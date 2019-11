A rendszervÃ¡ltoztatÃ¡s Ã³ta csak harmadÃ¡val nÅ‘ttek a reÃ¡lbÃ©rek SzlovÃ¡kiÃ¡ban

Az 1989-es rendszerváltoztatás óta eltelt harminc évben csak harmadával nőttek a reálbérek Szlovákiában, ahol csaknem két évtizedig tartott, amíg a lakosság vásárlóereje elérte a bársonyos forradalom előtti szintet – derült ki a rendszerváltoztatás harmincadik évfordulója kapcsán kiadott banki elemzésekből.

Szlovákiában az átlag nominálbér a tavalyi év végén 1013 euró volt, ami az 1989-es évben kimutatott 3142 csehszlovák koronának (mintegy 104 euró) több mint kilencszerese, ám tekintetbe véve az adott időszakban tapasztalt mintegy 8-szoros árdrágulást és az annak alapján kiszámolt reálbéreket, a kép már jóval árnyaltabb – mutat rá elemzésében a szlovák Posta Bank.

A vásárlóerő alakulásának figyelembevételével kiszámolt reálbérek Szlovákiában csak 18 évvel a rendszerváltás után, 2007-ben érték el ismét az 1989-es szintet. Az átlagnyugdíjak esetében ez még két évvel tovább váratott magára, vagyis húsz évig kevesebbre futotta egy átlagos nyugdíjból, mint a rendszerváltoztatás előtt.

A vizsgált harminc éves időszakban a szlovákiai átlag reálbér 1991-ben volt a legalacsonyabb, több mint 30 százalékkal maradt el a rendszerváltoztatás évében kimutatottól. S legmagasabb átlag reálbért a tavalyi évben sikerült elérni, ez közel harminc százalékkal meghaladta az 1989-es szintet. A reálbérek növekedésének üteme a rendszerváltoztatás után a 2013 és 2018 közötti időszakban volt a leggyorsabb.

A különböző banki elemzésekből kitűnik az is, hogy egyes termékkategóriákban és szolgáltatásoknál más ütemű volt az árdrágulás az utóbbi harminc évben, és így a vásárlóerő is eltérő mértékben változott ezek vonatkozásában. Míg az élelmiszerekre vonatkoztatva jelentősen kisebbek az 1989-es és a 2018-as vásárlóerő közti különbségek, addig a műszaki cikkek, háztartási gépek és gépjárművek esetében jóval nagyobbak az eltérések.

Ezt mutatja például, hogy míg egy kiló kenyérért 1989-ben 14 percet, egy kiló sertéshúsért pedig egy órát kellett dolgoznia egy átlagbért keresőnek, addig ma 15 perc alatt keres annyit, hogy egy kiló kenyeret megvegyen, illetve 40 percet kell dolgoznia egy kiló húsért. Egy színes televízió vagy egy gépkocsi esetében viszont jelentősen nagyobb az eltérés, ezek megvásárlásához ma jóval kevesebb munkaráfordítás is elég. Míg például 1989-ben egy Skoda Favorit személygépkocsi ára 31 havi átlagbért tett ki, addig tavaly már 15 havi átlagbérből megvásárolható volt egy Skoda Fabia személygépkocsi, egy színes televízióért pedig harminc éve 88 napot, tavaly pedig már csak 12 napot kellett dolgozni Szlovákiában.(MTI)