkal – együttes TAXI SHOPPING a SPAR online shopra épül. Az üzletlánc azoknak a vásárlóknak nyújt egyszerű és praktikus módot az árukészleteik feltöltésére, akik nem akarnak vagy tudnak kimozdulni otthonukból, esetleg idősebb vagy beteg rokonaik helyett intézik a bevásárlást. A kényelmi szolgáltatás egyszerűen igénybe vehető. A www.spar.hu/onlineshop oldalon a személyes átvétel opciót kell megjelölni, majd a vásárló számára megfelelő szabad idősávot kiválasztani. Ezután a szokásos módon kell a kosárba tenni a kívánt termékeket, és kifizetni a rendelést bankkártyával. Miután a rendelés feladását követően a vásárló e-mail címére megérkezik a visszaigazolás, fel kell hívni a taxis csoport telefonszámainak egyikét – Főtaxi: +36 1 (vagy 20, 30, 70) 2 222 222, Budapest Taxi: +36 1 (20, 30, 70) 7 777 777 –, és közölni kell a diszpécserrel, hogy a vásárló a SPAR online shopos rendelését szeretné a – lakóhelyi vagy tartózkodási – címére szállíttatni. Meg kell adni a megrendelő nevét, telefonszámát, a rendelésszámot az e-mailben kapott rendelés-visszaigazolásról (például: BH12345678), a kiválasztott idősávot (például: kedd, 12:00-14:00), valamint az áruház címét, ahol a taxis felveheti az összekészített rendelést. Végül pedig közölni kell a kiszállítási címet, ahová a gépjárművezető elviheti a kért árukat. A rendelés érkezésekor a taxis keresi a vásárlót. A sofőrök kizárólag a megadott címre – kertkapuig, tömbházban a földszinti bejáratig – szállítják az árut. A kiszállítás pluszszolgáltatásának ellenértékét minden esetben külön, a csomag átadásakor a sofőrnek kell megfizetni készpénzzel vagy bankkártyával. Idén a házhoz szállítás fixáras díjszabású, budapesti kerülettől, illetve településtől függően 1790-4990 forintos áron történik.A kiszállításra a SPAR online shopban résztvevő három – pesterzsébeti, diósdi, szentendrei – INTERSPAR áruház valamelyikéből kerül sor: 1203 Budapest, Széchenyi utca 1., 2049 Diósd, Balatoni út 2/a vagy 2000 Szentendre, Dobogókői út 4.

„A Főtaxi-csoport a veszélyhelyzet kihirdetése óta azon dolgozik, hogy a taxis személyszolgáltatás utasforgalmában is tapasztalható visszaesés ellenére új lehetőségeket keressen a munkahelyek megóvása és a társadalmi hasznosság érdekében. Büszkék vagyunk a SPAR Magyarországgal kötött kooperációnkra, mert az árukiszállítás kapcsán tartósan jelentkező és egyre nagyobb érdeklődés azt bizonyítja, hogy az együttműködésünk erős és életképes. A cégünk nevével összeforrott magas minőség a személyfuvarozás mellett az újonnan vállalt kényelmi kiszállításunkban is maximálisan megmutatkozik, meggyőződésem, hogy ügyfeleink elégedettsége erre a legjobb bizonyíték” – mondta Reich Ádám, a Főtaxi vezérigazgatója.

Az idén 108 éves Főtaxi Zrt. hazánk legnagyobb taxitársasága. A Főtaxi-csoport tagjai a Főtaxi és a Budapest Taxi. A vállalat közel ezerötszáz vállalkozó közreműködésével végzi személyszállítási szolgáltatását elsősorban Budapesten és a fővárosi agglomerációban. A Főtaxi Zrt. jogelődjét, az Autótaxi Rt.-t 1913-ban Haltenberger Samu alapította Magyarország első, Európa hetedik taxitársaságaként. A vállalat létrehozása lehetővé tette, hogy a századelőn Budapest automobil-közlekedése fejlődésnek induljon, és a gépjármű, mint fő közlekedési eszköz a mindennapi élet szerves részévé váljon. 2013-ban a Főtaxi elsőként kapta meg a Budapesti Közlekedési Központtól a „Minősített Fuvarszervező” igazolást, megbízható partnerként pedig 2010 óta a Liszt Ferenc repülőtér hivatalos szerződött szállító partnere. További információ: www.fotaxi.hu

A SPAR 2019. május 6-án indította el online shopját. A házhozszállítási szolgáltatás Budapest teljes területén és 40 környező településen érhető el. A SPAR online shop létrehozásával a vállalat fő célja a fogyasztói igények maximális kielégítése mellett a lehető legrugalmasabb szolgáltatás biztosítása volt. A házhoz szállítás mellett a vásárlók a Drive-In átvétel lehetőségével is élhetnek az általuk választott időpontokban a pesterzsébeti, a diósdi, szentendrei és a tatabányai INTERSPAR-ban. Az online shop házhoz rendelhető széles kínálatában minden termék szerepel, ami egy hipermarketben is megtalálható, és azonos árakon szerezhető be a mintegy 20 ezer árucikk. A szolgáltatás bármilyen platformon elérhető, éppúgy fut okostelefonokon, tableteken, mint asztali számítógépeken. A webáruházban bankkártyával lehet fizetni. Az online shop dedikált telefonos és online ügyfélszolgálattal is rendelkezik, amely a kiszállítási időablakokhoz igazodva érhető el. További információ: www.spar.hu/onlineshop