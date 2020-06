A panellakások számítanak hosszútávon a legjobb ingatlanbefektetésnek a Duna House elemzése szerint

A panellakások az enyhe negatív árkorrekció ellenére is a legjobb befektetésnek számítanak hosszútávon az ingatlanpiacon, az elmúlt 7 évben megháromszorozták értéküket és még mindig az egyik legnépszerűbb ingatlantípus az otthont keresők között a Duna House elemzése szerint.



A társaság közleménye idézi Benedikt Károlyt, a Duna House elemzési vezetőjét, aki elmondta: a panellakások a legkedvezőbb áron vásárolhatók meg a fővárosi ingatlanpiacon, ezért mindig is az egyik legnépszerűbb lakástípus volt. A fiatalok és a családok is sokan keresik az általában kiváló infrastruktúrával ellátott lakótelepeket, amelyek jellegükből adódóan viszonylag könnyen és költséghatékonyan felújíthatók és korszerűsíthetők.

A társaság elemzésében a három legnépszerűbb fővárosi panellakás típusának konkrét árváltozását vizsgálta 2008-tól napjainkig, az 1 vagy 1,5 szobás 35 négyzetméteres kis lakástól, a már nagyobb családoknak is alkalmas 53 négyzetméteres többszobás lakásig. 2008-tól egészen 2013-ig csökkent a panelek ára, majd 2014-től kezdődően indult drasztikus emelkedésnek. Az utolsó 6 évben minden évben kétszámjegyű áremelkedés volt tapasztalható 17-30 százalék közötti sávban, amelynek eredményeként 2019-re mind a három méretű lakás közel megháromszorozta értékét.



Az idén egyelőre csak egy negyedévnyi adat áll rendelkezésre, amelynek alapján némi korrekció érzékelhető a panellakások áránál, illetve tavaly az utolsó negyedévében már stagnáltak a lakásárak, sőt Budapesten 2 százalékos csökkenés volt tapasztalható.Hozzátették, az érett lakáspiacon az áremelkedés üteme várhatóan csökken, néhol akár stagnálásra vagy akár átmeneti korrekcióra is lehet számítani, de biztos, hogy a panellakások hosszú távon továbbra is népszerűek maradnak.A panellakások négyzetméterárának vizsgálatánál a fővárosban jellemzően 450-650 ezer forint közötti árakkal lehet számolni, az ár azonban nagymértékben függ a lakás elhelyezkedésétől és állapotáról. A legtöbb panellakást a legnagyobb lakótelepi övezetekben és a külvárosi részeken lehet találni, de elszórtan a belvároshoz jóval közelebbi területeken, így például a 13. kerület Újlipótvárosi részében is található ilyen típusú lakás, amelyeknek az ára jelenleg a legmagasabb a panelek között.(MTI)