A Nestlé 2050-re éri el karbonsemlegességet

Az élelmiszerellátás jövőjére nézve nagy veszélyt jelenthet az éghajlatváltozás, miközben az üvegházhatású gázok kibocsátásáért többek között az élelmiszertermelés és fogyasztás is nagy mértékben felelős. Ezért a Nestlé a 2050-re vállalt nettó zéró kibocsátás elérése érdekében 2030-ra felére csökkenti karbonkibocsátását.

A nettó zéró azt jelenti, hogy a vállalat egészen az alapanyagok megtermelésétől a fogyasztásig (farm to fork) tartó értékláncon drasztikusan csökkenti az üvegházhatású gázkibocsátást. Ezen felül a további karbonmennyiséget a Nestlé a légkörben található szén-dioxid talajban és fákban való megkötését célzó projektekkel tervezi csökkenteni.

A Nestlé a következő öt év folyamán összesen 3,2 milliárd svájci frankot fordít a nettó zéró kibocsátás elérését célzó átalakulásra, melyből 1,2 milliárd svájci frankkal támogatja a regeneratív (talajmegújító) mezőgazdaságot a teljes ellátási láncon.

Újragondolt gyártási folyamatok Magyarországon is

2025-re a tervek szerint a Nestlé mind a 800 gyártóegysége a világon 100% megújuló forrásból származó villamosenergiát fog használni. Jó hír, hogy a vállalat mindhárom magyarországi gyárában már 2017 óta kizárólag megújuló forrásokból származó áramot használ, és egyik gyárból sem kerül ipari hulladék hulladéklerakóba. A gyárak működése során keletkező hulladékot ehelyett anyagában vagy energiaként hasznosítják újra.

A Nestlé kizárólag fenntarthatóbb csomagolóanyagokkal érheti el a 2050-es nettó zéró célkitűzését. Ehhez az újrahasznosított anyagok nagyobb arányú felhasználására, több újrahasználható (újratölthető, visszaváltható) csomagolóanyag fejlesztésére vagy akár bizonyos csomagolóanyag típusok teljes elhagyására van szükség. Franciaországban és Svájcban a Nestlé újratölthető és újrafelhasználható csomagolások alkalmazását teszteli, melyek hozzájárulnak ahhoz is, hogy 2025-re a vállalat 30%-kal kevesebb újonnan gyártott műanyagot használjon csomagolóanyagai gyártásához. A magyarországi Nestlé gyárak is jelentős mértékben előmozdítják a vállalás teljesítését, hisz az új megoldásoknak köszönhetően a diósgyőri, üreges csokoládéfigurákat gyártó üzemben 2020 során közel 70 tonnával csökkent a csomagolásokhoz felhasznált műanyag mennyisége. Ráadásul valamennyi itt használt csomagolóanyag újrahasznosításra kész, azaz amennyiben az adott országban létezik erre megfelelő infrastruktúra, ezen csomagolások újrahasznosítása könnyebben megoldható. A Nestlé szerencsi gyárában is egyre több újrahasznosításra kész csomagolású termék készül, például a NESQUIK All Natural kakaópor, melynek papírcsomagolása számos európai országban újrafeldolgozható.

„A Nestlé csomagolóanyagainak világszerte 87 %-a már most újrahasznosítható vagy újrafelhasználható. Szeretnénk, ha ez a szám 2025-re 100%-ra emelkedne”- mondta Noszek Péter, a Nestlé Hungária ügyvezetője.

Fenntartható termékek, növényi alapú élelmiszer és italkínálat

A Nestlé a fogyasztókat olyan termékek fogyasztására kívánja ösztönözni, melyek kisebb környezeti lábnyommal rendelkeznek, és könnyebben beilleszthetőek egy kiegyensúlyozott étrendbe, ezért folyamatosan bővíti a növényi alapú élelmiszer- és italkínálatát.

A vegán Garden Gourmet termékcsalád öt termékével a Nestlé Hungária viszonteladó partnereinél már Magyarországon is elérhető: amellett, hogy a növényi alapú termékcsalád Sensational Burgerének előállítása például átlagosan mintegy 80%-kal kevesebb szén-dioxid-kibocsátással jár, mint a hagyományos marhahúsos burgeré, a Garden Gourmet márka 2022-re- a Nespressohoz hasonlóan karbonsemlegessé válik.

A vállalat az italok terén is vezetett be növényi alapú újdonságokat Magyarországon. A NESCAFÉ Gold Almond és Coconut Latte a vegán étrendet követő kávékedvelőknek, a NESQIUK Kakaós Zabital pedig a gyermekeknek nyújt a kiegyensúlyozott táplálkozás jegyében növényi alternatívát.

Átállás a regeneratív mezőgazdaságra

A Nestlé globális széndioxid kibocsátásának több mint 2/3-a a felhasznált mezőgazdasági termények előállításából ered. A vállalat világszerte közvetlenül 500 000 termelőtől, szerződött beszállítókon keresztül pedig 4,5 millió gazdától vásárol nyersanyagokat.

Magyarországon a Nestlé Hungária búzát, kukoricát és más gabonaipari termékeket, illetve cukrot, húsipari alapanyagot vásárol közvetlenül magyar gazdáktól és vállalatoktól.

A mezőgazdaságból származó üvegházhatású gázkibocsátás mérséklése céljából a Nestlé a beszállítóival együttműködve alakítja át az élelmiszertermelést: az intenzív talajművelési módszereket a természetre nézve is előnyös, és a gazdáknak is megfelelő, magasabb bevételt jelentő regeneratív mezőgazdasági gyakorlatokra váltja. Emellett a vállalat kiemelt figyelmet fordít a talajegészség megőrzésére, a zéró karbonkibocsátású tejgazdaságokra, valamint a fenntartható forrásból származó kakaó és kávé beszerzésére is.

Egészséges talaj

A világ termőtalajrétegének egyharmada erodálódott. Ennek a folyamatnak a megfordítására a Nestlé kevesebb növényvédőszer használatára, valamint az olyan mezőgazdasági technikák, mint az állandó talajtakarás, a vetésforgó vagy a csökkentett talajművelés alkalmazására ösztönzi és segíti a gazdákat világszerte. Ezek elősegítik a szén és víz nagyobb arányú megkötését a talajban, és egyúttal javítják a talaj egészségét, a termőföldek minőségét. A Nestlé a Franciaországban és az Egyesült Királyságban már futó mezőgazdasági programjai mellett keresi a lehetőségeket, hogy ezeket a gyakorlatokat Magyarországon és Olaszországban is kiterjeszthesse. A vállalat öt éven belül alapvető nyersanyagai 20%-át, 2030-ra pedig 50%-át talajmegújító gazdasági gyakorlatokat folytató gazdaságokból fogja beszerezni.

Fenntartható forrásból származó kakaó és kávé

A kakaó és a kávé két olyan alapvető nyersanyag, ami a Nestlé számos termékében megtalálható, így többek között a Szerencsen és Diósgyőrben gyártott termékeink (kávé és kakaóitalporok, édességek) alapanyaga is. A vállalat célja, hogy e két nyersanyag termesztése ne járuljon hozzá az erdőirtáshoz. A Nestlé 2025-re a termékeihez felhasznált összes kávét és kakaót fenntartható forrásból fogja beszerezni, aminek érdekében együttműködik a gazdákkal az erdőirtások elkerülésében és nagyszabású újraerdősítési tervek megvalósításában. A vállalat 2020-ban az Elefántcsontpart biodiverzitás szempontból egyik utolsó menedékének számító Cavally erdőség megőrzését és helyreállítását célzó PPP projektet indított útjára. A Nestlé vállalta, hogy 2030-ig évente legalább 20 millió fát ültet azokon a területeken, ahonnan nyersanyagot vásárol.

A kisebb környezeti lábnyom elérésének érdekében a Nestlé jövőjének alapját a tejtermékek és a növényi helyettesítők jelentik. A vállalat olyan tejtermékeket kíván fejleszteni, melyek egyaránt jók mind a fogyasztók, mind a bolygónk számára. A Nestlé Svájcban már jó eredményeket ért el az éghajlatbarát tejjel, az Egyesült Királyságban pedig több mint 220 tejgazdaságban jelentős eredményeket ért el a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésében.

A Nestlé Hungáriáról: A világ legnagyobb, több mint 150 éves élelmiszeripari vállalata 189 országban van jelen világszerte. A svájci vállalat Magyarországon három gyárában (Szerencsen, Diósgyőrön és Bükön), illetve budapesti központjában összesen több mint 2400 embert foglalkoztat, akik a jobb életminőség és az egészségesebb jövő megteremtéséért dolgoznak nap, mint nap.

A Nestlé 30 éve van jelen Magyarországon, jelenleg a legnagyobb svájci befektető és munkáltató hazánkban. 2020 őszén bejelentett büki beruházásával immár 150 milliárd forintot meghaladó értékben fektet be itthon és továbbra is hosszú távú hazai jelenléttel tervez.

A szerencsi gyár a Nestlé közép-európai regionális kávé- és kakaóitalpor-gyártó és -töltő üzeme. Évente 40 ezer tonna kávé- és kakaópor készül, amely 30 országba kerül kiszállításra.

A diósgyőri gyár a Nestlé egyetlen, kizárólag üreges figurák gyártására specializálódott üzeme a világon, ahol 120 millió darab csokoládéfigura készül évente. Ezeket a termékeket több mint 20 országba exportálja a vállalat.

A cégcsoport állateledel-gyártásának kelet-közép-európai központja, a büki PURINA® gyár 2018-ban ünnepelte fennállásának huszadik évfordulóját. Termékei a világ több mint 40 országába jutnak el Bükről.

A Nestlé Hungária beszállítóinak többsége magyar vállalkozás, amelyek évente összesen 54 milliárd forintértékben adnak el termékeket és szolgáltatásokat a Nestlé globális hálózatának