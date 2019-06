A PET Kalózok naponta egy tonna műanyagtól mentesítették a Tisza-tavat

Három nap alatt közel három tonna hulladékot gyűjtöttek az I. Tisza-tavi PET Kupa résztvevői. Mint azt a szervezők és a résztvevők kihangsúlyozták, ez csak a jéghegy csúcsa, hiszen az elmúlt hetek áradásai ennél jóval több hulladékot terítettek szét a folyó hullámterében. A PET flotta Tiszafüredtől Kisköréig takarított, a kenuk pedig az öblítő-csatornákon keresztül a tavat tisztították. A PET Kalózok kedvét a rengeteg szúnyog, a nagy hőség és a viharok sem tudták elvenni. Az akció tegnap sikeresen zárult, miután az utolsó műanyag palackok is bálázásra kerültek. Különleges, védett vízi és szárazföldi élővilággal rendelkező területek tisztultak meg, az élő bejelentkezéseknek, videóknak köszönhetően még többen ismerkedtek meg a környezetvédelmi problémával, és azzal, hogyan lehet vele felvenni a küzdelmet.

A közel három tonna összegyűjtött hulladék kb. 80%-a a vízen pille könnyedséggel úszó műanyag palack, aminek java részét a határon túlról hozza a folyó. Az egyéb hulladékok között hűtőt, TV készülékeket, szigetelőanyagokat és veszélyes hulladékot (festéket, rovarirtót, olajos flakonokat) is találtak a résztvevők. A versenyt szervező Természetfilm.hu Egyesület szakemberei hat versenyt szerveztek az elmúlt években a Felső-Tiszán, azonban a mostani áradás utáni Tisza-tavi hulladékhelyzet őket is megdöbbentette. A 25 folyamkilométeres távon evezve 100-150 méretenként bukkantak fel úszadékfával vegyes pillepalack hulladékszigetek, amiket elsősorban a part mentéről kidőlt fák fogtak fel. Az ártéri erdőkben és a nádasokkal szegélyezett területeken sem volt jobb a helyzet, szinte mindenhol összefüggő hulladékszegély található. A vízügyi szakemberek munkájának köszönhetően a hulladék nagy része az élő-Tisza partjain összpontosul, áradások idején a KÖTIVIZIG gondosan lezárja az öblítőcsatornákat, hogy megvédjék a tiszta, jó minőségű vízzel feltöltött Tisza-tó vizét a szennyeződéstől.

A PET Kalózok mindhárom vízen töltött napon megállás nélkül gyűjtötték a palackokat, a megtelt zsákokat pedig a közösségi adománygyűjtésből épült, pillepalackokon lebegő hulladékgyűjtő hulladékhajó, az M.V. PETényi anyahajó gyűjtötte össze, majd szállította a kikötőkbe. A nap végére 250-300 zsáknyi hulladék gyűlt össze, amit a csapatok és az önkéntesek válogattak szét és tömörítettek. Az összegyűjtött mennyiség több mint fele, – a közreműködő NHSZ Tisza Nonprofit Kft-nek és a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének köszönhetően -, visszakerül a hulladékkörforgásba és újrahasznosításra kerül.

Az I. Tisza-tavi PET Kupa első helyezettje a KÖTIVIZIG csapata lett, akik rendkívüli erőbedobással, több mint 300 zsák szemetet gyűjtöttek össze.

“Számunkra rendkívül fontos volt ez a Tisza-tavi rendezvény, gyakorlatilag az igazgatótól a gátőrig minden dolgozónk képviseltette magát. Nagyon büszke vagyok a csapatomra, azonban itt nem az a lényeg, hogy ki lesz az első, hanem, hogy együtt minél több szemetet gyűjtsünk. Szeretném megköszönni a többi csapatnak, az önkénteseknek és a szervezőknek, hogy segítettek nekünk a Tisza-tavat tisztábbá, szebbé tenni” – monda el Katona Péter Gergő, a KÖTIVIZIG hajóskapitánya a kupa átvétele után.

A szervezők kiemelték, hogy a Tisza-tavi PET Flotta minden hajója sportszerűen versenyzett, nehéz helyzetben segítették a másik csapatot és ami a legfontosabb, több hajón a következő nemzedék is ott volt a legénységben. A gyerekek elsősorban a PET hajókon teljesítettek szolgálatot, és ők zsűrizték az immár hagyományos PETasztár nevű, tehetségkutató PET Kalóz versenyt.

A 2018-ban létrehozott Tisza Hősei díjat a PETúnia hajó legénysége kapta, akiknek a négy gyerekből és négy felnőttből álló nyolc fős csapata fejenként a legtöbb hulladékot gyűjtötte össze.

A PET Kupa versenyek és akciók célja, hogy rávilágítsanak a Tiszát érő rendszeres szennyezések problémájára és megmutassák, hogy összefogással mekkora sikerek érhetőek el. A PET Kalózok most először hajóztak a Tisza-tavon, mégis ismerték őket és minden irányból sok segítséget kaptak. A szervezők köszönetüket fejezik ki a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság, valamint a Felső-Tisza-vidéki Búvár és Mentő Egyesület szakembereinek, hogy sokszor nehéz hajózási körülmények között is segítették a Tisza megtisztítását. A PET flotta különösen sok segítséget kapott Poroszlón, Tiszafüreden, Tiszanánán és Kiskörén. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság és a Természetfilm.hu felhívására szinte minden tó környéki szervezet megmozdult és szállítással, eszközökkel, élelemmel, szakemberekkel segítették az akciót, a Tisza-tavi Ökocentrumban pedig folyamatos kiállítással hívták fel a figyelmet a tiszai műanyag zajlásokra.

A folyami hulladék elleni harc ezzel nem ért véget, a napokban megkezdődött a Kiskörei Vízierőműnél felhalmozódott hulladékzárvány felszámolása. A munkát a KÖTIVIZIG szakemberei hajókkal végzik. A problémáról a PET Kupa ismeretterjesztő rövidfilmet készített. A PET kalózok ebben az akcióban is részt vesznek, a hulladék válogatásához önkénteseket keresnek. Folytatódik a hagyományos, egy hetes hajósverseny is. A VII. Felső-Tiszai PET Kupa augusztus 3 – 11-ig Tivadartól Záhonyig áll rajthoz, a Természetfilm.hu Egyesület szervezésében pedig rendszeressé válnak az évközi hulladékgyűjtő akciók is, amelyekhez önkéntesek csatlakozását várják.

Az I. Tisza-tavi PET Kupa dobogós hajóegységei:

KÖTIVIZIG PET Vidra PETúnia

Nagy tisztelet jár a mezőny második felében végzett, lelkes és elhivatott csapatoknak:

ÖkosaBB,

NHSZ,

River-BANK,

Welovetiszató.hu