A palládium további drágulására számítanak elemzők

Elemzők a palládium árának további emelkedésére számítanak, miután pénteken már az ötödik hetet zárta drágulással.

Pénteken a New York-i tőzsde fémrészlegében (COMEX) a palládium ára unciánként (1 uncia = 31,1035 gramm) 0,58 százalék emelkedéssel, 1571,01 dollárom zárt.

Idén januárban a palládium a legdrágább nemesfém lett, többe került az aranynál is, először 2002 óta – írta a The Wall Street Journal.

A lap emlékeztetett arra, hogy a palládium jegyzése az év eleje óta 30 százalékkal, az aranyé 11 százalékkal nőtt.

Az arany ára pénteken 1,2 százalék csökkenéssel, unciánként 1398,71 dolláron zárt.



A pénteki zárószintek alapján a palládium ára több mint 170 dollárral múlja felül az aranyét.A palládium a levegőszennyeződést csökkenteni képes autókatalizátorok elsődleges fém alapanyaga.Szakértők szerint idén is kínálatot meghaladó mértékben nő a palládium iránti kereslet részben annak a hatására, hogy a környezetvédelmi erőírások szigorodása miatt bővül az autóipar palládium szükséglete például Kínában, az Egyesült Államokban, az Európai Unióban és Indiában.A globális palládiumhiány azonban várhatóan mérséklődik, mert a fém második legnagyobb előállítója, Dél-Afrika növeli a termelését.A világ legnagyobb palládiumtermelője az orosz Nornickel.(MTI)