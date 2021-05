A Simple On You lett a Cápák között K&H az innovációért különdíj nyertese

A szívünknek oly kedves verssorokkal már az utcán sétálva is találkozhatunk. A Cápák között harmadik évadjának K&H az innovációért különdíj nyertese, a Simple On You vállalkozás a divatot köti össze a magyar költészettel: innovatív technológia segítségével nyomtatott, mindennapi ruhadarabjaikon ugyanis a művészi rajzok, illusztrációk mellett, a legnagyobb költőink versidézetei tűnnek fel. A díjjal járó 1 millió forint értékű pénzügyi mentorprogram többek között a tulajdonosok pénzügyi tudatosságát fejleszti.

A Cápák között üzleti showműsorban szereplő vállalkozások pénzügyi mentoraként a K&H idén is különdíjra jelölte azokat a vállalkozásokat, amelyekre az újító szándékon túl a szakértelem, az elkötelezettség és a pénzügyi tudatosság egyaránt jellemző. „A K&H az innovációért különdíjjal évről évre azt a vállalkozást ismerjük el, amely rávilágít, hogy egy hétköznapi dolog is lehet sikeres, ha egy innovatív ötlettel találkozik. Idén is nagyon erős volt a verseny, hisz mind a 10 különdíj jelöltünk tudott valamilyen tekintetben újat mutatni. Közülük a Simple On You csapatát választottuk a díj nyertesének, mert úgy gondoljuk, hogy a családi vállalkozás tökéletes példája a tudatos építkezéssel és az ötletes, szerethető, újszerű megközelítéssel elérhető sikernek. A díjjal járó 1 millió forint értékű pénzügyi mentorprogramunkkal a tulajdonosok még tudatosabb pénzügyi döntéseit és vállalkozásuk további fejlődését kívánjuk előre mozdítani szakmai tanácsadással, mentorálással és tervezéssel” – árulta el Kökény Roland, a K&H kkv marketing és értékesítés támogatás vezetője.

A Simple On You magyar kisvállalkozást Szabó Erika – a számos színházi előadásból és több magyar filmből, sorozatból is jól ismert színésznő –, testvére, Szabó József, valamint József felesége, Bálint Renáta hozták létre. A céget egy családi tragédia, a testvérpár édesapjának elvesztése hívta életre, ugyanis az ő meg nem valósított álmát teljesítették be azzal, hogy elindították közös üzletüket. Emellett hiszik és vallják, hogy a költészet igenis trendi, és a kultúrához nemcsak a színházban, a könyvek olvasásakor vagy egy zenei mű hallgatásakor kerülhetünk közel, hanem akár a mindennapjaink szerves részévé is válhat. Az irodalom szeretete adta számukra az ötletet a vállalkozásindításhoz: szerették volna, ha legnagyobb költőink gondolatai „kilépnének a kötetekből”, ezért olyan pólókat és egyéb kiegészítőket kezdtek el kézzel gyártani, amelyeken magyar költők versei, versrészletei olvashatók. A költemények mellett grafikák is szerepelnek a termékeken, amelyek külön művészeti alkotásként a közös gondolkodást hivatottak elősegíteni. A minták megjelenítésére egy innovatív technológiát használnak, ami azért különleges, mert a speciális hőkezelési eljárás lehetővé teszi a rendkívül részletgazdag színek megjelenítését, mivel a minta és a színek eggyé válnak az anyaggal. Így többszöri használat után sem fakulnak ki, hanem megőrzik eredeti állapotukat. Emellett igyekeztek olyan verssorokat választani, amelyekkel sokan találkozhattunk már, akár tanulmányaink során, meggyőződésük ugyanis, hogy ezek a költemények, gondolatok összekötnek bennünket kulturálisan.

„A Simple On You termékei igen sikeresnek mondhatók, egyre több vásárlójuk van, ami nem meglepő, hiszen a termék – egyszerűsége miatt – sok embert megszólít. Különlegessége pedig a közvetített üzenetben rejlik, hiszen úgy népszerűsíti, teszi divatossá a költészetet, hogy az bármelyik korosztály számára értéket teremt. Ezen az értékteremtésen túl a vállalkozás üzleti szempontból is kifejezetten ígéretes, hiszen mindössze másfél év alatt a webáruházon keresztül több mint 7500 terméket értékesítettek, és 30 milliós forgalmat generáltak” – fogalmazott

