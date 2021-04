A NAV folyamatosan postázza az szja-bevallási tervezeteket

Az szja-bevallási tervezetük postázását mintegy 225 ezren kérték április 15-éig; a tervezeteket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) folyamatosan postázza az igénylőknek a nyilvántartásában szereplő címükre – közölte a NAV csütörtökön az MTI-vel.

Ugyanakkor jelezték, azok is számíthatnak levélre, akiknek a tervezete a munkáltatók, kifizetők hiányos vagy téves adatszolgáltatása miatt felülvizsgálandó vagy befizetendő, visszaigényelhető adót tartalmaz.

A postai csomagban minden esetben egy rövid, személyre szabott tájékoztató, az adóbevallási tervezet, az 1+1 százalékos rendelkezőnyilatkozat (20EGYSZA), és az annak visszaküldésére szolgáló válaszboríték található. Egy kiegészítő nyilatkozatot is kapnak azok, akiknek a hibátlan tervezete visszaigényelhető vagy befizetendő adót tartalmaz.

Kiemelték, akik egyetértenek a postán kapott tervezettel, és kiegészítő nyilatkozatot nem kapnak, nincs további teendőjük. A tervezetet nem kell visszaküldeniük, az a 2021. május 20-ai bevallási határidővel automatikusan bevallássá válik.

Ha a tervezet visszaigényelhető adót tartalmaz, elég a kiegészítő nyilatkozatot aláírva visszaküldeni a NAV-hoz, amelyen az adózó kiválaszthatja, hogy a visszajáró összeget postán vagy átutalással kéri. A nyomtatvány kitöltésével és visszaküldésével válik a bevallási tervezet érvényes bevallássá, a visszaigényelt összeget a NAV a beérkezéstől számított 30 napon belül utalja ki.

A közlemény szerint amennyiben a bevallásban szerepel fizetendő személyi jövedelemadó vagy fizetendő szociális hozzájárulási adó, és ezek együttes összege nem több mint 500 ezer forint, akkor – az egyéni vállalkozók és az áfás magánszemélyek kivételével – akár 12 havi pótlékmentes részletfizetés is kérhető idén, amit a bevallásban vagy a kiegészítő nyilatkozatban kell jelölni. Az első részlet befizetésének határideje 2021. május 20.



Az egyéni vállalkozók, az áfás magánszemélyek és az őstermelők a tervezet adatainak felhasználásával készíthetik el legkönnyebben bevallásukat a 20SZJA jelű nyomtatványon. Az őstermelőknek a szociális hozzájárulási adót az szja-bevallásban kell bevallaniuk. Ha a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységből származó bevétele 2020-ban nem haladta meg a 600 ezer forintot, akkor elegendő ezt a kiegészítő nyilatkozaton jelölnie és visszaküldenie, 20SZJA jelű bevallást nem kell benyújtania.A papíralapú tervezeten nem lehet az adatokat módosítani, ezért a legjobb és leggyorsabb megoldás, ha az adózó ügyfélkaput nyit, és a szerkesztést, benyújtást a webes felületen végzi el. Aki nem szeretne ügyfélkaput nyitni, és nem ért egyet a tervezetben szereplő adatokkal, annak a 20SZJA jelű bevallást kell benyújtania 2021. május 20-áig a NAV-hoz – olvasható az adóhivatal közleményében.(MTI)