A Spar 4,5 milliárd forintból bővíti bicskei és üllői logisztikai központját

A Spar 4,5 milliárd forint beruházással bővíti bicskei és üllői logisztikai központját – közölte a társaság kedden az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a kapacitásbővítő beruházásokat a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. saját forrásból valósítja meg.

Ismertetik, hogy a Spar 1994-ben átadott – 10 hektáros – bicskei logisztikai központjában az év végére befejeződő beruházás keretében 4 ezer négyzetméterrel bővítik a szárazáru-raktárat és nagyobb lesz a frissáru kiszállítási terület is. Ez mintegy 4 ezer raklapnyi új tárolási és áruösszekészítési kapacitást jelent a jövőben. A megnövekedett terület lehetőséget biztosít arra, hogy a meglévő épületen belül a frissáru raktár területét is növeljék. A létesítmény teljes raktárterülete ezekkel együtt megközelíti a 40 ezer négyzetmétert. Emellett irodai fejlesztésre és üzemi járda építésére is sor kerül az összesen 2,5 milliárd forintba kerülő beruházás során.



A 2008-ban Üllőn megnyitott logisztikai bázison egy új, 6 ezer négyzetméteres – 5 ezer raklap tárolási kapacitású – szárazáru csarnokot építenek fel. Ezzel a meglévő épületben felszabaduló helyet frissáru és hústermékek számára használják majd. Ezeken kívül csaknem 2 ezer négyzetméteres raktározásra alkalmas galériát is kialakítanak, valamint egy új – akár napi 4 ezer raklap megmozgatására alkalmas – raklapemelő gépet vásárolnak és hőszivattyút is beüzemelnek. Az üllői fejlesztést 2 milliárd forintos saját forrásból finanszírozza a vállalat – írják a közleményben.Maczelka Márk, a Spar kommunikációs vezetője a közleményben kiemelte, hogy az első Spar üzlet 1991-es megnyitása óta mostanra már 382 saját üzemeltetésű áruházzal rendelkeznek, a franchise programjukhoz pedig 200 Spar-logós üzlet tartozik országszerte. Hozzátette, hogy a folyamatosan bővülő hálózatot magasabb szintű logisztikával tudják gyorsan és hatékonyan kiszolgálni.(MTI)