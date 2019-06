A Siemens értékesíti elektromos hajtásrendszereket fejlesztő eAircraft üzletágát a Rolls-Royce-nak

A Siemens és a Rolls-Royce ma a Párizs-Le Bourget-i nemzetközi repülőipari szakkiállításon írta alá a Siemens eAircraft részlegének értékesítésére vonatkozó megállapodást. A Vision 2020+ stratégiája révén a Siemens célja, hogy portfóliója koncentráltabbá váljon. Ezért a repülőgépek számára elektromos és hibrid hajtásrendszereket fejlesztő területe jobb növekedési lehetőségekhez jut majd az új, a repülőiparban működő tulajdonos révén. A tranzakció lezárása előreláthatólag 2019 végéig fog megtörténni. A felek megegyeztek, hogy a tranzakció pénzügyi részleteit nem hozzák nyilvánosságra.

A Siemens és a Rolls-Royce aláírta az eAircraft értékesítésére vonatkozó megállapodást

Az adásvétel várhatóan tovább gyorsítja a fenntartható légiközlekedés fejlődését

A Rolls-Royce célja, hogy vezető szerepet töltsön be a repülőgépekhez fejlesztett elektromos és hibrid hajtásrendszerek terén

A Siemens az elektromos repülésre való áttérést digitális megoldás-portfóliójával fogja a továbbiakban is támogatni

A tranzakció lezárására a 2019-es év során kerül majd sor

„A nemzetközi eAircraft csapatunk Frank Anton vezetésével az elmúlt tíz évben többször is beírta magát a repülés történelemkönyvébe és úttörő szerepet játszik a repülőgépek számára fejlesztett elektromos és hibrid hajtásrendszerek terén” – nyilatkozta Roland Busch, a Siemens AG Chief Technology Officere és Chief Operating Officere. „A Rolls-Royce-nál tökéletes otthonra talál majd ez az üzletág, és tapasztalataikat az Airbus egyik közvetlen partnerének kezébe helyezzük. Továbbra is együttműködünk a Rolls-Royce-szal, különös tekintettel digitális megoldás-portfóliónkra, hogy elősegítsük a fenntartható, alacsonyabb kibocsátású légiközlekedés terjedését.”

A Siemensen belül start-up jelleggel működő, mintegy 180 főt foglalkoztató Siemens eAircraft a légiközlekedés számára fejleszt elektromos és hibrid hajtásrendszereket. A németországi Münchenben és Erlangenben, valamint Budapesten telephellyel rendelkező részleg olyan partnerekkel működik együtt, mint az Airbus, hogy a 100 kilowattnál kisebb rendszerektől kezdve egészen a megawattos teljesítménnyel rendelkező prototípusait fejlessze – például partnere légitaxija, a CityAirbus számára. A technológia további fejlesztése érdekében az eAircraft 2016-ban lépett partnerségre az Airbus-szal. A Siemens már mintegy 10 éve foglalkozik a repülőgépek elektromos hajtásrendszeréhez kötődő kutatás-fejlesztéssel, és közben számos rekordot is felállított.

A Siemens magyarországi eAircraft részlege 2014-ben kezdte meg működését, és csapata ma mintegy 100 főt számlál. Az általuk kifejlesztett elektromos hajtásrendszerrel azóta már nem csak Magyarországon, hanem az Egyesült Államokban és Németországban is emelkedtek gépek a levegőbe. A tranzakcióval a magyarországi eAircraft csapat is a Rolls-Royce keretén belül folytatja majd munkáját.





„A Siemens 5 évvel ezelőtt kezdett el az elektromos repüléssel foglalkozni Magyarországon és büszke vagyok arra, hogy segíthettük és hozzájárulhattunk a csapat folyamatos fejlődéséhez, növekedéséhez, sikereihez. Tevékenységüket a világ egyik vezető repülőipari cégénél folytatják majd, így továbbra is hatással lesznek a repülés világára, annak fenntarthatóbbá tételére. Minden jót kívánok a kollégáknak az új struktúrában, és biztos vagyok benne, hogy a Rolls-Royce keretein belül is éppen olyan sikeresen működnek majd, ahogy a Siemensnél is tették” – mondta el Dale A. Martin, a Siemens Zrt. elnök-vezérigazgatója.

„Az elektromos repülés egy jövőbemutató technológia és örömmel nézünk a Rolls-Royce-szal való szorosabb együttműködés elé, hamarosan immár csapatuk részeként. A magyarországi kollégák területükön a legjobbak közé tartoznak, és segítségükkel Magyarország számára prominens helyet vívtunk ki az elektromos repülés terén. Köszönjük a Siemensnek, hogy lehetőséget adott arra, hogy úttörő munkát végezhessünk. Mostantól új lehetőségek nyílnak meg előttünk, és örömmel nézünk ezek elé” – nyilatkozta Dr. Balázs Gergely György, a magyarországi eAircraft csapat vezetője.

