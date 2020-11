A non-stop boltocskába sem mehetsz éjszaka

És a trafikba sem, ha olyan. Az éjfél és reggel 5 óra közötti lakhely elhagyási korlátozás miatt a éjszaka nyitva tartó boltok már nem kereshetők fel. Így kénytelenek a redőnyt lehúzni. Meg is szűnik ezzel a vendéglátóhelyek 23 órás zárásának pótléka és a diszkózár sem pótolható utcai mulatozással.

A kijárási korlátozás szabályai egyértelműek. Éjfél és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni. Kivétel a munkavégzés, a munkába járás, vagy a munkából hazajutás, vagy az egészség védelme érdekében az otthonunk elhagyása.

Akkor a non-stop kisbolt éjszaka be is zárhat

A nyitvatartás idejét minden boltos úgy alakítja, ahogyan vásárlói azt leginkább kedvelik. Nem is egyforma, hiszen bolttípusonként, földrajzi térségenként is eltérő. Korlátozás a kereskedelmi jogban kevés van, a két kivétel: december 24-én 14 óráig lehet nyitva tartani, továbbá az önkormányzatok a lakosság pihenése, nyugalma érdekében megkurtíthatják, vagy éppen megtilthatják az éjszakai nyitvatartást (vagy az alkoholárusítást az éjjeli órákban), van is rá példa.

A munka világának szabályai az alkalmazottak foglalkoztatását tiltják munkaszüneti napokon, valamint húsvét és pünkösd vasárnapjain (a piros betűs hétfők mellett). De hát a vállalkozó saját maga bármikor odaállhat a pult mögé.

Számos kisboltos (bár statisztika nincs erről) választotta azt a korábbi években, hogy éjjel-nappal nyitva tart. Ennek oka, hogy a nyitvatartás nem csak a vásárlók kényelmét szolgálja, hanem a reklámértéke is jelentős. Egy non-stop bolt esetében nem kell a füle tövét vakargatnia a vásárlónak, hogy meddig is tud leszaladni meccs után sörért, ha az a tizenegyes rúgásos hosszabbítás közben elfogyott. De hát most már tudhatja a meddiget, és választhat, melyik a fontosabb.

Nyilván a non-stop üzemmód hozott eddig annyi többletet a bevételekben, hogy megérte. Nos, ennek a többletnek mostantól átmenetileg vége. Egy részük pedig azzal, hogy maga a vállalkozó, vagy segítő családtagja állt a pult mögé, még munkaszüneti napokon is nyitva tartott, végül az mind minden napján, szünet nélkül, éjjel-nappal.

Manna, Roni és társai

Az éjszakai nyitvatartásban még a méretesebb boltosok is láttak fantáziát, hiszen például a Manna ABC boltjai éjjel-nappal nyitva tartanak. És ezek már némileg nagyobb alapterületűek, mint a picurka non-stop boltocskák. Hasonló nyitvatartási modellel futnak a Roni ABC boltok is, éjjel-nappal nyitva.

A trafikok közül is jó néhányan éjjel-nappal nyitva tartanak és a dohányáru mellett egyebeket is árulnak, nos ennek éjféltől hajnali ötig vége, vagy legalább is kevés értelme és haszna lenne.

Például virágbolt, ajándékbolt is akad éjjel-nappal nyitva, de hát ez sem mehet már tovább.

És tankolni sem ugorhatunk el, éjszaka csak munkába menet és munkából jövet címmel ugorhatunk be. Feltehetően a benzinkutaknál az éjszakai tankolás megcsappan majd.

Az átvevőpont szolgáltatást nyújtó benzinkút nem kereshető fel azért, hogy éjszaka átvegyük a webáruházi rendelést. A csomagautomata is hiába működhet 24 órán keresztül, oda sem mehetünk el a tiltott időszakban (persze, a webáruházi szállító elhelyezheti benne a megrendelt portékát hajnali három órakor, de a megrendelő vásárló csak hajnali öt órakor startolhat el érte.

Nem szól a rendelet ugyanakkor a veszélyelhárításról, de nyilván a másik oldalról közelítve aki segédkezik, az munkát végez, tehát nyilván nincs akadálya egy víz-, villanyszerelő, vagy éppen zárszerlő kihívásának, ha éjfél előtt egy perccel beletörik a kulcs a zárba.

Az ügyeletes gyógyszertár egyértelműen a kivételek közé tartozik, oda nyilván változatlanul lehet menni továbbra is.

A boltoktól eltérően más a helyzet a nagykereskedelemben: itt az értékesítés is, a vásárlás is munkavégzés, hiszen a boltosok, vendéglősök, szolgáltatók járnak oda. Tehát annak nincs akadálya, hogy a boltos hajnali öt óra előtt felkerekedjen árut beszerezni.

(blokkk.com)