A nagyobb boltokban 22 ezerrel esett a létszám

Eladóból pedig 17 ezerrel ügyködtek kevesebben a boltokban májusban. Május volt a létszám mélypontja a boltokban. A cipőboltokban, turkálókban 70%-kal, a ruhás, játék, könyves boltokban felével esett májusra az eladók létszáma. A kisboltok lehetnek a járvány nagy vesztesei, a létszámadatok szerint is.

2020 május hónapja az áprilisi kényszerű stop után – töredék időszakkal ugyan, hiszen május 4-én lehetett vidéken, 18-től a fővárosban újranyitni – a lábadozás időszaka volt a boltos világban, az áprilisi 10%-os zuhanást egy sokkal kisebb, 3%-os csökkenés követte. De az alkalmazottak létszáma a májusi hónapban volt a legalacsonyabb a statisztika szerint a nagyobb (a legalább öt főt foglalkoztató) boltokban.

Ennek a mélypontnak az is oka lehetett, hogy májusban hiába lehetett, de nem tudott minden bolt újranyitni.

Az alkalmazotti létszám májusban bő 22 ezerrel volt kisebb, mint a 2019-es átlag és nem tért el nagyságrendjét tekintve a megelőző április hónap mutatójától. A boltosok, főleg a bezárásra kényszerült iparcikkesek a járványidőszak veszteségei miatt csak fokozatosan építhették vissza a létszámot, így zömében azokkal indultak újra májusban, akiket valamilyen módon áprilisban meg tudtak tartani (például szabadsággal, fizetés nélküli szabadsággal, részmunkaidővel).

Az alkalmazotti létszám a boltos világ egészében az eddig megismert részletesebb adatok alapján végül így változott a járványidőszakban:

boltos alkalmazottak száma 2019 2020 változás 2020/2019 január február március április május 213.086 213.097 212.356 207.428 190.915 190.392 -22.694 KSH, bolti kiskereskedelem, alkalmazottak száma, átlagos állományi létszám, legalább öt fős vállalkozások, változás: 2019 éves átlag/2020 május

Boltos eladók: az élelmiszeresek feltöltötték, iparcikkesek leépítették a létszámot

A nagy márciusi, április eleji felvásárlási rohamok időszakában az élelmiszeres boltok fel tudták tölteni a hiányzó létszámot, hiszen más területeken leépítések indultak. De ezzel együtt is végül májusban a boltos világban az eladók (eladók, pénztárosok, árufeltöltők, raktárosok) létszáma 18 ezer fővel volt kisebb a 2019-es esztendő átlagánál (ez része a 22 ezres alkalmazotti létszámcsökkenésnek).

Hasonlóan az alkalmazottak teljes köréhez, márciustól már megkezdődött a létszám lefaragása és a májusi hónap volt a mélypont:

boltos eladók száma 2019 2020 változás 2020/2019 január február március április május 152.057 151.903 151.331 147.345 134.458 134.162 -17.895 KSH, bolti kiskereskedelem, fizikai alkalmazottak (eladók, pénztárosok, árufeltöltők, raktárosok száma, átlagos állományi létszám, legalább öt fős vállalkozások, változás: 2019 éves átlag/2020 május

Az egyes áruterületeket nézve kitűnik, hogy még az élelmiszerboltokban is csökkent a létszám májusban, részben, mert elmaradt április közepén a nagy húsvéti roham, részben pedig azért, mert óvatosan költekeztek a vásárlók, a boltosok pedig mindig is a bevételeikhez kényszerülnek a létszámot igazítani. És meg is indult egy visszaszivárgás, például a vendéglátásba, vagy egyes iparcikkes boltokba is.

A különféle élelmiszer szakboltokban (például hús, zöldség, pékáru) ötödével esett a létszám, ebből is kitűnik, hogy a kisebb boltok nagyobb kárvallottjai voltak járványidőszaknak.

A létszámvesztés arányait nézve a legtöbben a cipőboltos eladók köréből estek ki májusra, ahol 70%-kal csökkent a létszám. Ettől a szinttől turkálók sem maradtak el sokkal, a ruházati boltokban, játék, vagy könyves boltokban pedig fél létszámmal fogadták a vásárlókat ebben a hónapban.

Az egyes statisztikai besorolások vegyesen tartalmazzák a legnagyobb, vagy a kisebb (de nem a legkisebb) vállalkozásokat, így egy-egy árukörön belül nagyobb eltérések is lehetnek, de a kirajzolódó az irányzatok végül egyértelműek:

boltos eladók száma 2019 2020 változás 2020/2019 április május élelmiszer vegyes 52.055 50.343 49.722 -5% élelmiszer szakboltok 11.497 9.585 9.185 -20% iparcikk vegyes 7.951 6.174 6.277 -21% ruha 7.398 3.852 3.837 -48% illatszer 3.587 2.990 2.840 -21% bútor 3.472 2.653 2.528 -27% cipő 1.870 665 540 -71% híradástechnika 1.755 1.118 1.079 -39% turkáló 1.158 250 356 -69% könyv 807 553 355 -56% játék 608 191 324 -47% KSH, bolti kiskereskedelem, fizikai alkalmazottak (eladók, pénztárosok, árufeltöltők, raktárosok száma, átlagos állományi létszám, legalább öt fős vállalkozások, változás: 2019 éves átlag/2020 május

A teljes boltos foglalkoztatásról a legkisebb, öt főnél kisebb vállalkozások adataival együtt a teljes foglalkoztatási statisztika ad majd teljes képet, ahol egy előrehozott részadat szerint nagyobb volt a leépülés az előbbieknél.

(blokkk.com)