A német utazási irodák már 10 milliárd euró bevételkiesésnél tartanak

Az európai országokra vonatkozó utazási korlátozások feloldásával már indulhat ugyan az üdülési szezon Németországban, a turisztikai ágazat szakmai képviseleti szervezete, a DRV azonban az Európán kívüli kedvelt nyaralási célpontokra vonatkozó korlátozások mihamarabbi feloldását is sürgeti az eddig 10 milliárd euró bevételkiesés megduplázódásának elkerülése érdekében.

A német külügyminisztérium honlapjáról hétfőn eltávolították 26 európai országra vonatkozóan az “utazási figyelmeztetéseket”. A 26 ország közé tartoznak az EU-s tagállamok, kivéve Spanyolországot, Svédországot és Finnországot, mert ezekben az országokban még beutazási korlátozások vannak érvényben. Az uniós társországok mellett Izland, Liechtenstein és Svájc is lekerült a listáról. Ezzel együtt megszűntek a határellenőrzések is a szomszédos országokkal.

Az európai célországokra feloldott utazási tilalomnak köszönhetően a “startvonalra állt az üdülési szezon” Németországban, Norbert Fiebig, a német a DRV (Deutscher Reiseverband) elnökének megfogalmazása szerint. Az irodák megfeszített erővel dolgoznak kínálatuk frissítésén. Főként belföldi célpontok iránt tapasztalunk növekvő érdeklődést és elsősorban szárazföldi megközelítéssel, de már a Földközi-tenger felé is megindult a forgalom – mondta.



A DRV kimutatásai alapján március végétől június elejéig az utazási irodák 10,8 milliárd euró bevételkiesést szenvedtek el. “Amennyiben fennmarad az utazási korlátozás az olyan kedvelt Európán kívüli üdülési célországokra mint Törökország, vagy Egyiptom és Tunézia, a bevételkiesés július és augusztus folyamán akár további 9 milliárd euróval is emelkedhet. Augusztus végéig tehát akár 20 milliárd euróra is rúghat a német turisztikai irodák és utazásszervezők bevételkiesése” – mondta a szervezet elnöke.(MTI)