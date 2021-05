A napokban 3,5 milliárd forint értékű beruházást adtak át a nagyvállalatok

A nagyvállalati beruházási támogatási program keretében a napokban három, összesen 3,5 milliárd forint értékű fejlesztés valósult meg, amelyből az állami támogatás 1,2 milliárd forintot tett ki – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a közösségi oldalára felkerült videóüzenetében hétfőn.

Kiemelte: a beruházások segítségével több mint 1000 munkahely megtartása vált biztossá, és 30 új álláshely is létrejött.

A székesfehérvári Ikarus Electric Zrt. 321 millió forintos fejlesztésével az elektromos buszok gyártásában lép előre; megújult a vállalat műhelye és korszerűbb eszközöket szereztek be – ismertette a tárcavezető.

A Nádudvari Élelmiszerfeldolgozó Kft. 633 millió forintos beruházásával több biztonságos magyar élelmiszer – tejtermék, húskészítmény és mirelit áru – kerül a hazai piacra, továbbá kezdődik a külpiacok meghódítása is – mutatott rá.

A sátoraljaújhelyi Diet Tobacco 2,5 milliárd forintos új üzemének megépítése jelentősen emeli a hazai dohányfeldolgozás hozzáadott értékét, és 20 új munkahelyet hoz létre – jelezte a miniszter utalva arra, hogy a vállalat 100 százalékban külpiacokra termel.



Varga Mihály arra is kitért, hogy a Nagyvállalati Beruházási Támogatás segítségével a járvány kitörése óta 53 vállalat összesen 110 milliárd forintos beruházása valósult meg – 42 milliárd forintnyi költségvetési támogatással. A beruházásoknak köszönhetően 22 ezer munkahelyet sikerült megőrizni, és 500 új munkahely jött létre – tette hozzá.(MTI)