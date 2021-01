A Raiffeisen szerint az idén valószínűleg 4 százalékkal növekszik a gazdaság

Az idén a legvalószínűbb forgatókönyv szerint 4 százalékkal bővül a gazdaság, ennek azonban feltétele, hogy a járványügyi korlátozásokat a második negyedév végére jelentősen enyhítsék – ismertette Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője a pénzintézet online sajtótájékoztatóján szerdán.

Az optimista forgatókönyv alapján 6 százalékos GDP-bővülés következhet be 2021-ben, a pesszimista szerint 2 százalékos, attól függően, hogy egy-két hónappal korábban vagy ugyanennyivel később oldják-e fel a korlátozásokat – mutatott rá az elemző. Jövőre a növekedés Magyarországon tovább gyorsulhat, elérve a 6 százalékot – tette hozzá.

A gazdasági kilátásokat illetően biztató, hogy a feldolgozóiparba visszatért az élet az Egyesült Államokban, az Európai Unióban és Magyarországon is – hangsúlyozta Török Zoltán. Utalt arra, hogy az országban egyes alágazatok között egyenetlenségek figyelhetők meg, az expotra termelő vállalatok pozíciója kedvezőbb. Az elemző kiemelte, hogy az elektronikai ipar nagyon jól teljesít, és az autóiparban is jók a perspektívák a tavalyi 10 százalékos visszaesés ellenére.

Az inflációra 2020-ban komoly hullámzás volt jellemző, és ez a bázis az idei adatokra is kihat, így az első negyedévben 2 százalék közelébe csökkenhet a mutató, míg a második negyedévben emelkedő pályára állhat és elérheti a 4 százalékot is, majd év végére visszaeshet a 3 százalék körüli célszintre – mondta az elemző. A maginfláció várhatóan kevésbé ingadozik, év végére szintén 3 százalék körül alakulhat – tette hozzá.

A forint árfolyamában nem kell jelentős mozgásokra számítani, az euró ára a jelenlegi 355-360 forintos sávon belül maradhat, igaz a 350 forint körüli euró sem kizárt – fejtette ki Török Zoltán. A magyar fizetőeszköz enyhe erősödését szerinte a Magyar Nemzeti Bank tolerálja, amiatt nem várható a kamatszint módosítása. A kamat megváltoztatására az inflációs pálya sem ad okot előreláthatólag – tette hozzá, utalva arra, hogy a jelenlegi 0,6 százalékos alapkamat és a 0,75 százalékos egyhetes irányadó betéti kamat maradhat év végéig.



Újságírói kérdésre Török Zoltán elmondta, hogy az idén és jövőre is a beruházások hajthatják a gazdaságot, valoszínűleg GDP-arányosan megközelíti a 30 százalékot a beruházási ráta. A magyar gazdasági környezet és a befektetők hozzáállása az országhoz teljesen más a jelenlegi válságban, mint az előző alatt, így a piac sem reagált érzékenyen az államadósság újboli 80 százalék fölé emelkedésére – mondta szintén újságírói kérdésre az elemző. A foglalkoztatási számok csak részben tükrözik a valóságot, a jövedelemadó-befizetésekből is látszik, hogy a hivatalos statisztikánál többen veszítették el bevételüket vagy csökkent a jövedelmük – mondta egy másik újságírói kérdésre, hozzátéve azt, hogy a foglalkoztatás terén nagy fordulat várható, az előrejelzések szerint idén év végére már rekordok dőlhetnek meg a területen.(MTI)