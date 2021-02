A pénzügyi válság óta nem mért ütemben nőtt tavaly a brit munkanélküliség

A globális pénzügyi válság óta nem mért ütemben ötévi csúcsszintre emelkedett tavaly a munkanélküliségi ráta Nagy-Britanniában, elsősorban a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásai miatt.

A brit statisztikai hivatal (ONS) keddi adatismertetése szerint a decemberrel zárult három hónapban átlagosan 5,1 százalékos volt a bejegyzett állástalanok aránya Nagy-Britanniában, 1,3 százalékponttal magasabb, mint egy évvel korábban és 0,4 százalékponttal magasabb, mint az előző mozgó háromhavi időszakban.

Nagy-Britanniában legutóbb 2015 harmadik negyedévében volt ilyen magas a munkanélküliségi ráta.

Jonathan Athow, az ONS gazdaságstatisztikai részlegének vezetője a keddi adatismertetéshez fűzött kommentárjában kiemelte, hogy a 2008-2009-es recessziós időszak óta nem nőtt olyan mértékben a munkanélküliség, mint 2020 egészében.

Az ONS kimutatása szerint a tavaly október és december közötti időszakban átlagosan 1,74 millió volt a nyilvántartott munkanélküliek száma a gazdaságilag aktív felnőtt lakosságon belül, 454 ezerrel több, mint az előző év azonos időszakában.

Tavaly február óta 726 ezerrel zuhant a fizetett állásokban dolgozó alkalmazotti állomány létszáma.



A statisztikai hivatal hangsúlyozza ugyanakkor, hogy e visszaesés zöme a nagy-britanniai koronavírus-járvány kezdeti szakaszában – a brit gazdaság tavalyi recessziójának mélypontján – ment végbe, a legutóbbi két hónapban már kismértékben emelkedett az alkalmazottak száma.Tavaly február és április – vagyis a 2020 márciusának végén elrendelt korlátozások előtti utolsó, illetve az akkori zárlat érvénybe léptetése utáni első teljes hónap – között soha nem mért ütemben, 25,8 százalékkal zuhant a brit hazai össztermék (GDP), és tavaly áprilisban is példátlan mértékben, 18,8 százalékkal esett a GDP-érték az előző hónaphoz képest.A tavalyi év egészében is soha nem mért ütemben, átlagosan 9,9 százalékkal zuhant a brit hazai össztermék, amely így a 2013-ban regisztrált szintre esett vissza.A brit statisztikai hivatal keddi kimutatása szerint a tavaly november és idén január közötti időszakban 26 százalékkal alacsonyabb volt a betöltetlen állások aránya a brit gazdaságban, mint az egy évvel korábbi azonos időszakban.Ez javulás tavaly nyárhoz képest, amikor csaknem 60 százalékkal volt kevesebb üres álláshely, mint az előző év nyarán, de a javulás üteme az utóbbi hónapokban lassult – áll az ONS elemzésében.Londoni pénzügyi elemzők szerint ugyanakkor derűlátásra ad okot, hogy a brit kormány a megfelelő kritériumok teljesülése esetén június 21-től a koronavírus-járvány megfékezése végett elrendelt korlátozások teljes feloldását tervezi.Thomas Pugh, az egyik legnagyobb londoni gazdasági-pénzügyi elemzőműhely, a Capital Economics brit gazdasági ügyekkel foglalkozó közgazdásza a keddi adatismertetés utáni elemzésében közölte: várakozása szerint a brit foglalkoztatási helyzet az idei év további részében is romlik, különösen abban az esetben, ha a kormány által a munka nélkül maradt, de el nem bocsátott alkalmazottak számára meghirdetett bértámogatási program a jelenlegi terveknek megfelelően április végén lezárul.A Capital Economics elemzője szerint azonban az év második felétől várható gyors gazdasági kilábalás valószínűleg elejét veszi annak, hogy a brit munkanélküliségi ráta most is elérje a globális pénzügyi válság idején mért 8,4 százalékos csúcsot.(MTI)