A Natura &Co és az AVON egyesülnek és létrehozzák a direkt értékesítés szépségipari óriását

2019 május 22-én a Natura &Co bejelentette, hogy felvásárolja az Avon Products Részvénytársaságot, ezzel létrehozva világszinten a negyedik legnagyobb, teljes mértékben szépségiparral foglalkozó vállalatcsoportot.

A két vállalat összeolvadásával – a kategóriájában vezető, számos márkát magába foglaló és több értékesítési csatornával rendelkező – közvetlen, napi szintű fogyasztói kapcsolatokkal rendelkező szépségipari csoport jön létre. A cégcsoport vezető pozíciót tölthet be a direkt értékesítés területén, hiszen az AVON és a Natura több mint 6,3 millió Tanácsadóval, világszerte 3200 üzlettel, illetve kiterjedt digitális jelenléttel bír. Az egyesített csoport várható éves bruttó árbevétele meghaladja a 10 millárd USD-t, és 40.000 alkalmazottjával a világ több mint 100 országában lesz jelen.

A kibővült csoport világszerte több mint 200 millió vásárló számára kínál szépségápolási termékeket, mindezt a világszinten is ismert márkákra, a kapcsolatépítés iránti elkötelezettségre és az omnichannel lehetőségeire építve. Az AVON egy olyan széleskörű márkaportfólió része lesz, amelynek a Natura, a The Body Shop, illetve az Aesop is tagja, így teljeskörűbben tudja majd kiszolgálni a különböző fogyasztói szegmenseket, emellett kiterjesztheti nemcsak értékesítési csatornáinak, de nemzetközi jelenlétének határait is.

Az AVON-t és a Natura-t egyaránt elhivatott személyek alapították, akik független, elsősorban női vállalkozók segítségével érik el a vásárlóikat. Ők nemcsak márkanagykövetek, hanem szépség tanácsadók is egyben.

Az AVON egy több mint 130 éves múltra visszatekintő, ikonikus márka és egyben a világ vezető direktértékesítő szépségipari vállalata. Versenyképes márkái a legfontosabb szépségápolási kategóriákban számtalan piacon jelentős növekedési potenciált biztosítanak a jövőre nézve.

A Natura &Co a társulásból fakadó megtakarítási lehetőségeket éves szinten 150 és 250 millió USD közé becsüli, melynek egy része a digitális és közösségi értékesítés, a kutatás és fejlesztés és egyéb márka aktivációk, valamint a csoport földrajzi terjeszkedésére lesz visszaforgatva.

„Mindig is tisztelettel és csodálattal néztünk az AVON-ra. A Natura megalapítása a szépségápolás és az emberi kapcsolatok iránti szenvedélyen nyugszik, a jelenlegi tranzakció pedig egy meghatározó szereplőt hoz létre direkt értékesítés területén. A közvetlen értékesítés mindig is egy működő társadalmi modell volt, már jóval azelőtt, hogy egyáltalán a kifejezés létezett volna; a technológia és a globalizáció megjelenése pedig csak még tovább növelte a fogyasztókkal való kapcsolatteremtés módjának lehetőségeit. A peer-to-peer eladási modell a közösségi értékesítés irányába halad, a digitalizáció ereje pedig lehetővé teszi a csoport számára, hogy túllépjen a vállalat kereskedelmi tevékenységén, és a pénzügyi függetlenség biztosítása révén erősítse a nőket és növelje önbizalmukat. Hiszünk abban, hogy ez az üzleti erő jó célt szolgál, és az AVON-nal közösen egyesíteni tudjuk erőinket, hogy egy folyamatosan bővülő hálózaton keresztül társadalmi, környezeti és gazdasági értéket teremtsünk” – nyilatkozta Luiz Seabra, a Natura társ-alapítója

Roberto Marques, a Natura &Co ügyvezető igazgatója kijelentette: „Az Aesop 2013-as és a The Body Shop 2017-es felvásárlását követően, a Natura &Co egy újabb izgalmas és meghatározó lépést tesz annak érdekében, hogy egy globális, többmárkás, több értékesítési csatornás, célorientált csoportot hozzon létre. Az Avon lenyűgöző vállalat, egy ikonikus márka, amely szenvedéllyel teli munkavállalókkal és több mint ötmillió lelkes Tanácsadóval rendelkezik, akik mind hisznek a társadalmi kapcsolatok erejében. Együtt tovább tudjuk erősíteni digitális lehetőségeinket, a tanácsadói és képviselői hálózatunkat. A globális bolthálózat és a különböző márkák révén eltérő igényű fogyasztók millióit érjük el, egyedi közösséget hozunk létre, amely a további növekedés nagyszerű táptalaja.”

Jan Zijderveld, az Avon vezérigazgatója a következőképpen fogalmazott: „Ez az egyesítés egy izgalmas, új fejezet kezdete az Avon 130 éves történetében. Elismerése az AVON eddigi erőfeszítéseinek, hogy közelebb kerüljön a fogyasztókhoz és lehetővé teszi számunkra, hogy jelentősen felgyorsítsuk stratégiánk végrehajtását és tovább bővítsük az online jelenlétünket. Az elmúlt évben már megtettük az első lépéseket, melyek az AVON versenyképességének fokozását szolgálják; a középpontba helyezve Tanácsadóinkat, egyszerűsítve működésünket és modernizálva, illetve digitalizálva a márkánkat. A Natura-val együtt növekednek az innovációs lehetőségeink, szélesedik termékportfóliónk, továbbá erősödünk az e-kereskedelem és a digitális eszközök tekintetében is. Azáltal hogy a Tanácsadóinknak pontosabb adatokat és fejlettebb digitális eszközöket tudunk biztosítani, a vállalat értékét is növelni tudjuk részvényeseink irányába. A Natura támogatásával a legmodernebb technológiákba fektetünk, hogy kihasználjuk a digitalizációban rejlő előnyöket és fokozzuk Tanácsadóink produktivitását. Az AVON és a Natura egyaránt célorientált szervezetek, az egyesítés pedig lehetővé teszi számunkra, hogy Tanácsadók milliói számára még magasabb szintű szolgáltatást nyújtsunk. Tesszük mindezt az AVON nemzetközi jelenlétére és azon erős célunkra támaszkodva, hogy Tanácsadóinknak a legjobb élményt biztosítsuk és közben kereseti lehetőséget nyújtsunk számukra.”

„A legnagyobb prioritás számunkra a tanácsadói élmény fokozása, a nemzetközi terjeszkedés felgyorsítása, a költségszerkezetünk javítása, a pénzügyi rugalmasság növelése, és végső soron a vállalat hosszú távú növekedésének és sikerének biztosítása. Az Igazgatótanács elkötelezett az annak érdekében, hogy részvényeseink számára értéket teremtsünk; a Naturával való társulás a jövőbeni növekedés új korszakát képviseli az AVON életében. Az Avon Igazgatótanácsa bízik abban, hogy a Natura az AVON márka erős partnere lesz, széleskörű üzleti lehetőségeket, működési hátteret biztosítva a munkavállalóknak és a Tanácsadóknak, valamint hatalmas értéknövekedési lehetőséget kínálva mindkét fél részvényeseinek. Örömmel támogatjuk ezt az átalakulással járó egyesülést” – mondta Chan Galbato, az Avon Igazgatótanácsának elnöke.

A tranzakció részeként létrejött egy új brazíliai bejegyzésű holding-társaság, a Natura Holding S.A. A Natura&Co és az Avon törzsrészvényei között rögzitett, fix 0.300-as váltószámú átváltási arány alapján a Natura&Co részvényesei az egyesített vállalat körülbelül 76%-át birtokolják, míg az Avon részvényesei körülbelül a 24%-át. A Natura 2019. március 21-i záróárának megfelelően, egy nappal azelőtt, hogy a Natura kiadta az Avon és a Natura közötti tárgyalásokat megerősítő közleményét, a tranzakció 28%-os prémiumot jelent az Avon részvénytulajdonosok számára. Ez a 2018-as EBIDTA értékének 9,5-szeresét vagy feltételezve az egyesülés teljes hatását, 5,6-szorosát jelenti. A 2019. május 21-i záróárak alapján a tranzakció az Avon vállalati értékét 3,7 milliárd dollárra becsüli, az egyesített csoportnak pedig hozzávetőlegesen 11 milliárd dollár a vállalati értéke. A tranzakció lezárulta után a Natura Holding S.A.-t a brazíliai tőzsdén jegyzik majd, 55%-os közkézhányaddal, emellett pedig a New York-i tőzsdén is jegyzésre kerül. Az AVON részvénytulajdonsoknak szintén lehetőségük lesz NYSE vagy B3 részvényeket venni. További információ elérhető a közleményben, az alábbi linken: https://natu.infoinvest.com.br/ptb/7085/19550_691987.pdf

A folyamat befejezése után az egyesített vállalat igazgatótanácsa 13 tagú lesz, melyből három főt az AVON delegál. A tranzakció a szokásos lezárási feltételek mellett megy végbe, beleértve a Natura &Co és az Avon részvényeseinek, valamint a brazil versenyfelügyeleti hatóságok és más joghatóságok jóváhagyását. A tranzakció várhatóan 2020 elején zárul. A Natura &Co pénzügyi tanácsadójaként a UBS Befektetési Bank és a Morgan Stanley tevékenykedett. A pénzügyi tanácsadói szereppel az Avon a Goldman Sachs-t bízta meg, míg a PJT Partners az Avon Igazgatótanácsának tagjait segítette ezen a területen.

A NATURA & CO-ról

A Natura, az Aesop és a The Body Shop egyesítéséből adódóan – a Natura &Co vállalat által -egy globális, több értékesítési csatornás és több márkából álló kozmetikai csoport jön létre. A csoportot alkotó három vállalat elkötelezett a pozitív gazdasági, társadalmi és környezeti hatások kialakításáért. Az 1969-ben alapított Natura kozmetikai és testápolási szegmensben tevékenykedő brazil multinacionális vállalat, amely vezető pozíciót tölt be a közvetlen értékesítés terén. Az 1976-ban, Anita Roddick által, Brightonban alapított The Body Shop egy globális szépségápolási márka, amelynek küldetése, hogy pozitív változást érjen el a világon. Az ausztrál Aesop szépségápolási márkát 1987-ben alapították abból a célból, hogy kiváló minőségű bőr-, haj- és testápolási termékeket hozzon létre.

Az AVON-ról

Az AVON már több mint 130 éve kiáll a szépség, az innováció a pozitív gondolkodás, és mindenekelőtt a nők mellett. Az AVON portfóliójába tartoznak az olyan jól ismert és közkedvelt márkák, mint az ANEW, Avon Color, Avon Care, Skin-So-Soft és az Advance Techniques. Az Avon termékeket a vállalat közel 6 millió aktív, független tanácsadón keresztül értékesíti. Tudj meg többet az Avon-ról és a termékeiről a www.avon.hu oldalon.