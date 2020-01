A Nestlé csaknem 2 milliárd svájci frankot ruház be a csomagolási megoldások fejlesztésébe

Csaknem 2 milliárd svájci frankot ruház be a Nestlé, hogy áttérjen az újonnan gyártott műanyagokról az élelmiszeripari minőségű újrahasznosított műanyagok használatára és felgyorsítsa az innovatív fenntartható csomagolási megoldások fejlesztését – közölte a svájci élelmiszeripari vállalat csütörtökön.

A Nestlé 2018-as vállalása szerint a felhasznált csomagolóanyagainak 100 százaléka újrahasznosítható vagy újrafelhasználható lesz 2025-re. A vállalat ezt egészítette ki azzal, hogy 2025-ig egyharmadával csökkenti az újonnan gyártott műanyagok felhasználását, összefog másokkal a körkörös gazdaság előmozdítására, valamint törekszik az óceánokban, tavakban és folyókban található műanyaghulladék felszámolására.A közlemény szerint a csomagolásnak kiemelt szerepe van az élelmiszerek minőségének megőrzésében és az élelmiszerbiztonság megteremtésében. Jelenleg az élelmiszerekkel érintkező műanyag csomagolást rendkívül nehéz újrahasznosítani, ráadásul az újrahasznosítással előállított, magas minőségű műanyagokból rendkívül szűk a kínálat. A kettős probléma megoldásának elősegítése érdekében a Nestlé vállalja, hogy 2025-ig körülbelül kétmillió tonna, az élelmiszeripar igényeinek megfelelő, magas minőségű újrahasznosított műanyagot vásárol, mintegy 1,5 milliárd svájci frank értékben.Nagy kihívás az új csomagolóanyagok-, újratöltőrendszerek- és újrahasznosítási megoldások fejlesztése is. A Nestlé csomagolástechnikai intézetében végzett belső kutatások mellett a vállalat egy 250 millió svájci frankos, fenntartható csomagolási megoldásokat célzó kockázati tőkealapot hoz létre, hogy olyan startupokba fektessen be, amelyek kimondottan ezekre a területekre koncentrálnak.A két kezdeményezés kiegészíti a Nestlé jelenleg is futó kutatási, beszerzési és gyártási erőfeszítéseit, amelyek segítségével újrahasznosíthatóvá vagy újrafelhasználhatóvá teheti a csomagolásait, és hozzájárulhat ahhoz a kitűzött céljához, hogy 2050-re teljesen megszüntesse a nettó üvegházhatású gázkibocsátását – közölte a vállalat.A közleményben kitértek arra, hogy Magyarországon is gyártanak újfajta csomagolású termékeket, a szerencsi gyárban készülő NESQUIK All Natural kakaópor újrahasznosítható papírcsomagolásban kerül az európai piacokra.A tájékoztatás szerint a több mint 150 éves élelmiszeripari vállalat a világ 191 országban van jelen, Magyarországon csaknem 30 éve. Jelenleg a legnagyobb svájci befektető és munkáltató az országban, 100 milliárd forintot meghaladó értékben fektetett be és továbbra is hosszú távú magyarországi jelenléttel tervez. Tavaly a Nestlé 20 milliárd forintos fejlesztést valósított meg a büki gyárban. A svájci vállalat három gyárában, Szerencsen, Diósgyőrön és Bükön, illetve budapesti központjában több mint 2400 embert foglalkoztat.A Nestlé Hungária beszállítóinak többsége magyar vállalkozás, amelyek évente összesen 6,5 milliárd forint értékben adnak el termékeket és szolgáltatásokat a Nestlének – közölték.(MTI)