A Skanska átadta a Nordic Light Trio irodaházat Budapesten

A Skanska Magyarország befejezte a XIII. kerületben sikeresen működő Nordic Light irodakomplexum harmadik, egyben utolsó fázisát. A teljesen bérbeadott ingatlant már egy évvel a befejezése előtt megvásárolta a JR AMC, egy dél-koreai befektetési alap, legnagyobb bérlője a Roche Szolgáltató (Európa) Kft. A Nordic Light Trio fejlesztése során a fenntarthatóság, a dizájn, a digitalizálás és a kényelem korszerű megoldásait alkalmazták. Az épületet úgy tervezték, hogy támogassa használóinak egészségét és jóllétét. Ez lesz a Skanska első magyarországi, WELL minősített projektje, és a Nordic Light Trio a LEED Gold tanúsítvány megszerzésére is törekszik.

A Nordic Light komplexum legújabb, „A” kategóriájú, hétemeletes épülete 14 000 m2-nyi bérelhető területtel, 223 parkolóhelyet biztosító mélygarázzsal és 2 400 m2-es parkosított kerttel rendelkezik. A Váci úti irodafolyosón található projekt tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető – az M3 metró, az 1-es villamos és több trolibusz megállója is kényelmes távolságban található, míg a városközpontból kerékpárral vagy 10 perces autóúttal is elérhető. A Nordic Light Trio teljesen bérbe van adva, a legnagyobb bérlő a Roche Szolgáltató (Európa) Kft. A JR AMC dél-korai befektetési alap első közép-kelet-európai irodabefektetéseként vásárolta meg az ingatlant.

„Örömmel és büszkén adtuk át a Skanska Magyarország legújabb projektjét, a Nordic Light Triót. Mindig csodálatos élmény, amikor ügyfeleinkkel ugyanazon értékeket valljuk magunkénak, és szeretettel üdvözöljük új székhelyében bérlőnket, a Roche Szolgáltató (Európa) Kft-t. Együtt elkötelezettek vagyunk a környezet, az innováció, valamint munkavállalóink és partnereink egészsége és biztonsága iránt. A Nordic Light Triót, mely az első magyarországi WELL tanúsított projektünk lesz, úgy terveztük és építettük meg, hogy minőségi élményeket biztosítson mind a test, mind a lélek számára. Kerékpárosok számára kialakított szekrényes öltözők és zuhanyzók, a multifunkcionális nyilvános kert és zöld teraszok ösztönöznek fizikai aktivitásra, valamint lehetőséget nyújtanak pihenésre, illetve feltöltődésre a munkanapok során. A legkisebb részletekig mindent úgy terveztünk, hogy inspirálóan hasson az emberekre. A Skanska Magyarország csapatának kemény munkával, elkötelezettséggel és értékes együttműködéssel létrehozott kiemelkedő sikere ez” – mondta Alexandra Tomášková, a Skanska magyarországi és csehországi tevékenységéért felelős ügyvezető alelnöke.

“A Roche új budapesti irodájának elfoglalása igazi mérföldkő cégünk életében, hiszen két év intenzív tervezés van a hátunk mögött. Új környezetünk a legapróbb részletekig úgy lett kialakítva, hogy megfelelő légkört teremtsen hivatásunkhoz, pácienseink életének megváltoztatásához. Különösen örülünk annak, hogy rengeteg innovatív tér színesíti új irodánkat, amelyek számos különböző aktivitásra nyújtanak lehetőséget. Rendkívül büszke vagyok projektcsapatunkra, odaadásuk és lelkesedésük tette lehetővé, hogy új otthonunk tökéletes hely legyen a tanulásra, fejlődésre és arra, hogy a legjobbat hozhassuk ki magunkból együtt, egy közösségként. Nagyon hálás vagyok mindenkinek a Roche-nál, aki hozzájárult ehhez a hatalmas lépéshez, valamint szeretnék köszönetet mondani a Skanska szakembereinek, akik segítettek megvalósítani az elképzeléseinket.” – mondta Eve Bader, a Roche Szolgáltató (Európa) Kft. ügyvezető igazgatója.

“Szeretnénk megköszönni a Skanskának az elmúlt évben, a szerződésünk 2019. júliusi aláírása óta eltelt időszakban tanúsított transzparenciáját és professzionalizmusát. A világszerte tapasztalható drasztikus változások ellenére, melyek hatással voltak és a mai napig hatással vannak milliárdok életére, a Skanska nagyon nyitott partner volt, ezért nem kételkedtünk egy pillanatig sem abban, hogy a Nordic Light Trio sikeresen elkészül. További szép eredményeket kívánunk bérlőnknek, a Roche Szolgáltató (Európa) Kft.-nek, valamint, hogy nagyszerű emlékekre tegyen szert minden tagjával együtt az új székhelyén. A JR AMC a brit vagyonkezelővel, a KFIM-mel örömmel kíséri tovább a vállalat életét a teljes bérlői elégedettség elérése érdekében, amit a szoros kapcsolat tesz majd lehetővé. Végül hadd fejezzem ki hálámat valamennyi hozzájáruló félnek, aki lehetővé tette ennek a nagyszerű teljesítménynek az elérését: a Skanska Magyarországnak, a Roche Szolgáltató (Európa) Kft.-nek, a KFIM-nek és a Partos & Noblet Hogan Lovells-nek.” – mondta Hyon Suk Jang, a JR AMC Co., Ltd. ügyvezető igazgatója.

Ahogyan Alex Braithwaite, a KFIM vezető befektetési menedzsere elmondta: “Nagy örömmel működtünk közre a JR AMC immár második Kelet-Közép Európai sikeres akvizícióján. A Nordic Light Trio kiemelkedő ingatlan Budapest fő irodafolyosóján, biztos bevételi forrással a világ egyik legnagyobb gyógyszeripari vállalatától. A COVID-19 által generált kihívások ellenére az építkezés időben befejeződött, egy A kategóriás irodaházat hozott létre a Skanska, mely a várható teljesítmény tekintetében erős eleme a JR AMC portfoliójának.” Kevin Aitchison, a KFIM vezérigazgatója hozzátette: “Az utóbbi években számos projekten dolgoztunk együtt a JR AMC-vel és ez idő során az egyik nagyra értékelt ügyfelünkké váltak. Reméljük, hogy lesznek még közös projektjeink a jövőben és folytatjuk az Egyesült Királyságban és Európában az erős bevételi lehetőségeket felmutató befektetési források felkutatását.”

A Paulinyi & Partners úgy tervezte a Nordic Light Triót, hogy az épület összhangban legyen a Skanska törekvésével az olyan jövőbiztos munkahelyek létrehozása iránt, amelyek elősegítik az együttműködést a világos, kényelmes, rugalmasan alakítható munkaterületeken. A projekt az emberközeli élményt helyezi előtérbe a környezetvédelmi szempontok érvényesítése mellett, és újszerű módokon hoz létre tereket ebben a forgalmas városban. A kilenc teniszpálya területével megegyező méretű parkosított kert helyet kínál az irodai dolgozóknak és a helyi közösségnek a természetben töltött időre, illetve a külső térben is lehetőséget nyújt munkavégzésre, találkozókra vagy éppen kikapcsolódásra. A Skanska madárodúkat telepített, 20 fát és több mint 1100 bokrot ültetett a zöld területekre, melyek öntözésére esővizet használnak. A Nordic Light Trio tűzfalára készített új falfestmény az erre járók számára nyújt kellemes élményt, bemutatva Budapest és a kerület jellegzetességeit. Egy kerékpárral is használható passzázst is kialakítottak, amely új, biztonságos átjárót hoz létre a Váci út és a Véső utca között. A Skanska skandináv örökségét tükröző hangulatos lobby otthonos légkörrel egészíti ki a Nordic Light Trio multifunkcionális környezetét.





A Nordic Light Trio egy következő generációs okos épület, amely új mércéket állít fel az intelligens funkciók integrációja terén. A Connected by Skanska rendszer okos megoldásai lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy telefonjuk segítségével mozoghassanak az épületen belül. A virtuális recepció szolgáltatás révén a vendégek is érintés nélküli léphetnek be az épületbe, a látogatók a meghívóban kapják meg a QR kódokat. A garázsban a rendszámfelismerő rendszer kényelmes és könnyű parkolási megoldást kínál. Az érintésmentes funkciók lehetővé teszik a gyakran használt felületekkel való kontaktusok elkerülését és elősegítik a potenciális járvány-kockázat kezelését.

Skanska

A Skanska a világ egyik vezető kivitelező és ingatlanfejlesztő vállalata Európában. Észak-Európán kívül, a vállalat Lengyelországban, a Cseh Köztársaságban és Szlovákiában, valamint az Egyesült Királyságban folytat építői és infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységet. A Skanska kereskedelmi ingatlanfejlesztést kiemelt piacokon, Lengyelországban, a Cseh Köztársaságban, Romániában és Magyarországon végez, míg lakóingatlanok fejlesztésével Lengyelországban és a Cseh Köztársaságban, illetve az Egyesült Királyságban a BoKlok koncepció mentén foglalkozik. 2019-ben a Skanska értékesítéseinek összege 33 milliárd svéd korona, európai alkalmazottainak száma mintegy 11 700 fő volt (Észak-Európán kívül).

További információ: www.skanska.com/property

Skanska Magyarország

A Skanska Magyarország innovatív fejlesztője és kivitelezője olyan zöld irodaházaknak, amelyek barátságos környezetet teremtenek az üzleti növekedéshez. A vállalat az ingatlanfejlesztésben és kivitelezésben világelső Skanska Csoport részeként már több mint 30 éve van jelen Magyarországon. Ez idő alatt mintegy 230.000 négyzetméter kereskedelmi célú ingatlant fejlesztett.

A Skanska Magyarország projektjei csúcsminőségű irodatereket kínálnak kiváló helyszíneken, melyek biztosítják a bérlők és befektetők sikerét és elégedettségét. A Skanska Magyarország összes fejlesztése végigmegy a LEED minősítési folyamaton, igazolva a fenntartható fejlődés, az optimális energiafogyasztás és a kiváló munkakörnyezet elveinek való megfelelést.

További információ: www.skanska.hu

JR AMC

A JR AMC egy koreai, szöuli székhelyű vezető befektetési alapkezelő vállalat. A céget 2008-ban alapították, jelenleg összesen 5.0 milliárd eurónyi vagyont kezel. A JR AMC aktív globális befektető, kereskedelmi- és lakóingatlan befektetésekkel rendelkezik Európában, az USA-ban, Japánban és Koreában.

További információ: www.jramc.com

Knight Frank Investment Management

A Knight Frank Investment Management (KFIM) ingatlanvagyon-kezelési szolgáltatásokat nyújt számos intézményi- és nagybefektető számára az Egyesült Királyságban és nemzetközi szinten. A 2012-ben új vezetőség irányítása alatt történő átszervezések nyomán működése az Egyesült Királyságra és Európára fejlett piacaira összpontosul.

A KFIM a világ legnagyobb, magánkézben lévő vagyonkezelő vállalatának, a Knight Frank Csoportnak a független befektetéskezelői leányvállalata, A cégcsoporttal való szoros kapcsolat hozzáférést nyújt az anyavállalat kiterjedt helyi szakértelmére és piackutatási eredményeire az Egyesült Királyságra és Európára vonatkozóan. Azonban független vállalkozásként a KFIM nincs arra korlátozva, hogy a Knight Frank Csoport szolgáltatásait használja, így szakértők széles spektrumával dolgozik együtt, akik a legjobbak a területükön.

Roche Szolgáltató (Európa) Kft.

A Roche Szolgáltató (Európa) Kft. a Roche Csoport része, mely 2006 óta van jelen Magyarországon. A Roche-nak három szolgáltatóközpontja van a világon: Budapesten, San Joséban és Kuala Lumpurban. A legnagyobb a Budapesten található Roche Szolgáltató (Európa) Kft., amely több mint 1000 munkavállalóval az egész EMEA régióban nyújt teljeskörű támogatást és tanácsadást több mint 120 Roche leányvállalatnak pénzügyi, beszerzési, HR és IT területeken. A központ folyamatosan bővül a fejlesztéseknek, valamint az egyre növekvő végfelhasználói szolgáltatásoknak köszönhetően.