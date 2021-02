A nyitáskor kilő a gazdaság

Gazdaságilag vad hullámlovaglás lehet az idei év, erőteljes fel és lefele mozgásokkal. A GDP, az euró-árfolyam és az infláció mind-mind nagyobb kilengéseket mutatnak majd 2021 folyamán. Mivel tavaly számos, nagy kockázatot rejtő eseménynek pont került a végére – Brexit, USA-elnökválasztás, vagy az oltóanyagok kifejlesztése –, az idei gazdasági történéseket alapvetően a vírushelyzet határozhatja meg.

Jelentős infláció, gyengülő forint és dráguló euró, belendülő és lassuló feldolgozóipar, a gazdasági aktivitás helyreállásával a nyáron életre kelő turizmus, továbbá felfutó lakhatási beruházások, küzdelmes irodaházprojektek, szárnyaló nyersanyagárak – ezek várhatnak ránk 2021-ben a Sberbank Magyarország Zrt. szakértője szerint.

Pro: öt százalékos GDP-növekedés

Az infláció mértékét tekintve 3,6%-os pénzromlással kalkulálnak a hitelintézetnél éves szinten. A gazdaság újraindulása várhatóan okoz majd egy természetes csúcsot késő tavasszal és kora nyáron, a korlátozások enyhítése után ideiglenesen akár 4,7%-ra is felkúszhat majd az infláció mértéke.

A tavalyi katasztrofális visszaesés tükrében óvatos becsléssel az idei évre 4-5% körüli gazdasági növekedéssel számol a bank. Az általános helyreállást és a termelés felfutását, így a növekedés mértékét nagyban befolyásolhatja a koronavírus elleni oltások elhúzódása és az új vírusmutációk miatt ismételten bevezetett vagy meghosszabbított korlátozások. A növekedésen belül vegyes a kép: a turizmus-vendéglátás az év második felében éledhet fel, az infrastrukturális beruházások és lakóingatlan-építések által húzott építőipar azonban végigpörögheti az évet – noha az irodaház-feljesztés visszaesést könyvelhet majd el. A feldolgozóipar teljesítményét a hazai kereslet és a külföldi ellátási láncok állapota nagyban befolyásolja.

A forint mérsékelt gyengülésére számít a Sberbank idén, ami azonban magában rejt kilengéseket is, így akár a 380 forintos euróárfolyamra is láthatunk majd példát. Hosszabb időtávon, három-négy éves távlatban érdemes lelkileg felkészülni a négyszáz forintos euróra is Horváth István szerint. A dollár esetében azonban erősödésre számít a szakértő – ezt az euró-dollár keresztárfolyam, az amerikai gazdaság talpra állasa, az új elnök politikája és az adósságszint mértéke egyaránt befolyásolhatja.

A rubel árfolyamát alapvetően az orosz-amerikai kapcsolatok alakulása és az olaj árának, globális keresletének alakulása határozza meg. Amennyiben a szankciókat enyhítenék, az orosz valuta jelentősen erősödhetne, ennek azonban jelenleg kisebb a valószínűsége. Az olajár viszont a világgazdaság helyreállásával várhatóan tartósan 50 dollár felett ragadhat, ami 10-15%-os áremelkedést jelentene tavalyhoz képest.

„Noha a 2020-as év a legkevésbé tekinthető általános viszonyítási alapnak, valamihez azonban mérni kell a számokat, így az idei év adatai várhatóan nagy kilengéseket mutatnak majd. Az ún. bázishatás tehát torzíthatja a valós gazdasági számokat, fontos lesz ezt év közben a mindenkori adatokra tekintve fejben tartani” – mondja Horváth István, a Bank Treasury vezetője.

Ami a kamatokat illeti, a Sberbank szerint a jegybank idén még kivár a további emeléssel, külföldi társaihoz hasonlóan fenntartja a mennyiségi lazítást. Mindazonáltal az állampapírpiaci bevásárlások ellenére a rövidtávú forinthozamok visszafogott emelkedésével számolni lehet 2021 során Horváth István szerint.

Jelen cikk kizárólag tájékoztatási céllal készült és nem minősül a 2007.évi CXXXVIII.tv. (Bszt.) szerinti befektetési elemzésnek, befektetési tanácsadásnak.