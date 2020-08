A nyolcadik PET Kupa több, mint nyolc tonna hulladékot gyűjtött össze a Tisza Záhony és Tokaj közötti szakaszán

A 8. Tiszai PET Kupa tizenegy csapatból álló pethajó flottája Rakamaznál ért célba. A nagyrészt veterán, visszatérő petkalózokból álló mezőny összehangolt munkájának eredményeképpen 8,2 tonna hulladékot sikerült eltávolítani a Tisza árteréből. A vírushelyzetre tekintettel a rendezvényt rendkívüli óvintézkedések bevezetése mellett tartották meg. A szigorítások miatt a mezőny fele volt a tavalyinak, mégis közel annyi hulladék gyűlt össze, mint tavaly. A szervező Természetfilm.hu Egyesület képviselői kiemelték, hogy látszik az alagút vége, mert a Felső-Tisza-Vidéki hulladékmentesítő géplánc miatt ezek az ártéri erdők már nem fognak újra szennyeződni.

A Tisza felső szakaszán a Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság – az új infrastrukturális beruházásoknak köszönhetően, – gépesítve, rendszeresen gyűjti az áradások alkalmával érkező, nagy mennyiségű hulladékot. Az elmúlt években a PET Kupa 70-80 folyamkilométeres szakaszokat tisztított meg egy-egy nyári verseny során. A Záhony-Tokaj közötti részen már régen jártak, illetve nem érintették a teljes szakaszt, miközben igen jelentős volt az ártéri szennyezés.